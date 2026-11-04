FOTO | 21 de percheziții în Alba și alte județe din țară, dar și în Austria, într-un dosar de furt din patrimoniul arheologic și tăinuire. Ce au descoperit anchetatorii
21 de percheziții în Alba și alte județe din țară, dar și în Austria, într-un dosar de furt din patrimoniul arheologic și tăinuire. Ce au descoperit anchetatorii
Polițiștii Direcției de Investigații Criminale și brigăzilor de combatere a criminalității organizate Alba Iulia și Timișoara, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Hunedoara, au pus în executare marți, 3 noiembrie 2026, 21 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Hunedoara, Alba, Prahova și Timiș, într-o cauză privind comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, furt calificat cu consecințe deosebit de grave, accesul cu detectoare de metale sau utilizarea lor în zonele cu patrimoniu arheologic, fără autorizarea prealabilă, prev. de art. 26 din O.G. 43/2000, privind protecția patrimoniului arheologic și tăinuire.
Simultan, în baza unui ordin european de anchetă emis de autoritățile judiciare din România, au fost efectuate și două percheziții domiciliare în orașul Salzburg, Austria.
Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, 4 inculpați și 8 suspecți ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii de importante beneficii materiale din comercializarea de artefacte.
În urma perchezițiilor efectuate ieri, au fost descoperite și ridicate un obiect din metal ruginit sub forma unui cap de topor, 177 de monede care prezintă urme de oxidare, 2 monede aurii, o bucată de fragment minereu, o bucată minereu de formă circulară, cu gaură în mijloc, un obiect în formă de oală din metal, cu urme de oxidare, ce prezintă diverse deformări, 2 obiecte metalice în formă de lamă de topor cu urme de uzură, ce par a fi tesle dacice, 2 vârfuri de săgeți care de asemenea prezintă urme de oxidare, cuie prezentând urme de oxidare, 20 de catarame, piesele unei cataramei, 26 de inele prezentând urme de oxidare, 12 clopote (dintre care două incomplete – fără limbă), 2 pandantive, 7 embleme decorative pentru uniformă, 5 obiecte de ornament, o bucată de cremene, 10 detectoare de metale, un spectometru pentru metale, folosit pentru identificarea și analizarea compoziției chimice a materialelor, 6 bidoane conținând soluție de acid nitric, mai multe autorizații de deținere a detectoarelor de metale, precum și alte mijloace de probă.
Artefactele ridicate urmează a fi examinate și evaluate de către experți, pentru a se stabili dacă sunt susceptibile de clasare în patrimoniul cultural național, valoarea acestora, zona din care provin, autenticitatea și vechimea acestora.
Față de cei 4 inculpați, procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Hunedoara au luat, în cursul acestei zile, măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.
Activitățile de urmărire penală sunt continuate împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
sursa: Poliția Română
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