FOTO | ALERTĂ în Alba: Bărbat de 51 de ani, din Săsciori, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de mai multe zile de acasă și nu a mai revenit

ALERTĂ în Alba: Bărbat de 51 de ani, din Săsciori, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de mai multe zile de acasă și nu a mai revenit

Un bărbat de 51 de ani, din Săsciori, este dat dispărut de familie, după ce a plecat de mai multe zile de acasă și nu a mai revenit.

Polițiștii din Alba caută un bărbat care a dispărut din comuna Săsciori, județul Alba. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

La data de 11 iunie 2026, polițiștii din Secției 7 Poliție Rurală Sebeș au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că fratele său, VLAD NICOLAE, în vârstă de 51 de ani, a plecat de la domiciliul său, la data de 6 iunie, într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit până în prezent.

Bărbatul are următoarele semnalmente:

-170 m înălțime;

-60 de kilograme;

-Păr brunet;

La momentul dispariției, purta o jachetă neagră, pantaloni negri și cizme negre.

Bărbatul a fost dat în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsit.

Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

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