Minunea de la Parcul Alba Iulia Nord: 10 lei/mp pentru expropriați, 100 de euro/mp prin Trifu Imobiliare pentru cei 594 mp ai primarului Pleșa, aflați în vecinătatea parcului și „ratați” în declarația de avere!

La Alba Iulia se construiește un parc de peste opt hectare, cu lacuri, zone de agrement, alei și spații verzi, printr-o investiție de peste 27 de milioane de lei, finanțată în cea mai mare parte din fonduri europene, investiție cunoscută ca Parcul Alba Iulia Nord. Este, fără îndoială, o investiție importantă pentru municipiu și una care va schimba radical zona Micești-Orizont, dar se pune întrebarea dacă ea era oportună acum, mai ales că o să fie o adevărată povară financiară pentru Alba Iulia, în condițiile în care bugetul orașului e cam ”rupt în fund”.

În anul 2024, fostul jurnalist de la ziarul Unirea, Cezar Lăncranjan a scris mai multe articole legate de ”exproprierile pe bani mărunți” de la Parcul Alba Iulia Nord, o adevărată bătaie de joc la adresa proprietarilor expropriați cu 10 lei mp (cca 2 euro mp) într-un dispreț total față de proprietate, al administrației (i)liberale, care conduce Municipiul Alba Iulia. Jurnalistul anticipa la data respectivă că exproprierile făcute pe ”bani mărunți” vor costa, în realitate, cu mult mai mult, iar banii vor fi plătiți până la urmă de albaiulieni!

Un detaliu care merită menționat: prin aceeași hotărâre de expropriere, HCL nr. 212/2024, Consiliul Local își însușea raportul evaluatorului autorizat, care ajunsese la circa 96 de lei/mp, iar două articole mai jos fixa despăgubirea la 10 lei/mp. Undeva între articolul 4 și articolul 6, virgula a făcut un pas la stânga: 96 a devenit 9,6, rotunjit „generos” la 10. Proiectul de hotărâre a fost inițiat de primarul Gabriel Pleșa, adoptat într-o ședință extraordinară convocată prin dispoziția primarului.

Până acum în cele 3 dosare în care s-au pronunțat soluții în instanță însumează deja aproape 4 milioane de lei despăgubiri, 3.741.287 de lei ca să fim mai preciși, sume care trebuie actualizate cu rata inflației, după caz, în funcție de soluția pronunțată de instanță, de la data hotărârii de expropriere sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, iar pe rolul instanțelor am identificat 13 dosare care au ca obiect exproprierile pentru Parcul Alba Iulia Nord.

Orice investiție publică de asemenea dimensiuni produce și efecte private! Terenurile din jur devin mai atractive, accesul se îmbunătățește, infrastructura se dezvoltă, iar ceea ce ieri era un teren de la marginea unei bălți murdare poate deveni mâine o proprietate „la baza viitorului lac de agrement”, exact așa cum foarte corect este prezentată situația în oferta imobiliară de pe pagina de web Trifu Imobiliare!

Și aici începe partea cu adevărat interesantă a poveștii ”lacului codrilor, albastru”!

Primarul Municipiului Alba Iulia și fratele acestuia, proprietari de teren lângă viitorul lac de agrement

Exproprierile la Parcul Alba Iulia Nord s-au oprit norocos la circa 10 metri de parcela deținută de primarul Gabriel Pleșa, în suprafața de 594 mp, înscrisă în CF nr. 100262 și cea aflată în proprietatea fratelui său împreună cu soția, în suprafață de 503 mp. înscrisă în CF 100261, astfel că aceștia au fost printre oamenii fericiți care nu au fost nevoiți să suporte bătaia de joc la care au fost supuși ceilalți proprietari, expropriați pentru suma ridicolă de 10 lei/mp. de către administrația albaiuliană. Acum, primarul Gabriel Pleșa încearcă să vândă terenul și cere nici mai mult nici mai puțin decât 100 de euro mp. așa cum scriu ziariștii de la Cațavencii!

Asta, da, administrație (i)liberală sau ”curat constituțional”, cum ar spune Pristanda, personajul lui Caragiale: ”dreaptă și prealabilă despăgubire” de 10 lei mp pentru cetățenii expropriați, 100 de euro mp prin vânzarea terenului pentru primar!

Ca să fie clar, nu e ilegal ca un primar sau consilier local să aibă în proprietate terenuri, case, apartamente. Nu e nici ilegal să se facă o investiție în proximitatea proprietăților lor, nimeni nu spune asta. Primarul Pleșa deține terenul din anul 1998, în coproprietate, iar istoricul cărții funciare arată că acesta a fost parcelat în 2015 și împărțit prin partaj notarial în 2022, dată de la care primarul deține în cotă de 1/1 o suprafață de 594 mp.

