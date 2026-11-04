Curier Județean

Foto | Ștefan Nagy, din Alba Iulia, la 100 de ani: Un secol de viață, o lecție de ambiție și pasiune pentru sport

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Ștefan Nagy, din Alba Iulia, la 100 de ani: Un secol de viață, o lecție de ambiție și pasiune pentru sport

Pasiunea pentru sport nu are vârstă! Albaiulianul Ștefan Nagy, maratonist și iubitor al competițiilor sportive, a împlinit venerabila vârstă de 100 de ani, devenind un exemplu impresionant de perseverență, disciplină și vitalitate.

Petrecerea Divorțaților

„Astăzi sărbătorim un moment cu totul special: aniversarea venerabilei vârste de 100 de ani a domnului Ștefan Nagy, un om a cărui poveste ne demonstrează că pasiunea, perseverența și dragostea pentru mișcare nu au vârstă!

Pasionat de alergările de maraton și de competițiile sportive, domnul Ștefan Nagy a demonstrat de-a lungul anilor că adevăratele performanțe se construiesc prin ambiție, disciplină și determinare. Chiar și după încheierea activității profesionale, sportul a continuat să ocupe un loc important în viața sa. A participat la numeroase competiții sportive și a obținut, în repetate rânduri, medalii la Crosul Unirii.

Ajuns la impresionanta vârstă de 100 de ani, domnul Ștefan Nagy rămâne un exemplu de vitalitate, perseverență și bucurie de a trăi activ, iar povestea sa este o adevărată lecție de viață pentru toate generațiile.

Cu prilejul acestui moment aniversar, Primăria Municipiului Alba Iulia îi transmite domnului Ștefan Nagy cele mai calde felicitări și îi urează multă sănătate, liniște sufletească, bucurii și cât mai multe clipe frumoase alături de cei dragi!”, a transmis primarul Gabriel Pleșa într-un mesaj postat în mediul online.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Peste 15,6 milioane de lei pentru Alba! Guvernul deblochează fonduri pentru drumuri, apă, canalizare și gaze. Prefect: „Executivul își respectă angajamentul față de primari și comunitățile lor”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

4 noiembrie 2026

De

Peste 15,6 milioane de lei pentru Alba! Guvernul deblochează fonduri pentru drumuri, apă, canalizare și gaze. Prefect: „Executivul își respectă angajamentul față de primari și comunitățile lor” Comunitățile locale din județul Alba primesc o infuzie de peste 15,6 milioane de lei de la Guvern, pentru continuarea investițiilor în infrastructură. Anunțul a fost făcut de prefectul […]

Citește mai mult

Curier Județean

19 decembrie 2026 | „Chirilă Christmas Show”: Spectacol-eveniment de dans, la Alba Iulia, în pragul sărbătorilor de iarnă

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

4 noiembrie 2026

De

„Chirilă Christmas Show”: Spectacol-eveniment de dans, la Alba Iulia, în pragul sărbătorilor de iarnă 2026 Alba Iulia se pregătește să intre în atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă printr-un spectacol special de dans, emoție și eleganță. „Chirila Christmas Show”, un eveniment dedicat artei dansului și bucuriei Crăciunului, va avea loc în data de 19 decembrie […]

Citește mai mult

Curier Județean

Video | Ce obligații trebuie să respecte deținătorii de animale: Amenzi de până la 12.000 de lei. Avertismentul Poliției Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

4 noiembrie 2026

De

Ce obligații trebuie să respecte deținătorii de animale: Amenzi de până la 12.000 de lei. Avertismentul Poliției Alba Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor reamintesc, printr-o postare publicată pe Facebook, miercuri, 4 noiembrie 2026, că potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 205/2004, „Deținătorii de animale au obligația de a asigura acestora, în funcție de […]

Citește mai mult