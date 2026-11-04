Peste 15,6 milioane de lei pentru Alba! Guvernul deblochează fonduri pentru drumuri, apă, canalizare și gaze. Prefect: „Executivul își respectă angajamentul față de primari și comunitățile lor”
Peste 15,6 milioane de lei pentru Alba! Guvernul deblochează fonduri pentru drumuri, apă, canalizare și gaze. Prefect: „Executivul își respectă angajamentul față de primari și comunitățile lor”
Comunitățile locale din județul Alba primesc o infuzie de peste 15,6 milioane de lei de la Guvern, pentru continuarea investițiilor în infrastructură. Anunțul a fost făcut de prefectul Corneliu Mureșan, care precizează că aproximativ 14 milioane de lei vor merge către proiecte de drumuri, poduri, apă și canalizare, iar peste 1,5 milioane de lei vor susține extinderea rețelelor de gaze naturale. Banii vor ajunge în conturile primăriilor în zilele următoare, pentru achitarea facturilor restante și continuarea lucrărilor.
„Guvernul României alocă peste 15,6 milioane de lei pentru comunitățile locale din județul Alba.
Executivul condus de premierul Luca Niculescu își respectă angajamentul față de primari și comunitățile lor, alocând banii necesari pentru continuarea unor investiții esențiale aflate în derulare. Este vorba despre modernizarea drumurilor, extinderea rețelelor de apă și canalizare, construirea de poduri și dezvoltarea rețelelor de gaze naturale.
Cea mai mare parte a sumei, circa 14 milioane de lei, este destinată lucrărilor de infrastructură, rețele de apă și canalizare, iar peste 1,5 milioane pentru investiții în extinderea rețelelor de gaze naturale.
Acestea sunt proiecte care răspund unor nevoi reale ale oamenilor. Un drum modernizat, o rețea de canalizare, un pod care asigură accesul la gospodării sau posibilitatea racordării la gaze naturale înseamnă mai mult confort, siguranță și condiții mai bune de viață.
În cursul zilelor următoare, banii vor ajunge în conturile primăriilor, astfel încât să poată plăti facturile restante și să avanseze sau să finalizeze aceste investiții.
Pe această cale, le mulțumesc premierului Luca Niculescu și ministrului Dezvoltării, Marcel-Alexandru Stoica, pentru că au prioritizat alocarea acestor fonduri, astfel încât administrațiile locale să poată continua proiecte importante pentru cetățenii din județul Alba”, este anunțul complet de miercuri, 4 noiembrie 2026, al prefectului Corneliu Mureșan.
foto: arhivă
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