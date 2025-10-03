VIDEO | O dimineață de coșmar în Alba Iulia: Pensionarii și elevii îngheață în stații, autobuzele nu mai circulă. Reacțiile oamenilor
O dimineață de coșmar în Alba Iulia: Pensionarii și elevii îngheață în stații, autobuzele nu mai circulă. Reacțiile oamenilor
În această dimineață rece de 3 octombrie, locuitorii din Alba Iulia care depind de transportul public au trăit momente de frustrare, confuzie și neputință. STP, care anunțase în urmă cu două zile suspendarea temporară a curselor între orele 08:00 – 13:00 și 17:00 – 21:00, și-a respectat promisiunea, iar stațiile de autobuz au rămas goale. Mulți dintre călători, însă, nu au fost informați în timp util și s-au trezit așteptând ore în șir, în frig, sperând că un autobuz va apărea.
Citește și: VIDEO | STP s-a ținut de cuvânt! Cursele au fost SUSPENDATE. Autobuzele s-au întors în garaj și autogară
Printre cei mai afectați au fost pensionarii, care nu călătoresc de plăcere, ci din necesitate. O femeie, cu lacrimi în ochi și voce tremurândă, a explicat: „Pentru că noi suntem pensionari, nu călătorim de plăcere, călătorim de necesitate. Că nu ne putem deplasa la un magazin, la altu, pe unde sunt ofertele…
Deci eu nu mă plimb de plăcere. Și acum am plecat în Peny, ca să vă zic exact ce trebuia să fac, tot după revistă, ca să pot să trăiesc și eu. Deci eu nu călătoresc de plăcere, ci de necesitate. Vin cu diabet, cu tensiune, cu dureri de picioare, și folosesc autobuzul în scop, altfel nu de plimbare. Deci asta e.”
Tensiunea și indignarea au fost palpabile și în rândul altor călători, care așteptau în stații fără să știe că autobuzele nu vor mai circula până după-amiază. Un alt clălător și-a exprimat frustrarea:
„Am auzit că nu circulă astăzi autobuzele. Ce părere am? Părere proastă. Măcar unul să fi știut. Nu-i niciunul, nu am circulat niciunul în autobuz. Ce o să facem acum? Să mergem pe jos. Am fost la analize, suntem bolnavi.
Ce să facem? Să trăiască domnul primar… dar nu e vina lui, ba, vina e la cei care nu au plătit oamenii. Că dacă plăteau oamenii, normal că ar fi mers fără salarii.”
O femeie în vârstă, vizibil supărată și cu voce tremurândă de frig, spunea cu disperare că situația este de neînțeles: „Măcar unul să fi lăsat să circule… să putem ajunge undeva, să ne facem treburile. Așa, stăm aici în frig și nu știm ce să facem. E greu, foarte greu.”
Unii dintre cei adunați în stații și-au exprimat nemulțumirea față de autorități, spunând că primarul ar fi trebuit să prevină această situație: „Nu e normal să fim lăsați să așteptăm în frig, primarul ar fi trebuit să ia măsuri din timp.”
Vânzătoarea de bilete, surprinsă și ea de confuzia generală, continuau să elibereze abonamente și bilete, aparent fără să informeze pasagerii despre modificările drastice ale programului.
O altă femeie aflată în stația de autobuz a spus: „Nu știu unde o fi anunțat. Nu m-am uitat, eu sunt foarte ocupată!” Întrebată dacă și-a facut abonamentul ieri, a răspuns: „Da… E o măsură foarte rea…”
Întrebată cum o să circule acum, până se rezolvă situația, aceasta a răspuns: Nu știu, nu știu cum o să… poate apelez la un taxi…”
Și tinerii care depind de transportul public pentru școală sau facultate au resimțit puternic impactul deciziei: „Astăzi nu circulă autobuzele. De la ora 8 până la 13 și de la 17 până la 21 nu sunt curse. Nu știu cum să ajung în cetate. O să mă adaptez după noile programe sau mă voi duce pe jos până la școală.”
Emoția era vizibilă în fiecare conversație, în fiecare gest al oamenilor care tremurau de frig, strângându-și palmele pentru a se încălzi, încercând să înțeleagă de ce, peste noapte, viața lor cotidiană fusese atât de perturbată. Frustrarea, indignarea, teama de a nu ajunge la timp la medic sau la magazine s-au amestecat cu neputința de a influența deciziile care le afectează viața.
Pe măsură ce orele treceau, situația părea să se transforme într-un test de răbdare și adaptabilitate. Mulți apelau la taxiuri, sau pur și simplu începeau să meargă pe jos, cu inimile încărcate de nemulțumire.
Reporter: „Ce părere aveți că nu poate umbla cu autobuzele astăzi?!” „E Rău. Rău, că habar n-am să ajung în cetate. Cu ce mă duc? Nu se poate ajunge. Ce să facem? Rău”, spunea un alt pasager, privind stația goală.
