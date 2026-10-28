Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 30 octombrie – 5 noiembrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Wild Horse Nine Avanpremiera

Regia: Martin McDonagh

Cu: Sam Rockwell, Parker Posey, Steve Buscemi, John Malkovich, Tom Waits

Gen Film: Comedie,Crima, Drama, Thriller

Durată: 118 min

Rating: N 15

Cu puțin timp înainte de lovitura de stat din Chile din 1973, agenții CIA Chris (John Malkovich) și Lee (Sam Rockwell) sunt trimiși din Santiago pe Insula Paștelui de superiorul lor, MJ (Steve Buscemi).

În mijlocul celebrelor statui Moai, cei doi parteneri de lungă durată sunt nevoiți să înfrunte umbrele trecutului și o serie de conspirații care le amenință misiunea. În același timp, legătura neașteptată pe care Chris o dezvoltă cu două studente rebele (Mariana Di Girolamo și Ailín Salas) riscă să schimbe complet cursul călătoriei lor în acest paradis izolat.

Miercuri, Joi 18:50

Godzilla Minus Zero Avanpremiera

Regia: Takashi Yamazaki

Cu: Ryûnosuke Kamiki, Minami Hamabe, Miou Tanaka, Jun Kunimura, Masami Nagasawa

Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama, Horror, Thriller

Durată: 119 min

Rating: N 15

Această continuare are loc în 1949, la doi ani după evenimentele din filmul original. Filmat de data asta în format IMAX, Takashi Yamazaki, artist de efecte vizuale premiat cu Oscar și regizor, îi readuce pe Ryunosuke Kamiki și Minami Hamabe în rolurile lor, în timp ce familia Shikishima se confruntă cu o altă calamitate într-un Japonie care încă încearcă să se reconstruiască.

Marti 21:00

Vacanță all inclusive Avanpremiera

Regia: Radu Bărbulescu

Cu: Pavel Bartoș, Smiley, Raluca Aprodu, Mihai Călin, Diana Cavallioti, Darko Peric

Gen Film: Actiune, Comedie

Durată: 86 min

Rating: AP 12

Vacanța la mare a doi ofițeri antidrog este dată peste cap în momentul în care descoperă un transport misterios eșuat pe plaja Vadu. Inspirat dintr-un un fapt real incredibil, filmul este o comedie polițistă intensă și palpitantă, încărcată cu umor și întorsături de situații neașteptate.

Luni, Miercuri, Joi 19:35

Marti 19:15

Beware Boiúna / Șarpele negru: Blestemul din Amazon

Regia: Mike P. Nelson

Cu: Logan Marshall-Green, Jessica Rothe, Kiana Madeira, Jackson Bews

Gen Film: Actiune, Horror, Thriller

Durată: 104 min

Rating: IM 18

În inima Amazonului, o misiune medicală se transformă într-o luptă pentru supraviețuire atunci când Boiúna, un prădător antic uriaș, se trezește pentru a-și revendica teritoriul. În jungla unde natura deține puterea absolută, ea decide cine trăiește și cine moare.

Vineri, Duminica, Luni, Miercuri, Joi 21:30

Sambata 21:35

Marti 17:10

Monster Mia / Mia și școala de monștri

Regia: Verena Fels

Cu: Verena Altenberger, Armin Assinger, Lilian Gartner, Philipp Hansa, Nina Hartmann

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Fantastic, Familie

Durată: 81 min

Rating: AG

Mia și șobolanul ei de companie Quentin sosesc la Rotwood Academy după ce copila fusese exmatriculată. Aici este singurul om dintr-o clasă plină de monștri și trebuie să se pună bine cu toți, ca să-l înfrunte pe directorul Van Vlad, care urăște oamenii din tot sufletul.

Dublat: Vineri pana Joi 13:00

Wildwood / Wildwood: Tărâmul fantastic

Regia: Travis Knight

Cu: Peyton Elizabeth Lee, Jacob Tremblay, Carey Mulligan, Mahershala Ali, Awkwafina

Gen Film: Animatie, Aventuri, Drama, Fantastic

Durată: 139 min

Rating: AG

Wildwood este o aventură magică în care tânăra protagonistă Prue călătorește într-o pădure cu personaje fantastice în încercarea de a-și salva fratele mai mic. Pe parcurs, ea întâlnește popoare aflate în război, creaturi extraordinare și o lume diferită de orice ai mai văzut până acum!

Dublat: Vineri pana Duminica, Marti 12:30

Luni, Miercuri, Joi 12:35

A Talent for Murder / Un talent criminal

Regia: Anton Corbijn

Cu: Olivia Cooke, Helen Mirren, Alden Ehrenreich, Juliet Stevenson, James Faulkner

Gen Film: Biografic, Crima, Drama, Thriller

Durată: 106 min

Rating: N 15

Un tânăr misterios (Alden Ehrenreich), trimis de o editură din New York, ajunge în Elveția pentru a o convinge pe celebra scriitoare Patricia Highsmith (Helen Mirren) să scrie un ultim volum al seriei Ripley.

Vineri pana Marti 19:10

Miercuri, Joi 16:35

Sense and Sensibility / Rațiune și simțire

Regia: Georgia Oakley

Cu: Daisy Edgar-Jones, Caitriona Balfe, Fiona Shaw, George MacKay, Esme Creed-Miles

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 121 min

Rating: AP 12

După moartea soțului ei, doamna Dashwood, rămasă văduvă, și cele trei fiice necăsătorite ale sale ajung într-o situație disperată. Domeniul familiei, Norland Park, îi revine celei mai apropiate rude pe linie masculină, John, fiul domnului Dashwood dintr-o căsătorie anterioară. Astfel, doamna Dashwood și fiicele sale, Elinor, Marianne și Margaret, nu au de ales și trebuie să se mute la modesta Barton Cottage, aflată la o oarecare distanță.

