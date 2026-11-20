Reducere de 50% a impozitelor timp de cinci ani și 4 milioane de lei pentru fiecare primărie pentru localitățile care acceptă comasarea voluntară. Ce stimulente pregătește Guvernul

Guvernul României pregătește o serie de stimulente financiare și fiscale pentru primăriile care acceptă să renunțe la administrațiile separate și să formeze o singură unitate administrativ-teritorială. Planul Ministerului Dezvoltării include impozite locale reduse la jumătate timp de cinci ani pentru proprietarii de locuințe și terenuri intravilane, precum și finanțări de minimum patru milioane de lei pentru fiecare localitate care participă la comasare.

Măsurile fac parte din programul „START Reforma Administrativă”, anunțat de ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica. Programul ar urma să aibă o finanțare totală de patru miliarde de lei în perioada 2027-2028, bani destinați investițiilor în infrastructura locală și reorganizării administrațiilor.

Ministerul a pregătit un proiect de ordonanță privind comasarea voluntară, care urmează să intre în transparență decizională. Prin urmare, facilitățile și procedurile prezentate sunt încă propuneri și pot fi modificate înainte de adoptare.

Ce primesc localitățile care acceptă să se unească

Principalul stimulent pentru proprietarii din localitățile care aleg comasarea este reducerea cu 50% a impozitelor pe clădiri și pe terenurile intravilane, pentru o perioadă de cinci ani consecutivi.

Facilitatea ar urma să se aplice persoanelor fizice, iar perioada de reducere ar începe în anul următor înființării noii administrații. Diferența de venituri pe care primăriile ar încasa-o din cauza reducerii impozitelor ar urma să fie compensată integral de la bugetul de stat.

Al doilea stimulent este finanțarea pentru investiții. Potrivit proiectului pregătit de Ministerul Dezvoltării, fiecare localitate care intră într-un proces de comasare ar putea primi cel puțin patru milioane de lei. Suma este un nivel minim prevăzut în program, nu o finanțare identică pentru toate proiectele indiferent de dimensiune și necesități.

Banii ar putea fi folosiți pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare, introducerea gazelor, modernizarea drumurilor și podurilor, construirea sau reabilitarea școlilor, grădinițelor și dispensarelor, dar și pentru transport public și digitalizarea serviciilor administrative.

Ministrul Alexandru Stoica a anunțat anterior că programul va avea patru miliarde de lei sub formă de credite de angajament, cu credite bugetare de câte două miliarde de lei în 2027 și 2028. Asta înseamnă că valoarea totală a programului nu trebuie confundată cu suma care va fi efectiv plătită într-un singur an.

429 de comune cu mai puțin de 1.500 de locuitori, în prima etapă

Prima etapă a reformei vizează 429 de unități administrativ-teritoriale cu mai puțin de 1.500 de locuitori, potrivit datelor folosite de Ministerul Dezvoltării.

Ministrul Alexandru Stoica a explicat că aceste localități vor avea posibilitatea să se unească voluntar până la 1 martie 2027. Totuși, inițiativa nu este limitată exclusiv la comunele din această categorie. Și alte localități, inclusiv cele cu 2.000 sau 3.000 de locuitori, ar putea participa dacă doresc să își unească administrațiile.

Proiectul privind comasarea voluntară ar permite unirea a cel puțin două unități administrativ-teritoriale învecinate, din același județ. Procedura ar putea fi utilizată atât de comune, cât și de orașe sau municipii, cu excepția municipiului București.

Nu este vorba despre o simplă asociere între primării pentru derularea unor proiecte comune. Comasarea presupune formarea unei singure administrații locale, cu un singur primar și un singur consiliu local.

Referendum în fiecare localitate care participă la comasare

Decizia de unire nu va putea fi luată doar de primari sau de consiliile locale. Procedura presupune adoptarea unor hotărâri de către consiliile locale și organizarea de referendumuri în comunitățile participante.

Locuitorii vor trebui să se pronunțe asupra comasării, iar costurile organizării referendumurilor ar urma să fie suportate de la bugetul de stat.

