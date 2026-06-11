La CSM Unirea Alba Iulia, sacrificați doar Dăscălescu și Militaru! „B.A.”, păstrat inexplicabil în club… De ce???!!!

La divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia, au fost sacrificați doar președintele Mihai Dăscălescu și antrenorul Dragoș Militaru! „B.A.”, păstrat în club… De ce???!!!

La CSM Unirea Alba Iulia au fost demiși, la câteva zile după ratarea promovării în Liga 2, președintele Mihai Dăscălescu (de 15 ani în club) și antrenorul Dragoș Militaru (instalat în urmă cu 6 luni). Vor veni Bogdan Apostu, ca implicarea în partea administrativă și antrenorul Cristian Pustai

Și totuși, „B.A.” a fost păstrat, inexplicabil, în club! De ce????!!

De apreciat rapiditatea cu care reprezentanții primăriei albaiuliene au acționat, probabil și la presiunea opiniei publice, dezamăgite de eșecul campaniei de promovare. Este o „bilă albă” care certifică ideea că proiectul va continua și va exista susținere financiară necesară pentru o nouă campanie de promovare.

Apoi este normal că s-a pus piciorul în prag, s-a luat taurul de coarne și au căzut capete, însă lucrurile nu au fost duse, așa cum era firesc până la capăt. Ghilotina schimbării l-a ratat pe „BA”! Greu de înțeles ce de acesta a fost păstrat în club. Logic era trio-ul plecărilor să conțină și numele său, altfel mutarea nu este dusă până la capăt și produce alte semne majore de întrebare.

În stagiunea recent încheiată Dăscălescu nu a avut un cuvânt de spus la nivel de seniori, fiind exilat la echipa feminină, iar influența sa în decizii a fost minimă. Acum a plătit și nu i se va mai prelungi contractul. Dacă ar fi să punctăm corect, nu acesta era momentul în care trebuia să se renunțe la serviciile sale, despărțirea ar fi trebuit să se producă anii trecuți. A-l îndepărta acum, și a-l păstra pe „B.A.” se traduce cu o nedreptate, ca o nuanță importantă

Dăscălescu i-a deschis calea lui „BA” în clubul din Cetatea Marii Uniri, apoi a fost marginalizat și s-a trezit demis, fără a răspunde de circuitul primei echipe, în stagiunea recent încheiată, iar „B.A.” a ramas, contrar logicii. Același oficial care are 3 campanii ratate de accedere în Liga 2 consecutive, Gloria Bistrița (2024), CSU Alba Iulia (2025) și CSM Unirea Alba Iulia (2026), a avut cuvântul decisiv în instalarea lui Militaru în locul lui Pelici (să nu mai deschidem discușia și aici…). Acum, după înfrângerea din barajul cu SC Popești-Leordeni și-a trădat favoritul, care a plătit cu demiterea, și a rămas în conducerea administativă a „alb-negrilor”. De ceee??? Nu se leagă nici fotbalistic, nici moral, nici logic!

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