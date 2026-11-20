Video | Continuă lucrările pentru remedierea degradărilor de pe A10, Sebeș – Turda: Urmează să fie refăcută structura rutieră și sistemul de drenare, colectare și evacuare al apelor pluviale
Continuă lucrările pentru remedierea degradărilor de pe A10, Sebeș – Turda: Urmează să fie refăcută structura rutieră și sistemul de drenare, colectare și evacuare al apelor pluviale
Lucrările pentru remedierea degradărilor de pe A10, Sebeș – Turda continuă. În această perioadă se lucrează la execuția piloților forați de la baza rambleului, anunță CNAIR.
În următoarea etapă, va fi refăcută structura rutieră și sistemul de drenare, colectare și evacuare al apelor pluviale.
Durata estimată a lucrărilor de remediere este de 3 luni, dar depinde și de condițiile meteorologice.
,,Imagini de la lucrările pentru remedierea degradărilor de pe A10, Sebeș – Turda!
Pe sectorul afectat de degradări ale corpului autostrăzii, se lucrează la execuția piloților forați de la baza rambleului.
De asemenea, terasamentul din platforma autostrăzii va fi consolidat prin intermediul micropiloților injectați și armați.
În următoarea etapă, va fi refăcută structura rutieră și sistemul de drenare, colectare și evacuare al apelor pluviale.
Lucrările de remediere sunt executate și suportate integral de constructor (PORR), fără costuri de la bugetul de stat.
Circulatia pe sensul Sebeș – Turda rămâne închisă între nodurile rutiere Unirea și Turda, traficul fiind deviat pe DN1. Pe sensul Turda – Sebeș se circulă normal.
Obiectivul lucrărilor constă în stabilizarea sectorului afectat și reluarea circulației în condiții de siguranță.
Durata estimată a lucrărilor de remediere este de 3 luni, dar depinde și de condițiile meteorologice.”, este mesajul publicat de CNAIR
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