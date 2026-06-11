VIDEO | Țeapă cu mașini aduse din străinătate la Alba Iulia: Un bărbat a înșelat trei oameni cu peste 20.000 de lei. A fost REȚINUT de polițiști
Țeapă cu mașini aduse din străinătate la Alba Iulia: Un bărbat a înșelat trei oameni cu peste 20.000 de lei. A fost REȚINUT de polițiști
Polițiștii din Alba Iulia au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 55 de ani, bănuit de înșelăciune, după ce ar fi indus în eroare trei persoane cu promisiunea achiziționării unor autoturisme din străinătate, obținând astfel avansuri în valoare de 21.500 de lei.
Conform IPJ Alba, la data de 10 iunie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din municipiul Alba Iulia, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în perioada iunie 2024- mai 2026, bărbatul ar fi indus în eroare trei persoane, prin aceea că le-ar fi transmis faptul că le va achiziționa autoturisme din altă țară, solicitând astfel sume de bani, cu titlul de avans.
Ulterior, bărbatul de 55 de ani, nu și-ar fi respectat promisiunea și nu a restituit sumele de bani, prejudiciul în cauză fiind de 21.500 de lei.
În cursul zilei de 10 iunie 2026, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, la locuința bărbatului, unde au fost identificate și ridicate documente de interes cauzei.
Cercetările sunt continuate.
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