Primăria Alba Iulia caută soluții după ce STP a suspendat mersul autobuzelor! Printre variante: ,,Să internalizăm transportul public”
O întâlnire informală a avut loc între reprezentanții Primăriei Alba și a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public, astăzi, 3 octombrie, după ce STP a suspendat mersul autobuzelor din oraș în mai multe intervale orare. La discuții au participat și primarii anumitor UAT-uri din zonă.
Ziarul Unirea a discutat cu purtătorul de cuvânt al Primăriei Alba Iulia, Flaviu Buta, care a confirmat întâlnirea și a explicat ce s-a discutat în cadrul acesteia:
,,A fost o întâlnire informală cu câțiva membri din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public, fiindcă AIDA este până la urmă organismul intermediar dintre primării și STP. Am căutat soluții pentru deblocarea situației create de către STP”, a explicat Flaviu Buta.
Momentan, nu au fost găsite variante concrete pentru a soluționa situația în care se află transportul public în comun din municipiu, însă purtătorul de cuvânt consideră că: ,,deoarece avem un contract valabil, semnat de ambele părți, eu nu cred că vom avea probleme să renunțăm la transportul public. Deci transportul public se va efectua în continuare.
Vom vedea în ce fel, dar cu siguranță nu se va renunța de tot la el. Așteptăm și din partea celor de la STP discuții, poate ajungem la o variantă de compromis, deoarece noi le-am dat la începutul anului bugetul votat în Consiliul Local, însă dânșii nu s-au încadrat în el”.
Citește și: Primăria Alba Iulia caută soluții după ce STP a suspendat mersul autobuzelor! Printre variante: ,,Să internalizăm transportul public”
Primăria Alba dorește să internalizeze transportul în comun
Contractul actual semnat cu STP urmează să înceteze pe data de 7 ianuarie 2027. Flaviu Buta a confirmat, pentru Ziarul Unirea, că Primăria Alba dorește să internalizeze transportul public, deoarece consideră că este mai avantajos din punct de vedere al costurilor actuale.
,,Contractul actual va înceta în dată de 7 ianuarie 2027 . Noi ne dorim să internalizăm transportul public, deoarece costurile sunt mult mai mici decât în varianta actuală”, a explicat purtătorul de cuvânt.
Un alt oraș din județul Alba a decis, de curând, să deschidă propria firmă de transport în comun. Primăria Sebeș a achiziționat 9 autobuze electrice noi, furnizate de o firmă românească, 9 stații de încărcare lentă, 3 stații de încărcare rapidă, precum și un sistem de e-ticketing deja montat, pentru a pune bazele firmei de transport.
Citește și: VIDEO | Primăria Sebeș și-a deschis propria firmă de transport public. Autobuzele sunt electrice, noi, fabricate în România
În prezent, se fac demersuri pentru obținerea avizelor necesare pentru ca noul serviciu să devină operațional. Pentru ca serviciul de transport public să fie disponibil locuitorilor din Sebeș, a fost realizată o asociere între Primăria Municipiului și primăriile din Daia Română, Pianu și Vințu de Jos.
După lansarea rutelor inițiale, compania de transport public Sebeș își propune să dezvolte noi trasee, inclusiv în cartierele orașului, facilitând astfel accesul locuitorilor la transportul public.
Reamintim că, STP a anunțat, în urmă cu două zile, că suspendă activitatea autobuzelor între orele 08:00 – 13:00 și 17:00 – 21:00, începând de astăzi, 3 octombrie.
,,În momentul acesta, circulația se desfășoară conform comunicatului de presă și a ceea ce s-a anunțat”, a transmis un reprezentant STP pentru Ziarul Unirea.
Citește și: VIDEO | O dimineață de coșmar în Alba Iulia: Pensionarii și elevii îngheață în stații, autobuzele nu mai circulă. Reacțiile oamenilor
Astfel, locuitorii din Alba Iulia care depind de transportul în comun s-au trezit într-o situație deloc plăcută, fiind nevoiți să caute alternative mai costisitoare decât prețul obișnuit al unui bilet de autobuz. Mai mult decât atât, unii dintre călători nu au reușit să vadă anunțul făcut de către STP și au așteptat, în zadar, autobuzele.
