Alternative alimentare în școli pentru elevii cu intoleranțe: Se cere modificarea programului UE pentru școli
Alternative alimentare în școli pentru elevii cu intoleranțe: Se cere modificarea programului UE pentru școli
O reformă profundă a Programului UE pentru şcoli (fructe, legume, lapte şi produse lactate) a fost solicitată de către eurodeputatul AUR Georgiana Teodorescu, în cadrul Comisiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din Parlamentul European.
În contextul dezbaterilor privind modificarea Regulamentului (UE) nr. 1308/2013, oficialul român a cerut bugete mai mari, debirocratizare şi măsuri urgente pentru copiii cu restricţii alimentare.
În cadrul intervenţiei sale, europarlamentarul a atras atenţia asupra unei realităţi medicale tot mai stringente din şcoli: creşterea alarmantă a cazurilor de alergii şi intoleranţe alimentare în rândul elevilor. Din cauza lipsei de alternative adaptate, cantităţi importante de alimente ajung să fie risipite, iar copiii cu probleme medicale sunt marginalizaţi.
„Ca mamă, văd direct în comunitate şi în sălile de clasă această problemă. Anumiţi copii nu pot consuma lapte clasic din motive pur medicale. Acest program finanţat din bani europeni trebuie să fie incluziv şi nu are voie să lase niciun copil pe dinafară. Voi depune amendamente clare pentru a corecta această situaţie, dar atenţie: această urgenţă medicală nu trebuie capturată de naraţiunea unor grupuri de interese care doresc să îşi impună agenda comercială pentru laptele vegetal. Vorbim despre sănătate şi incluziune, nu despre lobby”, a declarat eurodeputatul ECR Georgiana Teodorescu.
Pe fondul discuţiilor privind optimizarea cheltuielilor europene, poziţia europarlamentarului român a fost una fără echivoc: hrana elevilor este o linie roşie peste care nu se poate trece.
„Mesajul meu este ferm: nu tăiem bani atunci când vine vorba de hrana elevilor! Pentru anumite categorii vulnerabile de copii, în special din mediul rural sau din comunităţi defavorizate, acest program face diferenţa directă între continuarea studiilor şi abandonul şcolar. Statul şi Uniunea Europeană au datoria de a asigura această plasă de siguranţă socială. Avem nevoie de mai mulţi bani pentru acest program, nu de reduceri”, a subliniat Georgiana Teodorescu.
Pe lângă dimensiunea socială şi medicală, europarlamentarul a pus accentul pe necesitatea reconectării şcolilor cu agricultura de proximitate. Printre solicitările cheie adresate Comisiei Europene se numără:
-Mai puţină birocraţie: Simplificarea procedurilor de accesare şi decontare a fondurilor pentru şcoli şi autorităţi locale.
-Lanţuri scurte de aprovizionare: obligaţia ca şcolile să fie aprovizionate prioritar de fermierii din vecinătate, garantând astfel produse proaspete, reducerea amprentei de carbon şi sprijin direct pentru economia rurală.
Modificările legislative propuse în cadrul acestui dosar se află în prezent pe agenda de lucru a Parlamentului European, urmând ca amendamentele depuse să fie dezbătute şi votate în perioada următoare.
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