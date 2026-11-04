Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 6 – 12 noiembrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

How to Rob a Bank / Cum să spargi o bancă Avanpremiera

Regia: David Leitch

Cu: Nicholas Hoult, Anna Sawai, Christian Slater, Zoë Kravitz, John C. Reilly

Gen Film: Actiune, Crima, Thriller

Durată: 122 min

Rating: N 15

Povestea unor spărgători de bănci care hotărăsc să-și transforme jafurile în conținut pentru rețelele sociale și care pun autoritățile pe jar, forțându-le să apeleze la metode neortodoxe pentru a-i prinde.

Joi 19:00

Ebenezer: A Christmas Carol / Ebenezer: O poveste de Craciun Avanpremiera

Regia: Ti West

Cu: Johnny Depp, Ian McKellen, Andrea Riseborough, Tramell Tillman, Sam Claflin

Gen Film: Comedie, Drama, Fantastic

Durată: 116 min

Rating: AP 12

O poveste palpitantă cu fantome, plasată în Londra lui Dickens, care urmărește confruntarea supranaturală a lui Ebenezer Scrooge cu trecutul, prezentul și viitorului său, în timp ce luptă pentru o a doua șansă la mântuire.

Miercuri, Joi 19:30

Regia: Nitesh Tiwari

Cu: Ranbir Kapoor, Yash, Sai Pallavi, Ravi Dubey, Sunny Deol

Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama, Fantastic

Durată: 195 min

Rating: AP 12

O epopee străveche prezintă povestea unui tânăr prinț și a unei tinere prințese, a căror căsătorie și exilul care a urmat marchează începutul unei călătorii legendare. Povestea lor despre iubire, datorie și destin pregătește terenul pentru provocări și mai mari care îi așteaptă.

Vineri pana Miercuri 17:50

Joi 15:30

George Michael: The Faith Tour

Cu: George Michael

Gen Film: Documentar, Muzica

Durată: 113 min

Rating: AG

George Michael a fost unul dintre cei mai influenți artiști ai generației sale, iar vocea și compozițiile lui au definit o epocă. Realizat din filmări pe peliculă de 35 mm, recent redescoperite și niciodată prezentate publicului, acest film-concert surprinde spectacolul susținut în 1988 la Palais Omnisports de Paris-Bercy, în cadrul turneului Faith, care a doborât recorduri. Imaginile îl înfățișează pe George Michael la apogeul forței sale creatoare. Restaurat și remasterizat cu măiestrie, filmul transformă un moment cultural emblematic într-o experiență cinematografică spectaculoasă.

Vineri, Duminica, Marti 15:35

The Little Mammoth / Micul mamut: Aventuri în Africa

Regia: Aleksandr Voytinskiy

Cu: Filipp Kirkorov, Aleksandr Revva, Vadim Galygin, Yana Churikova, Danil Prytkov, Pelageya Khanova

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familei

Durată: 90 min

Rating: AG

Pufuleț, un pui de mamut, se trezește după un somn de o mie de ani într-un pustiu înghețat și pornește în căutarea mamei sale. Se zvonește că aceasta s-ar afla departe, pe tărâmurile misterioase ale Africii. Însă drumul până acolo este lung și anevoios, iar singurul său tovarăș de călătorie este Pingu, un pui de pinguin care visează să cânte rap la concursul „Africa are talent”.

Dublat: Vineri pana Marti 13:20

Miercuri, Joi 12:45

Wild Horse Nine

Regia: Martin McDonagh

Cu: Sam Rockwell, Parker Posey, Steve Buscemi, John Malkovich, Tom Waits

Gen Film: Comedie,Crima, Drama, Thriller

Durată: 118 min

Rating: N 15

Cu puțin timp înainte de lovitura de stat din Chile din 1973, agenții CIA Chris (John Malkovich) și Lee (Sam Rockwell) sunt trimiși din Santiago pe Insula Paștelui de superiorul lor, MJ (Steve Buscemi).

În mijlocul celebrelor statui Moai, cei doi parteneri de lungă durată sunt nevoiți să înfrunte umbrele trecutului și o serie de conspirații care le amenință misiunea. În același timp, legătura neașteptată pe care Chris o dezvoltă cu două studente rebele (Mariana Di Girolamo și Ailín Salas) riscă să schimbe complet cursul călătoriei lor în acest paradis izolat.

Vineri pana Joi 21:25

Godzilla Minus Zero

Regia: Takashi Yamazaki

Cu: Ryûnosuke Kamiki, Minami Hamabe, Miou Tanaka, Jun Kunimura, Masami Nagasawa

Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama, Horror, Thriller

Durată: 135 min

Rating: N 15

Această continuare are loc în 1949, la doi ani după evenimentele din filmul original. Filmat de data asta în format IMAX, Takashi Yamazaki, artist de efecte vizuale premiat cu Oscar și regizor, îi readuce pe Ryunosuke Kamiki și Minami Hamabe în rolurile lor, în timp ce familia Shikishima se confruntă cu o altă calamitate într-un Japonie care încă încearcă să se reconstruiască.

Vineri pana Marti 19:15

Miercuri, Joi 16:50

Vacanță all inclusive 2D / VIP 2D

Regia: Radu Bărbulescu

Cu: Pavel Bartoș, Smiley, Raluca Aprodu, Mihai Călin, Diana Cavallioti, Darko Peric

Gen Film: Actiune, Comedie

Durată: 86 min

Rating: AP 12

Vacanța la mare a doi ofițeri antidrog este dată peste cap în momentul în care descoperă un transport misterios eșuat pe plaja Vadu. Inspirat dintr-un un fapt real incredibil, filmul este o comedie polițistă intensă și palpitantă, încărcată cu umor și întorsături de situații neașteptate.

