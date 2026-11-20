Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 21-22 noiambrie 2026. Vor asigura măsurile de ordine la Crosul Unirii și alte evenimente sportive din județ

Jandarmii din Alba vor fi alături de suporteri și participanți la evenimentele sportive din weekend-ul 21-22 noiambrie 2026.

De la meciurile de fotbal și volei până la Crosul Unirii, vom fi prezenți pentru a asigura ordinea publică și buna desfășurare a competițiilor:

-La partidele de fotbal din cadrul Ligii a III-a

-Pe stadionul „Groapa Rotundă” din Micești, echipa CS Universitar Alba Iulia va întâlni echipa Politehnica Timișoara.

-La Baza Sportivă „Târnavele Blaj-Tiur”, echipa ACS CIL Blaj va întâlni echipa Nera Bogodinți.

-La meciul de volei feminin din cadrul Diviziei A1, în Sala Polivalentă din municipiul Blaj, unde echipa CSM Volei Alba Blaj va întâlni echipa CSM Medicină Târgu Mureș.

-La Crosul Unirii 2026, în Șanțurile Cetății Alba Carolina.

Recomandăm participanților

-Să ajungă din timp la stadion și să respecte indicațiile forțelor de ordine și ale organizatorilor.

-Să își încurajeze favoriții cu fair-play și să evite provocările sau conflictele.

-Să acorde atenție copiilor și persoanelor vârstnice pe care le însoțesc, mai ales în zonele aglomerate.

-Să nu își lase bagajele nesupravegheate și să semnaleze jandarmilor orice bagaj suspect.

Dacă aveți nevoie de sprijin, adresați-vă celui mai apropiat echipaj de jandarmi. În situații de urgență, apelați SNUAU 112.

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