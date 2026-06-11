Ştirea zilei

VIDEO | Țeapă cu mașini aduse din străinătate la Alba Iulia: Un bărbat a înșelat trei oameni cu peste 20.000 de lei. A fost REȚINUT de polițiști

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

ALBA FEST 2026

Țeapă cu mașini aduse din străinătate la Alba Iulia: Un bărbat a înșelat trei oameni cu peste 20.000 de lei. A fost REȚINUT de polițiști

Polițiștii din Alba Iulia au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 55 de ani, bănuit de înșelăciune, după ce ar fi indus în eroare trei persoane cu promisiunea achiziționării unor autoturisme din străinătate, obținând astfel avansuri în valoare de 21.500 de lei.

Conform IPJ Alba, la data de 10 iunie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din municipiul Alba Iulia, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în perioada iunie 2024- mai 2026, bărbatul ar fi indus în eroare trei persoane, prin aceea că le-ar fi transmis faptul că le va achiziționa autoturisme din altă țară, solicitând astfel sume de bani, cu titlul de avans.

Ulterior, bărbatul de 55 de ani, nu și-ar fi respectat promisiunea și nu a restituit sumele de bani, prejudiciul în cauză fiind de 21.500 de lei.

În cursul zilei de 10 iunie 2026, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, la locuința bărbatului, unde au fost identificate și ridicate documente de interes cauzei.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Intervenție chirurgicală dificilă și cu risc major realizată de medicul Cristian Țibea. Scrisoare emoționantă de mulțumire din partea pacientei: Pentru speranța și lumina pe care mi le-a adus în viața mea”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

11 iunie 2026

De

Intervenție chirurgicală dificilă și cu risc major realizată de medicul Cristian Țibea. Scrisoare emoționantă de mulțumire din partea pacientei: Pentru speranța și lumina pe care mi le-a adus în viața mea”  Medicul Cristian Țibea a reușit cu succes o operație extrem de dificilă, cu risc major, realizată la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Pacienta […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | ALERTĂ EXTREMĂ DE VREME SEVERĂ în județul Alba: Se așteaptă descărcări electrice, averse torențiale, vijelii puternice, cu rafale de 70-90 km/h. Mesaje RO-Alert

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

11 iunie 2026

De

ALERTĂ EXTREMĂ DE VREME SEVERĂ în județul Alba: Se așteaptă descărcări electrice, averse torențiale, vijelii puternice, cu rafale de 70-90 km/h. Mesaje RO-Alert Locuitorii din mai multe zone din județul Alba, precum Alba Iulia, Sebeș sau Mirăslău, au primit astăzi, 11 iunie 2026, mesaj RO-ALERT de vreme severă.  Astfel, se așteaptă averse torențiale ce vor […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Administratori de firme, REȚINUȚI după ce au fraudat CAS Alba cu peste 1,1 milioane de lei din concedii medicale fictive. Percheziții la Aiud și Rimetea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

11 iunie 2026

De

Percheziții la Aiud și Rimetea: Administratori de firme, REȚINUȚI după ce au fraudat CAS Alba cu peste 1,1 milioane de lei din concedii medicale fictive pentru oncologie Nouă percheziții au avut loc în județul Alba, mai exact Aiud și Rimetea, într-un dosar de fraudă cu concedii medicale, în care mai mulți administratori de firme sunt […]

Citește mai mult