Vineri pana Marti 16:35

Clayface

Regia: James Watkins

Cu: Tom Rhys Harries, Eddie Marsan, Max Minghella, Naomi Ackie, David Dencik

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, Horror, SF, Thriller

Durată: 108 min

Rating: N 15

Prima incursiune a DC Studios în acest gen, „Clayface” este un thriller horror regizat de James Watkins, cu Tom Rhys Harries în rolul principal, interpretând celebrul antagonist din Gotham City.

„Clayface” urmărește degradarea înspăimântătoare a unui bărbat, de la o vedetă în ascensiune la Hollywood la un monstru dominat de dorința de răzbunare, într-o poveste care explorează pierderea identității și a umanității, iubirea corozivă și latura întunecată a ambiției științifice.

Vineri, Duminica 17:10

Sambata 21:20

Luni, Miercuri, Joi 17:20

Forgotten Island / Insula pierdută VIP

Regia: Januel Mercado, Joel Crawford

Cu: Dave Franco, Jenny Slate, Amielynn Abellera

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie

Durată: 109 min

Rating: AG

Jo și Raissa, absolvente de liceu, sunt cele mai bune prietene încă din școala primară, dar se pregătesc acum să pornească pe drumuri diferite în viață.

În timp ce își petrec ultima seară împreună, Jo și Raissa descoperă din întâmplare un portal misterios, care le transportă pe fantastica insulă Nakali, plină de făpturi magice și mitologice despre care au auzit povești în familiile lor filipineze.

Dublat: Vineri pana Joi 12:10; 14:30

Băiat de milioane 2D / VIP 2D

Regia: Cristian Ilișuan

Cu: Mircea Popa, Cătălin Herlo, Adonis Tanța, Adrian Cucu

Gen Film: Comedie

Durată: 99 min

Rating: AP 12

După ce câștigă 12 milioane de euro la loto, Andi își schimbă radical viața și cumpără tot ce și-a dorit vreodată. Dar, pe măsură ce câștigă putere și succes, începe să piardă lucrurile pe care banii nu le pot cumpăra.

2D: Vineri, Duminica pana Joi 21:20

Sambata 15:15

2D VIP: Vineri pana Joi 19:00; 21:00

Other Mommy / Cealaltă mamă

Regia: Rob Savage

Cu: Jessica Chastain, Sean Kaufman, Dichen Lachman, Karen Allen

Gen Film: Horror

Durată: 93 min

Rating: N 15

Bela, o fetiță de 8 ani ai cărei părinți au probleme în căsnicie, se confruntă cu o entitate sinistră care iese din dulapul ei. Prezența, pe care o numește „cealaltă mămică”, devine treptat tot mai amenințătoare pentru ea și familia ei.

Vineri, Duminica 15:15

Sambata 19:35

Luni, Miercuri, Joi 15:20

Marti 15:10

Teambuilding 2D / VIP 2D

Regia: Letiția Roșculeț

Cu: Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Anca Munteanu, Nicu Banea, Vlad Ianus, Matei Dima

Gen Film: Comedie

Durată: 110 min

Rating: N 15

După ce abia au supraviețuit unui teambuilding care le-a pus la încercare nu doar abilitățile sociale, ci și sănătatea mintală, Horia (Micutzu Cosmin Nedelcu) și gașca sunt acum parte dintr-o echipă de elită care încearcă să vândă un nou produs inovator: AI de PLM. Produsul oglindește echipa, adică este disfuncțional, iar șeful Oprea (Șerban Pavlu) decide că Horia si colegii lui au nevoie de coeziune ca să ducă proiectul la bun sfârșit, așa că îi trimite într-un nou teambuilding, de data asta, în străinătate: Republica Moldova – unde, în ciuda așteptărilor, ajung la un wine resort de lux cu vin la discreție.

2D: Vineri, Duminica 19:20

Sambata 17:20

2D VIP: Vineri pana Joi 16:45

Girl in the Clouds / Fata din nori

Regia: Philippe Riche

Cu: Jamel Debbouze, Louane Emera, Grégoire Ludig

Gen Film: Animatie

Durată: 88 min

Rating: AG

O șoricică de bibliotecă de 12 ani primește în grijă o pană magică ce poate îndeplini orice dorință pe care o scrie. Alături de porcușorul ei de Guineea vorbitor, pornește într-o aventură periculoasă pentru a salva planeta de la distrugerea mediului.

Dublat: Vineri pana Joi 14:45

Cats in the Museum: Treasures of Egypt / Pisicile de la muzeu 2: Comoara din Egipt

Regia: Vasiliy Rovenskiy

Cu: Roman Kurtsyn, Diomid Vinogradov, Snezhana Samokhina, Darya Blokhina

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 90 min

Rating: AG

La doi ani după ce au salvat Mona Lisa, șoricelul Maurice tânjește după o nouă aventură, în timp ce Vincent și Cleopatra încearcă să țină în frâu doi pisoi neastâmpărați. Când Maurice descoperă în tunelurile ascunse ale Ermitajului un papirus străvechi cu harta către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la o mie de ani, cu toții pornesc spre Egipt. Cum fiecare își dorește altceva, prietenii ajung să se întreacă pentru a găsi primii lampa fermecată.

Dublat: Vineri pana Joi 11:10

Ne rezervăm dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor. Rezervări și bilete: www.inspirecinema.ro.

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