A fugit de poliție după ce s-a urcat la volan fără permis: Ce pedeapsă a primit un bărbat de 34 de ani la Judecătoria Sebeș

Un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost condamnat, miercuri, 10 iunie 2026, de Judecătoria Sebeș la 10 luni de închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere, după ce a fost prins conducând un autoturism fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Decizia a fost pronunțată după ce inculpatul și-a recunoscut integral fapta și a solicitat judecarea cauzei în procedură simplificată.

Potrivit instanței, incidentul a avut loc în seara zilei de 30 iulie 2025, când bărbatul a urcat la volanul unui autoturism Volkswagen și a circulat pe drumurile publice din localitatea de domiciliu, deși nu obținuse niciodată permis de conducere.

Cazul a ieșit la iveală după ce polițiștii au observat autoturismul în trafic și au efectuat verificări. Conform dosarului, șoferul nu a oprit la semnalul unui echipaj de poliție, continuându-și deplasarea și abandonând ulterior mașina pe un teren agricol, în apropierea unor grădini. După incident, acesta s-a întors la domiciliu.

La două zile după eveniment, bărbatul s-a prezentat la sediul Poliției, însoțit de avocat, și a recunoscut că el se afla la volan în momentul producerii faptelor. Verificările efectuate de autorități au confirmat că nu figura în evidențe ca titular al vreunui permis de conducere.

Apărarea inculpatului: „Concubina mea se simțea rău”

În declarațiile date în fața organelor judiciare, inculpatul a susținut că a decis să conducă deoarece fusese sunat de concubina sa, care îi transmisese că se simte rău. Acesta a afirmat că a încercat inițial să găsească o altă persoană care să o ajute, însă fără succes.

Potrivit propriei relatări, a parcurs aproximativ 200 de metri cu autoturismul pentru a ajunge într-o stație de autobuz unde urma să își întâlnească partenera și să o ducă acasă. În timpul așteptării, ar fi observat prezența poliției și, speriat de faptul că nu deține permis, a părăsit zona la volanul mașinii.

Judecătorul: Existau alternative legale

Instanța a respins argumentul potrivit căruia situația medicală invocată ar fi justificat încălcarea legii.

Judecătorul a arătat că inculpatul avea la dispoziție mai multe soluții legale pentru a-și ajuta concubina, inclusiv apelarea unui taxi, solicitarea sprijinului unei alte persoane sau însoțirea acesteia pe jos, în condițiile în care distanța dintre stație și domiciliu era redusă.

Mai mult, instanța a subliniat că inculpatul a ales să conducă în deplină cunoștință de cauză, fiind conștient că nu deține permis și că pune în pericol siguranța circulației rutiere.

În motivarea hotărârii, judecătorul a reținut că infracțiunea de conducere fără permis este una de pericol, deoarece persoanele care nu au parcurs pregătirea și examinarea necesare nu dețin cunoștințele și deprinderile obligatorii pentru a conduce în siguranță pe drumurile publice.

De asemenea, instanța a remarcat că fapta a fost comisă într-un interval orar cu trafic intens și că inculpatul nu a dat curs semnalelor polițiștilor, continuându-și deplasarea după ce a observat echipajele aflate în zonă.

La individualizarea pedepsei, magistratul a avut în vedere atât gravitatea faptei, cât și circumstanțele personale ale inculpatului. Acesta este muncitor necalificat, are un nivel redus de educație și a avut o atitudine cooperantă pe parcursul anchetei și al procesului, recunoscând integral acuzațiile.

În final, instanța a dispus condamnarea la 10 luni de închisoare, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, stabilirea unui termen de supraveghere de 2 ani, obligarea inculpatului să participe la programe de reintegrare socială, efectuarea a 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității și plata a 1.300 de lei cheltuieli judiciare.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: Judecătoria Sebeș (arhivă; cu rol ilustrativ)