FOTO | ACCIDENT în Șard: Tamponare între două mașini în zona spălătoriei auto
ACCIDENT în Șard: Tamponare între două mașini în zona spălătoriei auto
Un accident rutier a avut loc joi după-masa, în jurul orei 20.00, în Șard.
Din primele informații, ar fi vorba despre o tamponare între două autoturisme, în zona spălătoriei auto.
Din fericire, în urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
A fugit de poliție după ce s-a urcat la volan fără permis: Ce pedeapsă a primit un bărbat de 34 de ani la Judecătoria Sebeș
A fugit de poliție după ce s-a urcat la volan fără permis: Ce pedeapsă a primit un bărbat de 34 de ani la Judecătoria Sebeș Un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost condamnat, miercuri, 10 iunie 2026, de Judecătoria Sebeș la 10 luni de închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere, după ce […]
VIDEO | Jandarmii, polițiștii și pompierii din Alba, la datorie în weekend, la Alba Fest 2026: Măsuri și recomandări pentru participanți
Jandarmii, polițiștii și pompierii din Alba, la datorie în weekend, la Alba Fest 2026: Măsuri și recomandări pentru participanți Jandarmii, polițiștii și pompierii din Alba, vor fi la datorie în weekend-ul 12 -14 2026, la Alba Fest 2026. Aceștia vor asigura măsurile de ordine și protecție în cadrul celui mai așteptat eveniment al verii, la […]
FOTO | Echipa SVSU Teiuș, locul I la Concursul Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Alba, etapa județeană. Clasamentul
Echipa SVSU Teiuș, locul I la Concursul Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Alba, etapa județeană. Clasamentul Concursurile Serviciilor Voluntare și Private pentru Situații de Urgență din Alba și-au desemnat câștigătorii. Pompierii din Teiuș s-au clasat din nou pe locul I la etapa județeană. La nivelul ISU Alba au fost organizate Concursurile Serviciilor Voluntare […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Când este solstițiul de vară 2026: De ce este ziua cea mai lungă din an și cum se produce
Când este solstițiul de vară 2026: De ce este ziua cea mai lungă din an și cum se produce Solstițiul...
Avertismentul transmis de economistul Radu Georgescu: „România a mers 10 ani pe contrasens economic. Acum ne apropiem de prăpastie”
Avertismentul transmis de economistul Radu Georgescu: „România a mers 10 ani pe contrasens economic. Acum ne apropiem de prăpastie” Economistul...
Știrea Zilei
FOTO | ALERTĂ în Alba: Bărbat de 51 de ani, din Săsciori, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de mai multe zile de acasă și nu a mai revenit
ALERTĂ în Alba: Bărbat de 51 de ani, din Săsciori, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de mai multe zile...
VIDEO | Țeapă cu mașini aduse din străinătate la Alba Iulia: Un bărbat a înșelat trei oameni cu peste 20.000 de lei. A fost REȚINUT de polițiști
Țeapă cu mașini aduse din străinătate la Alba Iulia: Un bărbat a înșelat trei oameni cu peste 20.000 de lei....
Curier Județean
FOTO | ACCIDENT în Șard: Tamponare între două mașini în zona spălătoriei auto
ACCIDENT în Șard: Tamponare între două mașini în zona spălătoriei auto Un accident rutier a avut loc joi după-masa, în...
A fugit de poliție după ce s-a urcat la volan fără permis: Ce pedeapsă a primit un bărbat de 34 de ani la Judecătoria Sebeș
A fugit de poliție după ce s-a urcat la volan fără permis: Ce pedeapsă a primit un bărbat de 34...
Politică Administrație
Parcare publică cu 82 de locuri, amenajată la baza sportivă din Tiur. Investiție de peste 1 milion de lei
Parcare publică cu 82 de locuri, amenajată la baza sportivă din Tiur. Investiție de peste 1 milion de lei Primăria...
Centura de sud-vest a municipiului Alba Iulia, proiect de 30 de milioane de euro: Undă verde de la Direcția Județeană de Mediu
Centura de sud-vest a municipiului Alba Iulia, proiect de 30 de milioane de euro: Undă verde de la Direcția Județeană...
Opinii Comentarii
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii 8 ani. Rânduieli, tradiții și semnificații
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii opt ani. Rânduieli, tradiții...
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...