Alesul local are obligația de a se abține de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ și de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru rudele sale până la gradul al doilea inclusiv, adică și pentru frate.

Cu alte cuvinte, legea nu îi spune primarului să-și vândă terenul, să-l doneze sau să se mute din cartier. Îi spune ceva mult mai simplu: dacă un act al administrației îi poate produce un folos material, trebuie analizat și, atunci când sunt îndeplinite condițiile legale, trebuie să se abțină.

Iar aici lucrurile devin greu de ignorat, pentru că Gabriel Pleșa nu a fost un simplu proprietar care a privit de pe stradă cum se construiește parcul. Încă din anul 2014 a votat PUG-ul Municipiului Alba Iulia (la care nu avem ce îi reproșa pentru că este un act care are caracter normativ). Documentația privind PUD-ul, un act cu reglementare specifică, aprobată prin HCL nr. 356/2024, arată însă că acesta a fost solicitat de Municipiul Alba Iulia prin primar Pleșa Codru Gabriel. Iar hotărârea de expropriere, HCL nr. 212/2024, poartă pe anexa cu terenurile expropriate semnătura „Inițiator, Primar Gabriel Codru PLEȘA”. Primăria condusă de el a dus proiectul prin etapele administrative, a pregătit documentațiile pentru finanțare, iar în 2025 primarul, în calitatea sa de reprezentant legal al municipiului, a semnat documentele depuse la ADR Centru, cererea de finanțare, inclusiv declarația unică!

Apoi proiectul a mers mai departe, iar în 2026, primarul a semnat contractul de execuție cu Tobimar Construct SRL în valoare de aproape 10 milioane de lei și a predat amplasamentul pentru începerea lucrărilor.

Întrebarea esențială e dacă a crescut sau nu valoarea proprietăților din zona viitorului Parc? Există indicii clare că urmare a acestei investiții a crescut valoarea terenurilor din zonă. De la bătaia de joc de 10 lei mp oferiți de Primărie celor expropriați, la expertizele judiciare făcute deja în dosarele de la Tribunalul Alba care indică valori mici de la 30-50 de euro mp. la cei 100 de euro mp, ba chiar 107 euro de pe site-ul firmei Trifu Imobiliare, diferențele sunt enorme. Că investiția a crescut valoarea terenurilor o recunoaște chiar primarul în convorbirea cu jurnaliștii de la Cațavencii, o spune agentul imobiliar V. de la Trifu Imobiliare în convorbirea cu jurnalistul de la ziarul Unirea, scrie chiar și pe site-ul agenției imobiliare că terenul este ”într-o zonă cu mare potențial de dezvoltare, la baza viitorului lac de agrement din cartierul Orizont.”

Terenul primarului, la vânzare prin firma soției unui consilier local AUR care are interese imobiliare vechi în Orizont

Așa cum foarte mulți cititori au aflat deja din Cațavencii, primarul Gabriel Pleșa încearcă să își vândă terenul de lângă viitorul Parc de la Alba Iulia Nord. Ce e nou: terenul apare la vânzare și prin intermediul unei agenții imobiliare.

Pentru cei 594 de metri pătrați ai lui Gabriel Pleșa, Trifu Imobiliare cere pe pagina agenției trifuimobiliare.ro 64.000 de euro, adică 107,74 euro/mp, promovându-l chiar în apropiere de viitorul lac din cartierul Orizont, menționându-se că ”zona este în plină dezvoltare și va beneficia de un plus de atractivitate datorită proiectului viitorului lac de agrement.” Anunțul indică 594 mp și o deschidere de 24 de metri la stradă, adică exact suprafața lotului din CF 100262.

Numele din această poveste nu sunt tocmai străine unul de celălalt. Agenția care intermediază vânzarea este controlată în proporție majoritară de familia (soția) consilierului local AUR Mircea Trifu, iar Trifu este unul dintre oamenii care participă, din Consiliul Local, la discuțiile și deciziile privind urbanismul și dezvoltarea orașului, atât în calitate de consilier local, dar și ca președinte al Comisiei de Urbanism.

În același timp, interesele sale imobiliare în zona Orizont nu sunt o noutate. Chiar dacă în acte probabil consilierul local AUR nu a fost nici pe departe cel mai mare proprietar de terenuri din cartier, în spațiul public, el este cunoscut ca ”părintele” cartierului Orizont.

Mircea Trifu, în calitate de consilier local, a votat mai multe HCL-uri legate de Parcul de la Alba Iulia Nord, cum ar fi: documentația tehnico-economică (HCL 391/2024), anexe privind exproprierile (HCL 387/2024), indicatorii tehnico-economici actualizați la faza PT (HCL 167/2025), istoricul său imobiliar legat de această zonă fiind foarte vechi.

