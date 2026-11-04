Caz șocant la Alba Iulia: Șofer STP, arestat după ce ar fi cerut unei minore să îi trimită materiale pornografice în schimbul unor sume de bani și i-ar fi solicitat să se întâlnească în scopuri sexuale
Caz șocant la Alba Iulia: Șofer STP, arestat după ce ar fi cerut unei minore să îi trimită materiale pornografice în schimbul unor sume de bani și i-ar fi solicitat să se întâlnească în scopuri sexuale
Un șofer al Societății de Transport Public (STP) Alba Iulia a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, miercuri, 4 noiembrie 2026, fiind cercetat într-un dosar penal care vizează infracțiuni de operațiuni cu materiale pornografice și racolare a minorilor în scopuri sexuale.
Bărbatul a fost reținut marți dimineața, 3 noiembrie 2026, după ce ar fi solicitat unei minore aflată într-un centru de plasament să îi trimită materiale cu caracter pornografic și i-ar fi solicitat, în schimbul unor sume de bani, să se întâlnească în scopuri sexuale.
Potrivit informațiilor disponibile, șoferul ar fi intrat în contact cu minora și i-ar fi cerut să îi transmită astfel de materiale. În urma cercetărilor desfășurate în acest caz, bărbatul a fost reținut de către autorități, iar ulterior a fost prezentat în fața judecătorilor, care au dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Acesta este cercetat pentru operațiuni cu materiale pornografice și racolare de minori în scopuri sexuale.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele și pentru clarificarea situației de fapt.
Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Arestarea preventivă reprezintă o măsură procesuală și nu echivalează cu stabilirea vinovăției.
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