VIDEO | Primăria Sebeș și-a deschis propria firmă de transport public. Autobuzele sunt electrice, noi, fabricate în România

Primăria Sebeș și-a deschis propria firmă de transport public. Autobuzele sunt electrice, noi, fabricate în România
Primăria Sebeș a achiziționat 9 autobuze electrice noi, furnizate de o firmă românească, 9 stații de încărcare lentă, 3 stații de încărcare rapidă, precum și un sistem de e-ticketing deja montat. În paralel, municipiul a înființat propria companie de transport public, menită să asigure serviciile de transport în comun.
În prezent, se fac demersuri pentru obținerea avizelor necesare pentru ca noul serviciu să devină operațional. Primarul Dorin Nistor a declarat pentru ziarul „Unirea” că Primăria Sebeș și-a înființat oficial compania de transport public.
Transport public modern pentru Sebeș și zonele învecinate
Pentru ca serviciul de transport public să fie disponibil locuitorilor din Sebeș, a fost realizată o asociere între Primăria Municipiului și primăriile din Daia Română, Pianu și Vințu de Jos.
„Este foarte important, deoarece Sebeșul are o dezvoltare economică semnificativă, iar numeroase persoane din localitățile învecinate vin aici la muncă, iar copiii la școală. De aceea vrem să asigurăm condiții cât mai bune pentru transport”, a precizat edilul.
În ceea ce privește calitatea transportului, primarul recunoaște că vor exista diferențe importante. Spre exemplu, se dorește ca, în orele de vârf, în zone precum Sebeș, Petrești, Răhău și Lancrăm, frecvența autobuzelor să fie de aproximativ 15–30 de minute.
După lansarea rutelor inițiale, compania de transport public Sebeș își propune să dezvolte noi trasee, inclusiv în cartierele orașului, facilitând astfel accesul locuitorilor la transportul public.
Tarife și modalități de plată
Deoarece compania nu se va putea autofinanța, Primăria Sebeș va acorda subvenții, în special pentru copii și vârstnici, în timp ce celelalte categorii de cetățeni vor beneficia de abonamente și prețuri accesibile.
„În acest moment, ne gândim la un abonament între 150 și 200 de lei pe lună, care să acopere toate rutele. Pentru biletele ocazionale vom decide ulterior, dar dorința noastră este să încurajăm abonamentele. Estimăm costuri de acoperire de câteva milioane de lei pe an, probabil între 3 și 6 milioane, dar știm că la început va fi mai greu. În timp, lucrurile se vor regla”, a explicat Dorin Nistor.
În ceea ce privește plata biletelor, aceasta va fi posibilă prin SMS, automate de bilete și carduri electronice de călătorie. Compania de transport public Sebeș va putea monitoriza numărul călătoriilor și tipul biletelor, ajustând rutele în funcție de frecvența călătorilor.
Aproximativ 40 de locuri de muncă noi pentru șoferi
Un număr de aproximativ 40 de locuri de muncă pentru șoferi vor fi disponibile odată cu operaționalizarea firmei de transport. Primarul subliniază că angajarea șoferilor reprezintă cea mai importantă resursă. „Estimăm că în octombrie vom începe angajările și probele, iar din ianuarie să fim operaționali. Cel mai optimist termen este sfârșitul acestui an, iar cel mai pesimist, februarie”, a mai menționat Dorin Nistor.
Pe lângă cele 9 autobuze deja ajunse în oraș, flota de transport public urmează să fie completată cu încă 7 autobuze. Astfel, cele 16 autobuze care vor circula pe rutele companiei de transport public a Primăriei Sebeș au fost achiziționate de la o firmă românească din Baia Mare.
