Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 23 –29 octombrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

A Talent for Murder / Un talent criminal Avanpremiera

Regia: Anton Corbijn

Cu: Olivia Cooke, Helen Mirren, Alden Ehrenreich, Juliet Stevenson, James Faulkner

Gen Film: Biografic, Crima, Drama, Thriller

Durată: 106 min

Rating: N 15

Un tânăr misterios (Alden Ehrenreich), trimis de o editură din New York, ajunge în Elveția pentru a o convinge pe celebra scriitoare Patricia Highsmith (Helen Mirren) să scrie un ultim volum al seriei Ripley.

Miercuri, Joi 19:10

Sense and Sensibility / Rațiune și simțire

Regia: Georgia Oakley

Cu: Daisy Edgar-Jones, Caitriona Balfe, Fiona Shaw, George MacKay, Esme Creed-Miles

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 121 min

Rating: AP 12

După moartea soțului ei, doamna Dashwood, rămasă văduvă, și cele trei fiice necăsătorite ale sale ajung într-o situație disperată. Domeniul familiei, Norland Park, îi revine celei mai apropiate rude pe linie masculină, John, fiul domnului Dashwood dintr-o căsătorie anterioară. Astfel, doamna Dashwood și fiicele sale, Elinor, Marianne și Margaret, nu au de ales și trebuie să se mute la modesta Barton Cottage, aflată la o oarecare distanță.

Vineri, Duminica pana Marti 18:40

Sambata 15:45

Miercuri, Joi 16:35

Delta sălbatică

Regia: Dan Dinu

Cu: Medeea Marinescu

Gen Film: Documentar

Durată: 106 min

Rating: AG

Filmat timp de cinci ani într-una dintre cele mai spectaculoase zone ale Europei, acest documentar spune o poveste extrem de necesară pentru a înțelege importanța zonelor umede. Narat din perspectiva apei, filmul vă va purta printre toate habitatele Deltei pentru a descoperi cele mai haioase, puternice sau neașteptate personaje. În spatele acestei producții se află aceeași echipă care a realizat România Sălbatică, iar promisiunea lor este o călătorie de neuitat în această lume creată de apă.

Vineri, Duminica pana Joi 13:10

Sambata 12:20

Clayface

Regia: James Watkins

Cu: Tom Rhys Harries, Eddie Marsan, Max Minghella, Naomi Ackie, David Dencik

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, Horror, SF, Thriller

Durată: 108 min

Rating: N 15

Prima incursiune a DC Studios în acest gen, „Clayface” este un thriller horror regizat de James Watkins, cu Tom Rhys Harries în rolul principal, interpretând celebrul antagonist din Gotham City.

„Clayface” urmărește degradarea înspăimântătoare a unui bărbat, de la o vedetă în ascensiune la Hollywood la un monstru dominat de dorința de răzbunare, într-o poveste care explorează pierderea identității și a umanității, iubirea corozivă și latura întunecată a ambiției științifice.

Vineri, Duminica pana Joi 21:35

Sambata 16:20

Rolling Loud

Regia: Jeremy Garelick

Cu: Christine Ko, Marcus Lewis, Owen Wilson, Travis Scott, Jolene Blalock

Gen Film: Comedie

Durată: 95 min

Rating: N 15

Un tată hiperprotector ia cea mai proastă decizie parentală din viața lui atunci când, în ciuda refuzului soției, își strecoară fiul de 13 ani la Rolling Loud, festivalul în care Travis Scott este cap de afiș. Doar că băiatul se pierde în mulțime aproape imediat. Ceea ce a început ca o simpatică aventură degenerează în panică pură.Ce urmează? Mosh pits, haos în culise, un șir uimitor de decizii proaste.

Vineri, Duminica pana Joi 17:20

Street Fighter

Regia: Kitao Sakurai

Cu: Jason Momoa, David Dastmalchian, Noah Centineo, Olivier Richters, Cody Runnels

Gen Film: Actiune, Crima, Drama

Durată: 125 min

Rating: AP 12

În 1993, Ryu și Ken Masters, doi luptători înstrăinați, sunt aruncați din nou în luptă când misterioasa Chun-Li îi recrutează pentru următorul Turneu Mondial al Luptătorilor, o confruntare brutală a pumnilor, destinului și furiei. Însă în spatele competiției se ascunde o conspirație mortală, care îi obligă să se înfrunte unul pe celălalt și să dea piept cu demonii lor.

Vineri, Duminica pana Marti 16:10

Forgotten Island / Insula pierdută VIP

Regia: Januel Mercado, Joel Crawford

Cu: Dave Franco, Jenny Slate, Amielynn Abellera

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie

Durată: 109 min

Rating: AG

Jo și Raissa, absolvente de liceu, sunt cele mai bune prietene încă din școala primară, dar se pregătesc acum să pornească pe drumuri diferite în viață.

În timp ce își petrec ultima seară împreună, Jo și Raissa descoperă din întâmplare un portal misterios, care le transportă pe fantastica insulă Nakali, plină de făpturi magice și mitologice despre care au auzit povești în familiile lor filipineze.

