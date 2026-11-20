Locuitorii Uniunii Europene au efectuat anul trecut peste 1,2 miliarde de călătorii, cele mai multe dintre acestea fiind realizate pe cale terestră (81,4%). Transportul aerian a reprezentat 17,2% din total, în timp ce doar 1,4% dintre deplasări au avut loc pe căi navigabile, potrivit datelor publicate joi de Eurostat.

Autoturismele au fost responsabile pentru cea mai mare parte a călătoriilor pe cale terestră, însumând 63,3% din totalul călătoriilor. Alte 13,3% din călătoriile rezidenţilor din UE au fost efectuate cu trenul şi 3,8% cu autobuzul sau autocarul, notează Agerpres.

Călătoriile pe calea aerului au fost cele mai frecvente în rândul rezidenţilor din ţările insulare ale UE: Malta (61,6% din totalul călătoriilor), Cipru (51,1%) şi Irlanda (41,8%). Procente ridicate au fost înregistrate şi în Luxemburg (38,5%) şi Danemarca (36,6%).

Călătoriile pe căi navigabile au fost utilizate cel mai frecvent de rezidenţii din Malta (38,4% din totalul călătoriilor), Grecia (15,9%) şi Finlanda (6,9%).

România a înregistrat cea mai mare pondere a călătoriilor efectuate pe cale terestră (94%), fiind urmată de Slovenia (90,4%), Bulgaria (89,0%) şi Cehia (88,9%).

Potrivit Eurostat, dintre cele 21,6 milioane de călătorii efectuate anul trecut de rezidenţii din România, 20,3 milioane au fost efectuate pe cale terestră, 1,278 milioane pe calea aerului şi doar 12.802 călătorii pe căi navigabile.

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