Nu în ultimul rând, pe site-ul agenției trifuimobiliare.ro apar la vânzare mai multe terenuri chiar în proximitatea viitorului Parc, inclusiv parcela care e proprietatea primarului Gabriel Pleșa, la care, după ce am sunat la agenție, a șters toate fotografiile de pe site.

În timp ce Mircea Trifu vota, în Consiliul Local, pentru proiecte de HCL legate de Parcul Nord, familia sa era deja implicată în piața imobiliară din Orizont, o zonă care ”este în plină dezvoltare și va beneficia de un plus de atractivitate datorită proiectului viitorului lac de agrement”, așa cum se precizează chiar pe site-ul agenției imobiliare!

Ce spune agentul de la Trifu Imobiliare, despre terenul Primarului și prețurile din zona Parcului Alba Iulia Nord

Am găsit pe site-ul trifuimobiliare.ro mai multe parcele puse la vânzare lângă Parcul Nord, printre care și parcela de teren a primarului Pleșa, publicată pe site cu fotografii clare ( între timp șterse) și am sunat, de curiozitate, să vedem cum merge piața imobiliară în zonă. Ne-a răspuns foarte amabil și ne-a dat toate lămuririle agentul imobiliar V. de la Trifu Imobiliare:

Potrivit agentului de la Trifu Imobiliare, proiectul noului parc din cartierul Orizont se întinde pe aproximativ 20 de hectare și ar urma să includă mai multe amenajări.

„Noul parc ce o să se facă în cartierul Orizont, acela pe 20 de hectare. Putem să îl vizualizăm, dacă vreți”, a declarat agentul.

(n.r. Proiectul finanțat are, de fapt, circa 8 hectare în prima etapă, varianta de 20 de hectare era cea anunțată inițial de Primărie.)

În ceea ce privește terenul discutat, reprezentantul agenției a indicat un preț de 100 de euro pe metru pătrat.

„100 de euro”, a răspuns agentul, întrebat despre prețul terenului.

Agentul a precizat că terenul are o suprafață de 594 de metri pătrați.

„Două secunde și vă zic exact. 594 de metri pătrați”, a spus acesta.

Potrivit aceluiași agent, în imediata apropiere se află și o a doua parcelă, de 503 metri pătrați (n.n. e suprafața deținută în CF de fratele primarului), iar aceasta ar avea același preț.

„Mai este o parcelă, chiar lângă, de 503 metri pătrați. Una lângă alta”, a declarat agentul.

„Exact la același preț, la 100 de euro”, a adăugat acesta.

În privința amenajării din apropiere, agentul a precizat că lucrările la parc nu sunt finalizate și că, în prezent, în zonă există o acumulare de apă.

„Acum este în… este băltuță, dar încă este în construcție, parcul respectiv”, a afirmat reprezentantul agenției.

Acesta a susținut că proiectul poate fi găsit online și a enumerat câteva dintre amenajările prevăzute.

„Dacă scrieți pe Google ”noul parc din Cartierul Orizont pe 20 de hectare”, o să găsiți proiectul cu tot ce trebuie. Sunt mai multe, niște alei, este un teren de fotbal, o zonă de agrement”, a declarat agentul.

Întrebat despre posibilitatea găsirii unui teren în zonă la un preț de 60-70 de euro pe metru pătrat, agentul a respins această variantă.

„Am înțeles, dar la 60-70 de euro, nimic în zona asta”, a spus acesta.

Să recapitulăm, deci, prețurile din „zonă”: 2 euro/mp pentru cei expropriați de Primărie; circa 19 euro/mp după raportul evaluatorului pe care Consiliul Local și l-a însușit și apoi l-a ignorat; circa 30-50 de euro/mp după soluțiile date de instanțe, urmare a raporturilor de evaluare judiciară; 100 de euro/mp la primar; 107,74 euro/mp pe site-ul agenției Trifu Imobiliare!

Terenul primarului și al fratelui său nu a mai încăput în Declarația Unică depusă la ADR Centru

În 6 mai 2025, Gabriel Codru Pleșa a semnat, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Alba Iulia, declarația unică depusă la ADR Centru împreună cu cererea de finanțare pentru Parcul Nord.

La secțiunea B, primarul declară că solicitantul și reprezentanții săi legali „NU se încadrează în situațiile de excludere prezentate în ghidul solicitantului secțiunea 5.1.1, pct. 1”.

În regulile programului sunt prevăzute situații în care implicarea reprezentantului legal poate afecta obiectivitatea și imparțialitatea procesului de evaluare, contractare sau implementare.

La secțiunea C, Pleșa își asumă explicit: „Să iau toate măsurile pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese”.

Tot acolo, primarul se obligă să aducă la cunoștința Autorității de Management orice situație, eveniment sau modificare care „afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate”, în termen de cinci zile lucrătoare de la momentul în care ia cunoștință de aceasta.

