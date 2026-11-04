Victor Pițurcă, citat ca martor la Curtea de Apel Alba Iulia, în dosarul Extensiv, nu s-a prezentat la instanță și va fi adus cu mandat la termenul următor: Ancheta vizează un presupus prejudiciu imobiliar de 20 de milioane de euro

Fostul selecționer al echipei naționale de fotbal, Victor Pițurcă, nu s-a prezentat miercuri, 4 noiembrie 2026, la Curtea de Apel Alba Iulia, unde a fost citat în calitate de martor în dosarul Extensiv, o cauză instrumentată de DIICOT, care vizează presupuse nereguli legate de valorificarea unor proprietăți imobiliare din Craiova.

Pentru termenul următor, stabilit pentru 16 decembrie 2026, au fost citați toți martorii rămași de audiat, inclusiv Victor Pițurcă.

„Pițurcă a primit citația de la poștaș, dar nu s-a prezentat la termenul de astăzi. Va fi adus cu mandat la termenul următor”, afirmă surse judiciare consultate de jurnalul.ro.

Ancheta are în centru o licitație despre care procurorii susțin că ar fi fost trucată pentru obținerea unui teren de aproximativ 40.000 de metri pătrați, situat în zona fostului stadion Extensiv din Craiova. Proprietatea ar fi fost evaluată la aproximativ 20 de milioane de euro, însă ar fi fost adjudecată pentru circa 1,6 milioane de euro. În dosar este menționată și preluarea unui spațiu comercial de pe strada Caracal, fostă hală industrială, valoarea totală a tranzacțiilor fiind indicată la aproximativ 2,6 milioane de euro.

Potrivit informațiilor din anchetă, mai mulți oameni de afaceri sunt acuzați că ar fi acționat concertat pentru a influența procedura de licitație. Frații Eugen și Nicu Mihăilescu, considerați părți vătămate, au solicitat în instanță anularea licitației și recuperarea proprietăților.

Legăturile lui Pițurcă cu firma participantă la licitație

Numele lui Victor Pițurcă apare în dosar în contextul implicării sale financiare în pregătirea participării la licitație a societății SM Mykland Imobiliare SRL, firmă deținută oficial de fiica sa, Claudia Năboiu, dar administrată în fapt, potrivit declarației fostului selecționer, de ginerele său, Mihai Năboiu.

În declarația dată procurorilor DIICOT la 27 februarie 2023, Pițurcă a explicat că a fost consultat cu privire la oportunitatea participării la licitație și că era dispus să contribuie financiar la plata garanției de participare.

Fostul selecționer a precizat că suma necesară a provenit din conturile societății Pav Green SRL, aparținând fiului său, Alexandru Victorio Pițurcă, în care el avea calitatea de creditor, după ce împrumutase anterior compania.

„Bănuiesc pentru ce am fost chemat, probabil legat de licitația aceea cu privire la SC Extensiv Com SRL”, declara Victor Pițurcă, explicând că aflase despre oportunitatea achiziției terenului în urma discuțiilor cu ginerele său și cu finul său, Constantin Șpak-Boldici.

Acesta a mai arătat că Mihai Năboiu era interesat de teren pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar, care ar fi presupus construirea unor blocuri de locuințe.

De ce este importantă declarația fostului selecționer

Conform ipotezei procurorilor, contribuția financiară a lui Victor Pițurcă la achitarea garanției de participare ar putea avea relevanță în stabilirea modului în care s-a desfășurat licitația. Anchetatorii analizează inclusiv împrejurările în care societatea SM Mykland Imobiliare SRL s-ar fi retras ulterior din procedură, în favoarea unui alt participant.

Aceste aspecte fac parte din acuzațiile și ipotezele anchetei și nu reprezintă, în sine, o dovadă a vinovăției fostului selecționer. Pițurcă a mai fost audiat în acest dosar în februarie 2023, iar acum este chemat să ofere explicații în fața instanței, în calitate de martor.

Dosarul a fost strămutat de la Curtea de Apel Craiova la Curtea de Apel Alba Iulia.

Trecutul judiciar al lui Victor Pițurcă

Nu este prima dată când fostul selecționer ajunge în atenția instanțelor. În iunie 2013, Victor Pițurcă a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare în dosarul „Valiza”, în care Gigi Becali a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare cu executare.

Cazul a vizat suma de 1,7 milioane de euro pe care Becali ar fi promis-o jucătorilor Universității Cluj pentru a obține o victorie în partida cu CFR Cluj, rezultat care ar fi avantajat echipa FCSB în lupta pentru titlu.

sursa documentare: jurnalul.ro

foto: arhivă

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