Ştirea zilei

FOTO | ALERTĂ în Alba: Bărbat de 51 de ani, din Săsciori, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de mai multe zile de acasă și nu a mai revenit

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

ALBA FEST 2026

ALERTĂ în Alba: Bărbat de 51 de ani, din Săsciori, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de mai multe zile de acasă și nu a mai revenit

Un bărbat de 51 de ani, din Săsciori, este dat dispărut de familie, după ce a plecat de mai multe zile de acasă și nu a mai revenit.

Polițiștii din Alba caută un bărbat care a dispărut din comuna Săsciori, județul Alba. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

La data de 11 iunie 2026, polițiștii din Secției 7 Poliție Rurală Sebeș au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că fratele său, VLAD NICOLAE, în vârstă de 51 de ani, a plecat de la domiciliul său, la data de 6 iunie, într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit până în prezent.

Bărbatul are următoarele semnalmente:

-170 m înălțime;
-60 de kilograme;
-Păr brunet;

La momentul dispariției, purta o jachetă neagră, pantaloni negri și cizme negre.

Bărbatul a fost dat în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsit.

Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Țeapă cu mașini aduse din străinătate la Alba Iulia: Un bărbat a înșelat trei oameni cu peste 20.000 de lei. A fost REȚINUT de polițiști

Bogdan Ilea

Publicat

acum 8 ore

în

11 iunie 2026

De

Țeapă cu mașini aduse din străinătate la Alba Iulia: Un bărbat a înșelat trei oameni cu peste 20.000 de lei. A fost REȚINUT de polițiști Polițiștii din Alba Iulia au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 55 de ani, bănuit de înșelăciune, după ce ar fi indus în eroare trei persoane cu promisiunea […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Intervenție chirurgicală dificilă și cu risc major realizată de medicul Cristian Țibea. Scrisoare emoționantă de mulțumire din partea pacientei: Pentru speranța și lumina pe care mi le-a adus în viața mea”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 9 ore

în

11 iunie 2026

De

Intervenție chirurgicală dificilă și cu risc major realizată de medicul Cristian Țibea. Scrisoare emoționantă de mulțumire din partea pacientei: Pentru speranța și lumina pe care mi le-a adus în viața mea”  Medicul Cristian Țibea a reușit cu succes o operație extrem de dificilă, cu risc major, realizată la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Pacienta […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | ALERTĂ EXTREMĂ DE VREME SEVERĂ în județul Alba: Se așteaptă descărcări electrice, averse torențiale, vijelii puternice, cu rafale de 70-90 km/h. Mesaje RO-Alert

Bogdan Ilea

Publicat

acum 10 ore

în

11 iunie 2026

De

ALERTĂ EXTREMĂ DE VREME SEVERĂ în județul Alba: Se așteaptă descărcări electrice, averse torențiale, vijelii puternice, cu rafale de 70-90 km/h. Mesaje RO-Alert Locuitorii din mai multe zone din județul Alba, precum Alba Iulia, Sebeș sau Mirăslău, au primit astăzi, 11 iunie 2026, mesaj RO-ALERT de vreme severă.  Astfel, se așteaptă averse torențiale ce vor […]

Citește mai mult