Potrivit proiectului, pentru continuarea procedurii este necesar ca votul să fie favorabil în cel puțin două dintre localitățile participante și să fie îndeplinite condițiile legale de validare a referendumurilor.

După consultarea populației, documentația va fi transmisă autorităților centrale. Comasarea nu se produce automat în urma referendumului, ci va necesita parcurgerea etapelor legislative pentru înființarea noii unități administrativ-teritoriale.

O singură primărie, dar fostele localități își păstrează numele

După comasare, localitățile participante vor avea o singură primărie, un singur primar și un singur consiliu local. Asta nu înseamnă însă că fostele comune vor dispărea de pe hartă sau că locuitorii vor trebui să se deplaseze de fiecare dată la sediul noii administrații.

Proiectul prevede păstrarea numelor localităților. În cazul comunelor care se unesc cu o localitate mai mare, acestea ar urma să treacă la rangul de sate în cadrul noii unități administrativ-teritoriale.

La sediul fostei primării ar putea funcționa un punct local de lucru, cu personal care să asigure servicii administrative de bază. Cetățenii ar putea solicita documente, adeverințe și ar putea plăti taxe și impozite fără să fie obligați să se deplaseze la sediul central al noii administrații.

Nici schimbarea imediată a actelor de identitate nu ar urma să fie obligatorie. Documentele care atestă domiciliul ar fi actualizate la expirare, atunci când trebuie oricum înlocuite.

Sediul noii primării ar urma să fie stabilit în localitatea care a înregistrat cele mai mari venituri din taxe și impozite locale pe cap de locuitor în anul anterior referendumului.

Ce se întâmplă cu angajații primăriilor

Comasarea va însemna și reorganizarea aparatului administrativ. Primăriile participante vor avea la dispoziție un an pentru integrarea structurilor, transferul patrimoniului și organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din noua administrație.

Angajații actualelor primării nu își vor păstra automat toate funcțiile. Numărul posturilor va fi stabilit în funcție de noua organigramă, iar ocuparea pozițiilor va trebui făcută potrivit procedurilor prevăzute în proiect.

Așadar, comasarea nu înseamnă doar reducerea numărului de primari și consilii locale, ci și o posibilă diminuare a aparatului administrativ. Pentru localitățile mici, unde cheltuielile de funcționare pot consuma o parte importantă din buget, Guvernul mizează pe economiile rezultate din unificarea structurilor.

Drepturile minorităților ar urma să fie păstrate

Proiectul include și prevederi referitoare la comunitățile minorităților naționale. În prezent, dreptul de a folosi limba maternă în relația cu administrația locală este garantat în localitățile în care minoritatea respectivă depășește pragul legal de 20% din populație.

În urma comasării, ponderea unei minorități în populația noii unități administrativ-teritoriale ar putea scădea sub acest prag. Proiectul prevede însă menținerea drepturilor lingvistice de care comunitatea beneficia înainte de reorganizare, chiar dacă procentul rezultat după unire este mai mic.

Această prevedere vine după criticile formulate de reprezentanții UDMR, care au atras atenția asupra riscului ca reorganizarea administrativă să afecteze drepturile comunităților minoritare.

Comasarea voluntară ar putea fi urmată de una obligatorie

Reforma pregătită de Guvern are două etape. Prima este cea a comasării voluntare, în care administrațiile locale pot decide, împreună cu locuitorii, dacă vor să se unească și să beneficieze de stimulentele financiare și fiscale.

A doua etapă ar putea începe după 1 martie 2027 și ar viza localitățile care nu au ales să se comaseze voluntar. Ministrul Dezvoltării a declarat că Executivul ia în calcul o reorganizare prin asumarea răspunderii, care ar putea deveni obligatorie pentru unitățile administrativ-teritoriale vizate, cu aplicare de la alegerile locale din 2028.

Ministrul a precizat că, în această etapă, discuția privește în principal cele 429 de comune cu mai puțin de 1.500 de locuitori.

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