VIDEO | S-a deschis circulația rutieră pe loturile 3 și 4 ale autostrăzii A0 Nord: Șoferii au acum legătură directă între A3 și A2

S-a deschis circulația rutieră pe loturile 3 și 4 ale autostrăzii A0 Nord: Șoferii au acum legătură directă între A3 și A2

Circulaţia pe loturile 3 şi 4 ale A0 Nord a fost deschisă miercuri, 4 noiembrie 2026, șoferii având acum legătură directă între A3 și A2.

Inaugurarea a fost iniţial anunţată pentru 26 octombrie 2026 de către fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Horaţiu Cosma, însă a fost amânată de CNAIR pe motiv că mai trebuiau executate unele lucrări, transmite News.ro.

Odată cu deschiderea loturilor 3 şi 4 ale autostrăzii A0 Nord, dintre Afumaţi şi Glina, cu o lungime totală de 13 km, se adaugă celor peste 70 km pe care se circulă deja pe ambele semiinele ale A0 (Autostrada de Centură a Bucureştiului). Odată cu deschiderea lor, A0 asigură legătura directă dintre A3 Bucureşti – Ploieşti şi A2 Bucureşti – Constanţa, fără ca traficul să mai treacă prin actuala centură a Capitalei”, arăta, marţi, 3 noiembrie 2026, directorul general CNAIR, Cristian Pistol, într-o postare pe Facebook.

Acesta spune că deschiderea circulaţiei pe loturile 3 şi 4 ale A0 Nord constituie un pas extrem de important pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona Capitalei, care va asigura o alternativă sigură şi modernă atât pentru traficul de tranzit, cât şi pentru cel local (Bucureşti – Ilfov).

„Am dat în trafic cele două loturi doar după finalizarea tuturor lucrărilor de siguranţă rutieră”, a precizat Cristian Pistol.

Conducerea CNAIR a amânat deschiderea circulaţiei pe cele două loturi, aducând drept argument că mai trebuie executate lucrări de montare a unor parapete de protecţie, fiind necesară şi finalizarea lucrărilor la sistemele de preluare a apelor pluviale.

Construirea celor două loturi a costat 710 milioane lei (fără TVA), sumă asigurată prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

sursa video: CNAIR

foto: captură video CNAIR

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