În declarația depusă pentru Parcul Alba Iulia Nord nu apare însă nicio mențiune despre terenul cu numărul cadastral 100262, aflat în imediata vecinătate a amplasamentului și indicat în documentele publice ca proprietate a lui Gabriel Codru Pleșa și nici parcela fratelui său cu numărul cadastral 100261.

Rămâne de văzut dacă această situație a fost comunicată separat Autorității de Management și dacă a fost analizată în procedura de evaluare a proiectului, dar și ce opinie are ADR Centru despre această situație factuală, documentată prin actele menționate.

Cei 594 mp din vecinătatea Parcului de la Alba Iulia Nord au ratat declarația de avere a primarului

Am verificat pe site-ul Primăriei Alba Iulia declarațiile de avere ale primarului, depuse de-a lungul timpului. Terenul de 594 de mp care apare în foaia cadastrală cu numărul 100262, proprietatea lui Gabriel Codru Pleșa, aflat în imediata vecinătate a Parcului Nord, a ratat, în mod repetat, întâlnirea cu declarațiile de avere depuse de primar! Cel puțin după anul 2022, anul în care s-a făcut partajul notarial nr. 723 din data de 16.03.2022, de către un birou de notar public din Alba Iulia, suprafața de 594 mp ar fi trebuit să apară clar și distinct în fiecare declarație de avere.

De pildă, în declarația de avere din 2024 apar 1.470 mp de teren intravilan, 1.000 mp de intravilan și 680 mp de teren agricol, plus o casă de 275 mp și un apartament de 78,85 mp, moștenit în cotă de 1/6. Mai apar și veniturile: 212.704 lei de la Primărie, 2.399 lei de la UTCN și 90.000 de lei din dividende.

Ce s-a întâmplat cu cei 594 de mp care au ratat întâlnirea cu declarația de avere a primarului, an de an? Cum putea să uite primarul că are în proprietate o suprafață de teren în vecinătatea unei investiții atât de mari, realizată de Primărie cu fonduri europene? Na, asta chiar că e o enigmă demnă de „Dosarele X”, pe care, trebuie să recunoaștem, noi, ziariștii, nu putem să o dezlegăm. Cine știe, poate sunt instituții care pot să elucideze această… dispariție!

Vezi declarația de avere click aici

Parcul Alba Iulia Nord ar putea deveni demn de Cartea Recordurilor

Cică parcurile sunt pentru relaxare, plimbări în aer liber și sănătatea cetățenilor. La Alba Iulia Nord, însă, există riscul să devină și un excelent motiv de încordare pentru bugetul local, oricum ”rupt în fund”. Căci, în ritmul în care instanțele corectează despăgubirile stabilite pentru exproprieri, parcul are toate șansele să intre în Cartea Recordurilor. Nu neapărat pentru frumusețea peisajului, numărul copacilor sau suprafața de verdeață, ci pentru nota de plată!

Am identificat pe rolul instanțelor 13 dosare care vizează exproprierile de la Parc Nord: 10 se judecă pe fond la Tribunalul Alba, în 3 au fost pronunțate soluții, iar din acestea, 2 au ajuns deja pe rolul Curții de Apel Alba Iulia în urma apelului declarat de Primăria Alba Iulia. Cele trei dosare în care s-au pronunțat soluții însumează deja aproape 4 milioane de lei în despăgubiri, 3.741.287 de lei, ca să fim mai preciși. Sumele trebuie actualizate cu rata inflației, după caz, în funcție de soluția pronunțată de instanță, fie de la data hotărârii de expropriere, fie de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

Până acum, expertizele judiciare din dosare au stabilit prețuri între 30 și 60 de euro/mp, mici față de cum merge piața. E suficient să consulți site-ul trifuimobiliare.ro ca să îți dai seama că prețul terenurilor din zonă este cu mult mai mare. După ce Primăria, prin Consiliul Local, și-a bătut efectiv joc de proprietarii cărora le-a oferit doar 10 lei/mp, se pare că nici expertizele judiciare nu stabilesc sumele reale, în conformitate cu prețul real al terenurilor din zonă, pentru o dreaptă despăgubire!

Procesele prin care se contestă valoarea exproprierilor sunt abia la început, iar, la cât se adună nota de plată a despăgubirilor, Parcul Alba Iulia Nord nu o să mai fie doar pentru plimbări, ci e demn de Cartea Recordurilor! La un preț mediu de aproximativ 40 de euro/mp, noi estimăm valoarea despăgubirilor, actualizate cu rata inflației, la aproximativ 15–20 de milioane de lei, dar, dacă mai cresc puțin, intră direct la categoria „cel mai scump petic de verdeață din istorie”!

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