Curier Județean

FOTO | ACCIDENT în Șard: Tamponare între două mașini în zona spălătoriei auto

Ioana Oprean

Publicat

acum 41 de minute

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ALBA FEST 2026

ACCIDENT în Șard: Tamponare între două mașini în zona spălătoriei auto

Un accident rutier a avut loc joi după-masa, în jurul orei 20.00, în Șard.

Din primele informații, ar fi vorba despre o tamponare între două autoturisme, în zona spălătoriei auto.

Din fericire, în urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale.

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