Foto | Ștefan Nagy, din Alba Iulia, la 100 de ani: Un secol de viață, o lecție de ambiție și pasiune pentru sport

Ștefan Nagy, din Alba Iulia, la 100 de ani: Un secol de viață, o lecție de ambiție și pasiune pentru sport

Pasiunea pentru sport nu are vârstă! Albaiulianul Ștefan Nagy, maratonist și iubitor al competițiilor sportive, a împlinit venerabila vârstă de 100 de ani, devenind un exemplu impresionant de perseverență, disciplină și vitalitate.

„Astăzi sărbătorim un moment cu totul special: aniversarea venerabilei vârste de 100 de ani a domnului Ștefan Nagy, un om a cărui poveste ne demonstrează că pasiunea, perseverența și dragostea pentru mișcare nu au vârstă!

Pasionat de alergările de maraton și de competițiile sportive, domnul Ștefan Nagy a demonstrat de-a lungul anilor că adevăratele performanțe se construiesc prin ambiție, disciplină și determinare. Chiar și după încheierea activității profesionale, sportul a continuat să ocupe un loc important în viața sa. A participat la numeroase competiții sportive și a obținut, în repetate rânduri, medalii la Crosul Unirii.

Ajuns la impresionanta vârstă de 100 de ani, domnul Ștefan Nagy rămâne un exemplu de vitalitate, perseverență și bucurie de a trăi activ, iar povestea sa este o adevărată lecție de viață pentru toate generațiile.

Cu prilejul acestui moment aniversar, Primăria Municipiului Alba Iulia îi transmite domnului Ștefan Nagy cele mai calde felicitări și îi urează multă sănătate, liniște sufletească, bucurii și cât mai multe clipe frumoase alături de cei dragi!”, a transmis primarul Gabriel Pleșa într-un mesaj postat în mediul online.

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