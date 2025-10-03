Rămâi conectat

VIDEO | STP s-a ținut de cuvânt! Cursele au fost SUSPENDATE. Autobuzele s-au întors în garaj și autogară

Bogdan Ilea

Publicat

acum 46 de minute

în

De

VIDEO | STP s-a ținut de cuvânt! Cursele au fost SUSPENDATE. Autobuzele nu vor mai circula până la ora 13:00

STP s-a ținut de cuvânt după ce în urmă cu două zile a anunțat că suspendă activitatea autobuzelor între orele 08:00 – 13:00 și 17:00 – 21:00, începând de astăzi, 3 octombrie.

Autobuzele s-au întors deja în autogară sau la garaj, iar potrivit comunicatului de presă, acestea își vor relua activitatea la ora 13:00, până la ora 17:00, după care nu vor mai circula din nou, până la ora 21:00.

,,În momentul acesta, circulația se desfășoară conform comunicatului de presă și a ceea ce s-a anunțat”, a transmis un reprezentant STP pentru Ziarul Unirea.

Astfel, locuitorii din Alba Iulia care depind de transportul în comun s-au trezit într-o situație deloc plăcută, fiind nevoiți să caute alternative mai costisitoare decât prețul obișnuit al unui bilet de autobuz. Mai mult decât atât, unii dintre călători nu au reușit să vadă anunțul făcut de către STP și au așteptat, în zadar, autobuzele.

Citește și: Comunicat de presă | STP reduce programul de transport din cauza datoriilor neplătite de către Municipiul Alba Iulia. Care sunt schimbările anunțate

În urmă cu câteva zile, STP a emis un comunicat de presă prin care a anunțat că începând de astăzi, 3 octombrie, vor exista schimbări semnificative în circulația autobuzelor, din cauza unor presupuse datorii pe care Primăria Alba nu le-a achitat pentru firma de transport public. 

Printre principalele schimbări anunțate au numără: între orele 8:00 – 13:00 și 17:00 – 21:00 în municipiul Alba Iulia nu va circula niciun mijloc de transport public și nu se va efectua transportul în întreg arealul AIDA-TL din lipsă de carburant și resurse pentru plata angajaților.

Cu toate acestea, Primăria Alba a emis un comunicat de presă prin care susține că ia act de amenințările operatorului de transport de a opri autobuzele din oraș. Aceștia consideră că, o astfel de decizie, total ilegală, ar bloca Alba Iulia și localitățile din jur, lovind direct în viața de zi cu zi a oamenilor care depind de acest serviciu, se arată într-un comunicat de presă dat publicității joi, 2 octombrie 2025.

Citește și: Primăria Alba Iulia, după anunțul cu privire la suspendarea transportului cu autobuzul: Transport public, da. Șantaj, nu!

Reamintim că, Daniel Zdrânc, fost vicepreședinte cu rang de secretar de stat al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), a făcut publice date cu privire la valoarea compensațiilor plătite în 2024 de către primăriile din Alba membre în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public (AIDA-TL), operatorului de transport STP.

În 2024 doar Municipiul Alba Iulia a plătit compensații operatorului de transport în valoare de peste 34 de milioane de lei. „Asta înseamnă un cost lunar de 2,837,470 de lei (567,494 de euro) în condițiile în care cele 13 autobuze electrice au fost achiziționate de primărie, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, pe fonduri europene”, arată Daniel Zdrânc.

Citește și: Cât au plătit în 2024 primăriile din Alba COMPENSAȚII către operatorul de transport STP: Doar Primăria Alba Iulia a dat peste 30 de milioane de lei. DOCUMENT

Plățile compensatorii totale pentru anul 2024 sunt în sumă de 37.443.161,15 lei lei, din care:

– Alba Iulia – 34.049,640,00 lei
– Ciugud – 451.839,69 lei
– Sântimbru 482.865,38 lei
– Ighiu – 470.160,67 lei
– Galda de Jos – 1.022.669,86 lei
– Cricău 303.861,75 lei
– Întregalde – 65.386,81 lei
– Mihalț 431.859,56 lei
– Berghin – 570,36 lei
– Teiuș 92.446,85 lei
– Stremț 57.720,28 lei
– Meteș 14.139,91 lei

Datele sunt cuprinse în Raportul anual cumulativ al Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local.

