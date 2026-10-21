Câlnic: Rețeaua electrică din centrul comunei va fi îngropată odată cu modernizarea intersecției dintre DJ 106F și DJ 670C

Rețeaua electrică aeriană din zona centrală a comunei Câlnic urmează să fie înlocuită cu cabluri îngropate, odată cu modernizarea intersecției dintre DJ 106F și DJ 670C. Distribuție Energie Electrică România (DEER) – Sucursala Alba caută o firmă care să execute lucrarea și să întocmească documentația „as built”. Termenul-limită pentru primirea ofertelor este 6 noiembrie 2026.

Conform proiectului tehnic, costurile mutării sunt suportate în mod egal de administratorul drumului, adică Cionsiliul Județean Alba, și de operatorul de distribuție, DEER. Instalațiile noi rămân în patrimoniul DEER – Sucursala Alba.

Ce se va construi

Proiectul nr. V-26-A003 a fost întocmit de Compartimentul Proiectare Alba al DEER. Lucrările principale sunt:

*Stâlpi: unii stâlpi existenți se înlocuiesc cu stâlpi noi de beton (SC 10005 și SC 10002), iar alții se demontează. Stâlpii proiectați sunt amplasați în principal pe domeniul public.

*Linii electrice: două circuite de linie electrică aeriană de 0,4 kV, cu cablu torsadat, între postul de transformare PT1 Calnic și noul stâlp nr. 1. Sunt prevăzute și mai multe linii electrice subterane de 0,4 kV (LES), cu lungimi între 40 și 180 m, pentru distribuție și iluminat public. În total, documentația de mediu menționează aproximativ 480 m de LES de 0,4 kV.

*Firide de distribuție: două firide (E2+4 și E3+4) din poliester armat cu fibră de sticlă, cu grad de protecție IP 54, montate pe domeniul public, fiecare cu priză de legare la pământ.

*Branșamente: 8 branșamente aeriene (3 monofazate și 5 trifazate) sunt înlocuite cu branșamente subterane. Sunt montate 9 blocuri de măsură și protecție (BMP), la limita proprietății, în fața clădirilor. Unul dintre ele alimentează Cetatea, al cărei branșament se reface aerian de pe stâlpul nr. 9.

*Demontări: după racordarea consumatorilor la noua rețea subterană, vechea rețea aeriană se demontează. Lista materialelor recuperate include 1.800 m de conductor de aluminiu, stâlpi de tip SE4, SE5, SE10 și SC10002, console și branșamente aeriene dezafectate.

Rețeaua de distribuție de joasă tensiune este alimentată din PT1 Calnic, iar în zonă sunt racordați 9 consumatori: unul monofazic și opt trifazici, potrivit proiectului, care oferă și o repartizare de 3 monofazici și 6 trifazici.

Cerințe pentru firma câștigătoare

Executantul trebuie să fie operator economic atestat ANRE pentru categoria de lucrări respectivă și să dețină un sistem de management al calității certificat conform SR EN ISO 9001:2015. Materialele și echipamentele trebuie să respecte specificațiile tehnice ale DEER, să fie însoțite de certificate de calitate și de conformitate și să fie noi. La finalizare, firma predă planuri „as built” în coordonate Stereo 70, în format dwg, plus lista coordonatelor rețelei în Excel.

Perioada de remediere a defectelor este de maximum 5 zile de la notificare, iar eventualele degradări apărute în garanție se remediază pe cheltuiala contractantului.

foto – cu rol ilustrativ

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