Oamenii așteptau un semn de responsabilitate și comunicare clară din partea autorităților, simțind că decizia a venit fără pregătire, fără avertisment real și fără soluții alternative.
„Cei care sunt puși să rezolve situația să o rezolve, iar populația să fie informată din timp. Normal, ar trebui să se facă astea înainte să se întâmple chestiile astea. Comanda trebuie să ia măsuri preventive pentru toți”, spunea o pasageră.
Și astfel, o dimineață care ar fi trebuit să fie banală, cu oameni mergând la muncă sau la cumpărături, s-a transformat într-un episod tensionat, încărcat de emoție, un test al răbdării și solidarității în fața unui sistem de transport public care, pentru câteva ore, a lăsat întreaga comunitate din Alba Iulia să tremure în frig și neputință.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | STP s-a ținut de cuvânt! Cursele au fost SUSPENDATE. Autobuzele s-au întors în garaj și autogară
VIDEO | STP s-a ținut de cuvânt! Cursele au fost SUSPENDATE. Autobuzele nu vor mai circula până la ora 13:00 STP s-a ținut de cuvânt după ce în urmă cu două zile a anunțat că suspendă activitatea autobuzelor între orele 08:00 – 13:00 și 17:00 – 21:00, începând de astăzi, 3 octombrie. Autobuzele s-au întors […]
O firmă mare din Alba a primit o ofertă să mute fabrica în deșert unde apa și curentul sunt mai ieftine
O firmă mare din Alba a primit o ofertă să mute fabrica în deșert unde apa și curentul sunt mai ieftine Compania IPEC Alba Iulia este producătoare a 1% din farfuriile de porțelan din întreaga lume, dar situația din România îi împiedică să mai rămână competitivi. Cristian Covaciu, acţionar al IPEC, susține că erau pregătiți […]
VIDEO | O nouă creșă, în Parcul Arini. La Sebeș se investește în educația timpurie: patru creșe și grădinițe construite în ultimii ani
O nouă creșă, în Parcul Arini. La Sebeș se investește în educația timpurie: patru creșe și grădinițe construite în ultimii ani Părinții își vor putea înscrie copiii începând din acest an *Primarul Dorin Nistor: „Am reușit să satisfacem întreaga nevoie de locuri” Părinții din Sebeș își vor putea înscrie copiii, încă din acest an, la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Două federaţii sindicale din Educaţie critică dur Guvernul pentru că a amânat pentru anul viitor plata unor sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti: „Este o dictatură guvernamentală. Refuzul nu va rămâne fără consecințe!”
Două federaţii sindicale din Educaţie critică Guvernul pentru că a amânat pentru anul viitor plata unor sume prevăzute prin hotărâri...
Klaus Iohannis, executat silit de ANAF: Inspectorii pregătesc licitația imobilului din Sibiu
Klaus Iohannis, executat silit de ANAF: Inspectorii pregătesc licitația imobilului din Sibiu Familia fostului președinte Klaus Iohannis a fost executată...
Știrea Zilei
VIDEO | O dimineață de coșmar în Alba Iulia: Pensionarii și elevii îngheață în stații, autobuzele nu mai circulă. Reacțiile oamenilor
O dimineață de coșmar în Alba Iulia: Pensionarii și elevii îngheață în stații, autobuzele nu mai circulă. Reacțiile oamenilor În...
VIDEO | STP s-a ținut de cuvânt! Cursele au fost SUSPENDATE. Autobuzele s-au întors în garaj și autogară
VIDEO | STP s-a ținut de cuvânt! Cursele au fost SUSPENDATE. Autobuzele nu vor mai circula până la ora 13:00...
Curier Județean
UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier la intrarea în Cugir! O femeie, transportată de urgență la spital. Două autoturisme, implicate
ACCIDENT rutier la intrarea în Cugir! O persoană, posibil încarcerată. Două autoturisme au fost implicate Un accident rutier a avut...
Șofer din Alba, la un pas de tragedie pe DN1. Mașina a derapat pe carosabilul ud, iar pasagerul său a ajuns la spital
Accident pe DN1, la Apoldu de Sus. Mașina a ieșit de pe șosea, pasager rănit și dus la spital Un...
Politică Administrație
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și verificare video a autoturismelor
Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și...
Opinii Comentarii
3 octombrie, Ziua Mondială a Arhitectului și a Arhitecturii. Curiozități arhitecturale din întreaga lume
3 octombrie, Ziua Mondială a Arhitectului și a Arhitecturii. Curiozități arhitecturale din întreaga lume Nevoia umană de a construi s-a...
FOTO BREVET | 2 octombrie. 149 de ani de la moartea lui Petrache Poenaru, românul care a brevetat primul stilou din lume: „Condeiul portăreţ fără sfârşit”
FOTO BREVET | 2 octombrie. 149 de ani de la moartea lui Petrache Poenaru, românul care a brevetat primul stilou...