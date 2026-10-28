Foto: Aiudeanul Andrei Cordea și superba sa parteneră! Cine este tânăra din Sebeș care răpit inima fotbalistului de națională, vedeta de la CFR Cluj!
Aiudeanul Andrei Cordea și superba sa parteneră! Cine este tânăra din Sebeș care răpit inima jucătorului de națională, vedeta de la CFR Cluj!
Aiudeanul Andrei Cordea, vedeta de la CFR Cluj, și superba sa parteneră!Georgiana Maria Dima este tânăra din Sebeș care răpit inima fotbalistului de națională. Cei doi își vor uni destinele anul viitor, logodindu-se în urmă cu 2 ani, în Dubai.
Georgiana Maria Dima l-a cucerit definitiv pe internaționalul român, cel care a îmbrăcat tricoul României și a fost recent protagonistul unui transfer la campioana Universitatea Craiova, mutare care a căzut pe ultima sută de metri.
Cordea a marcat recent, în Superliga, o reușit superbă în „Gruia” contra lui Dinamo, și este golgheterul clujenilor, cu 6 goluri și 3 pase decisive
Vedeta celor de la CFR Cluj, Andrei Cordea, care a înscris în meciul cu Dinamo, are o iubită foarte frumoasă. Georgiana Maria este bruneta care l-a cucerit pe fotbalist. Sunt împreună de mulți ani și sunt logodiți din 2024.
Andrei Cordea (27 ani) este unul dintre cei mai în vogă jucători. Fotbalistul a ratat transferul la Universitatea Craiova și a pierdut 180.000 de euro pentru că a ales să rămână la CFR Cluj perioada asta.
Se va despărți de ardeleni în curând, având perspectiva unui transfer în China, în iarnă.
Andrei Cordea formează un cuplu cu Georgiana Maria Dima de mai mulți ani, cei doi urmând să facă următorul pas în relație. În urmă cu 2 ani s-au logodit într-un cadru de vis, în Dubai, bruneta fiind extrem de categorică în răspunsul ei. Nu a ezitat și a spus imediat „Da”.
Bruneta este originară din Sebeș, județul Alba și impresionează prin felul în care arată și prin pasiunea pentru modă și accesorii de lux. Mai mult decât atât, iubita fotbalistului adoră hainele de brand și poșetele de mii de euro, demonstrând mereu că este elegantă și rafinată. În postările de pe rețelele de socializare arată întotdeauna impecabil, având o siluetă trasă prin inel datorită antrenamentelor pe care le face constant.
Iubita lui Andrei Cordea re o pregătire profesională solidă, Dima Georgiana Maria fiind absolventă a Facultății de Drept de la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Apoi, superba brunetă a urmat un program de master în Instituții de Drept Privat Român. Cursurile au avut loc în perioada 2021- 2023. În urmă cu ceva vreme s-a aflat că lucrează ca manager.
Tânăra este născută pe 9 august 1998, ceea ce înseamnă că este mai mare decât jucătorul lui CFR Cluj. Are 28 de ani, diferența dintre cei doi fiind de un an.
Informații: Fanatik, foto: Instagram
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