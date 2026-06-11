Șeful Apelor Române, schimbat din funcție după scandalul balastierelor ilegale. Ministrul Mediului: „Nu întoarcem ochii de la ilegalități”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat joi, 11 iunie 2026, înlăturarea din funcție a directorului general al Apele Române, în urma unui scandal privind descoperirea unor balastiere considerate ilegale în județul Olt și a unor acuzații legate de lipsa controalelor în teren.

Decizia vine în urma unor controale desfășurate în județul Olt, unde au fost descoperite două balastiere considerate ilegale, una de aproximativ 25 de hectare și cealaltă de circa 75 de hectare. Potrivit ministrului, prejudiciul estimat pentru statul român se ridică la minimum 10 milioane de lei, reprezentând în principal pietriș nedeclarat. În cazul uneia dintre exploatări, nu ar fi fost realizate controale anterioare de către Administrația Bazinală Olt.

„Nu întoarcem ochii de la ilegalități. Oamenii care nu au văzut cea mai mare balastieră ilegală nu pot fi răsplătiți cu funcții noi. În urma unor controale realizate în județul Olt au fost descoperite 2 balastiere ilegale: una de 25 de hectare, a doua de 75 de hectare. Prejudiciul pentru români: minim 10 milioane de lei doar din pietrișul nedeclarat. La balastiera de 75 de hectare nu fuseseră făcute anterior controale de către Administrația Bazinală Olt”, a declarat Diana Buzoianu.

Aceasta a criticat și decizia conducerii Administrației Naționale Apele Române de a reînnoi mandatul unei persoane din conducerea Administrației Bazinale Olt, apreciind că astfel de numiri ar recompensa, în opinia sa, lipsa de reacție în fața unor posibile ilegalități.

„Directorul General al Administrației Naționale Apele Române, domnul Doru Cazan, a promis audit. A promis proceduri de selecție meritocratice. A promis sancționarea celor care au întors ochii la ilegalități ani de zile – ilegalități vizibile din avion”, a precizat ministrul interimar al Mediului.

Diana Buzoianu afirmat că directorul general Doru Cazan a promis audituri interne, proceduri de selecție bazate pe merit, însă toate aceste angajamente nu au fost urmate de măsuri eficiente.

„Acum câteva zile, domnul Doru Cazan a renumit pe funcție, pentru un nou mandat, directoarea de la Olt care nici ilegalități nu a văzut, nici controale nu a cerut. Pentru mine, indiferent cine e directorul general al Apele Române, recompensarea, în spatele unor proceduri birocratice fără fond, a unor oameni care au întors ochii ani de zile la ilegalități e o linie roșie”, a mai spus Buzoianu.

În finalul mesajului, Buzoianu a adăugat că a avut discuții cu directorul general al instituției și că i-a transmis că principiile de integritate nu sunt negociabile.

„Îi mulțumesc domnului Doru Cazan pentru mandat, dar am promis românilor că noi vom fi diferiți. Că atunci când găsim ilegalități vor exista consecințe, nu cadouri. Am avut deja această discuție ieri cu domnul Cazan și am transmis că pentru noi valorile și principiile nu sunt negociabile. Așadar, voi veni cu o decizie de schimbare din funcție a directorului general Doru Cazan de la Apele Române”, a spus Diana Buzoianu.

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