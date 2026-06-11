FOTO | ACCIDENT în Șard: Tamponare între două mașini în zona spălătoriei auto

A fugit de poliție după ce s-a urcat la volan fără permis: Ce pedeapsă a primit un bărbat de 34 de ani la Judecătoria Sebeș Un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost condamnat, miercuri, 10 iunie 2026, de Judecătoria Sebeș la 10 luni de închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere, după ce […]