Dublat: Vineri, Duminica pana Joi 12:10; 14:30

Sambata 11:30; 13:45

Băiat de milioane 2D / VIP 2D

Regia: Cristian Ilișuan

Cu: Mircea Popa, Cătălin Herlo, Adonis Tanța, Adrian Cucu

Gen Film: Comedie

Durată: 99 min

Rating: AP 12

După ce câștigă 12 milioane de euro la loto, Andi își schimbă radical viața și cumpără tot ce și-a dorit vreodată. Dar, pe măsură ce câștigă putere și succes, începe să piardă lucrurile pe care banii nu le pot cumpăra.

2D: Vineri, Duminica pana Joi 21:20

Sambata 21:30

2D VIP: Vineri, Duminica pana Joi 19:00; 21:00

Sambata 16:00; 20:50

Other Mommy / Cealaltă mamă

Regia: Rob Savage

Cu: Jessica Chastain, Sean Kaufman, Dichen Lachman, Karen Allen

Gen Film: Horror

Durată: 93 min

Rating: N 15

Bela, o fetiță de 8 ani ai cărei părinți au probleme în căsnicie, se confruntă cu o entitate sinistră care iese din dulapul ei. Prezența, pe care o numește „cealaltă mămică”, devine treptat tot mai amenințătoare pentru ea și familia ei.

Vineri, Duminica pana Joi 15:20

Teambuilding 2D / VIP 2D

Regia: Letiția Roșculeț

Cu: Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Anca Munteanu, Nicu Banea, Vlad Ianus, Matei Dima

Gen Film: Comedie

Durată: 110 min

Rating: N 15

După ce abia au supraviețuit unui teambuilding care le-a pus la încercare nu doar abilitățile sociale, ci și sănătatea mintală, Horia (Micutzu Cosmin Nedelcu) și gașca sunt acum parte dintr-o echipă de elită care încearcă să vândă un nou produs inovator: AI de PLM. Produsul oglindește echipa, adică este disfuncțional, iar șeful Oprea (Șerban Pavlu) decide că Horia si colegii lui au nevoie de coeziune ca să ducă proiectul la bun sfârșit, așa că îi trimite într-un nou teambuilding, de data asta, în străinătate: Republica Moldova – unde, în ciuda așteptărilor, ajung la un wine resort de lux cu vin la discreție.

2D: Vineri, Duminica pana Joi 19:20

Sambata 21:10

2D VIP: Vineri, Duminica pana Joi 16:45

Girl in the Clouds / Fata din nori

Regia: Philippe Riche

Cu: Jamel Debbouze, Louane Emera, Grégoire Ludig

Gen Film: Animatie

Durată: 88 min

Rating: AG

O șoricică de bibliotecă de 12 ani primește în grijă o pană magică ce poate îndeplini orice dorință pe care o scrie. Alături de porcușorul ei de Guineea vorbitor, pornește într-o aventură periculoasă pentru a salva planeta de la distrugerea mediului.

Dublat: Vineri, Duminica pana Marti 14:20

Sambata 13:55

Miercuri, Joi 14:45

Cats in the Museum: Treasures of Egypt / Pisicile de la muzeu 2: Comoara din Egipt

Regia: Vasiliy Rovenskiy

Cu: Roman Kurtsyn, Diomid Vinogradov, Snezhana Samokhina, Darya Blokhina

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 90 min

Rating: AG

La doi ani după ce au salvat Mona Lisa, șoricelul Maurice tânjește după o nouă aventură, în timp ce Vincent și Cleopatra încearcă să țină în frâu doi pisoi neastâmpărați. Când Maurice descoperă în tunelurile ascunse ale Ermitajului un papirus străvechi cu harta către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la o mie de ani, cu toții pornesc spre Egipt. Cum fiecare își dorește altceva, prietenii ajung să se întreacă pentru a găsi primii lampa fermecată.

Dublat: Vineri, Duminica pana Joi 11:20

Sambata 14:30

PAW Patrol: The Dino Movie / Patrula cățelușilor: În lumea dinozaurilor VIP

Regia: Cal Brunker

Cu: Mckenna Grace, Jameela Jamil, Terry Crews, Fortune Feimster, Snoop Dogg

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, SF

Durată: 88 min

Rating: AG

După ce nava lor este prinsă de o furtună, cățeii din Patrula Cățelușilor ajunge pe o insulă tropicală plină de dinozauri. Acolo cățelușii se împrietenesc cu Rex, un pui de dinozaur rămas izolat pe insulă de ani întregi. Când planurile de exploatare minieră ale primarului Humdinger declanșează erupția unui vulcan uriaș, cățelușii pornesc într-o misiune de salvare pentru a-i proteja căminul lui Rex înainte ca totul să dispară.

Dublat: Vineri, Duminica pana Marti 12:30

Sambata 12:00

Miercuri, Joi 12:50

Ne rezervăm dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor. Rezervări și bilete: www.inspirecinema.ro.

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