2D: Vineri pana Marti 21:50

Miercuri, Joi 21:45

2D VIP: Vineri pana Joi 19:25

Beware Boiúna / Șarpele negru: Blestemul din Amazon

Regia: Mike P. Nelson

Cu: Logan Marshall-Green, Jessica Rothe, Kiana Madeira, Jackson Bews

Gen Film: Actiune, Horror, Thriller

Durată: 104 min

Rating: IM 18

În inima Amazonului, o misiune medicală se transformă într-o luptă pentru supraviețuire atunci când Boiúna, un prădător antic uriaș, se trezește pentru a-și revendica teritoriul. În jungla unde natura deține puterea absolută, ea decide cine trăiește și cine moare.

Sambata, Luni 15:40

Monster Mia / Mia și școala de monștri

Regia: Verena Fels

Cu: Verena Altenberger, Armin Assinger, Lilian Gartner, Philipp Hansa, Nina Hartmann

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Fantastic, Familie

Durată: 81 min

Rating: AG

Mia și șobolanul ei de companie Quentin sosesc la Rotwood Academy după ce copila fusese exmatriculată. Aici este singurul om dintr-o clasă plină de monștri și trebuie să se pună bine cu toți, ca să-l înfrunte pe directorul Van Vlad, care urăște oamenii din tot sufletul.

Dublat: Vineri pana Joi 12:00

Forgotten Island / Insula pierdută VIP

Regia: Januel Mercado, Joel Crawford

Cu: Dave Franco, Jenny Slate, Amielynn Abellera

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie

Durată: 109 min

Rating: AG

Jo și Raissa, absolvente de liceu, sunt cele mai bune prietene încă din școala primară, dar se pregătesc acum să pornească pe drumuri diferite în viață.

În timp ce își petrec ultima seară împreună, Jo și Raissa descoperă din întâmplare un portal misterios, care le transportă pe fantastica insulă Nakali, plină de făpturi magice și mitologice despre care au auzit povești în familiile lor filipineze.

Dublat: Vineri pana Joi 13:00

Băiat de milioane 2D / VIP 2D

Regia: Cristian Ilișuan

Cu: Mircea Popa, Cătălin Herlo, Adonis Tanța, Adrian Cucu

Gen Film: Comedie

Durată: 99 min

Rating: AP 12

După ce câștigă 12 milioane de euro la loto, Andi își schimbă radical viața și cumpără tot ce și-a dorit vreodată. Dar, pe măsură ce câștigă putere și succes, începe să piardă lucrurile pe care banii nu le pot cumpăra.

2D: Vineri pana Joi 15:10

2D VIP: Vineri pana Joi 17:25; 21:10

Teambuilding 2D / VIP 2D

Regia: Letiția Roșculeț

Cu: Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Anca Munteanu, Nicu Banea, Vlad Ianus, Matei Dima

Gen Film: Comedie

Durată: 110 min

Rating: N 15

După ce abia au supraviețuit unui teambuilding care le-a pus la încercare nu doar abilitățile sociale, ci și sănătatea mintală, Horia (Micutzu Cosmin Nedelcu) și gașca sunt acum parte dintr-o echipă de elită care încearcă să vândă un nou produs inovator: AI de PLM. Produsul oglindește echipa, adică este disfuncțional, iar șeful Oprea (Șerban Pavlu) decide că Horia si colegii lui au nevoie de coeziune ca să ducă proiectul la bun sfârșit, așa că îi trimite într-un nou teambuilding, de data asta, în străinătate: Republica Moldova – unde, în ciuda așteptărilor, ajung la un wine resort de lux cu vin la discreție.

2D: Vineri pana Marti 17:10

Miercuri 15:35

2D VIP: Vineri pana Joi 15:15

Girl in the Clouds / Fata din nori

Regia: Philippe Riche

Cu: Jamel Debbouze, Louane Emera, Grégoire Ludig

Gen Film: Animatie

Durată: 88 min

Rating: AG

O șoricică de bibliotecă de 12 ani primește în grijă o pană magică ce poate îndeplini orice dorință pe care o scrie. Alături de porcușorul ei de Guineea vorbitor, pornește într-o aventură periculoasă pentru a salva planeta de la distrugerea mediului.

Dublat: Vineri pana Joi 13:45

Cats in the Museum: Treasures of Egypt / Pisicile de la muzeu 2: Comoara din Egipt

Regia: Vasiliy Rovenskiy

Cu: Roman Kurtsyn, Diomid Vinogradov, Snezhana Samokhina, Darya Blokhina

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 90 min

Rating: AG

La doi ani după ce au salvat Mona Lisa, șoricelul Maurice tânjește după o nouă aventură, în timp ce Vincent și Cleopatra încearcă să țină în frâu doi pisoi neastâmpărați. Când Maurice descoperă în tunelurile ascunse ale Ermitajului un papirus străvechi cu harta către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la o mie de ani, cu toții pornesc spre Egipt. Cum fiecare își dorește altceva, prietenii ajung să se întreacă pentru a găsi primii lampa fermecată.

Dublat: Vineri pana Marti 11:30

Ne rezervăm dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor. Rezervări și bilete: www.inspirecinema.ro.

Secțiune Știri sub articolul principal