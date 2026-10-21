Când începe vacanța de toamnă în 2026 și când revin elevii la școală. Când este următoarea vacanță din anul școlar 2026-2027

În câteva zile, elevii din România vor intra în prima vacanță din anul școlar 2026-2027, programată la finalul lunii octombrie.

Vacanța de toamnă va dura nouă zile consecutive, iar calendarul aprobat de Ministerul Educației stabilește perioada în care copiii vor fi liberi de la cursuri.

Când începe vacanța de toamnă în 2026 și când revin elevii la școală

Anul școlar 2026-2027 a început luni, 7 septembrie, iar primul modul de cursuri se încheie vineri, 23 octombrie. Potrivit structurii anului școlar, vacanța de toamnă începe sâmbătă, 24 octombrie, și se încheie duminică, 1 noiembrie 2026, inclusiv.

Elevii se întorc în bănci luni, 2 noiembrie, când începe al doilea modul de învățare.

Câte zile durează prima vacanță din noul an școlar

Prima vacanță din anul școlar 2026-2027 durează nouă zile calendaristice, de sâmbătă, 24 octombrie, până duminică, 1 noiembrie, inclusiv.

În această perioadă, elevii nu au cursuri, iar revenirea la școală este programată pentru luni, 2 noiembrie. Fiind o vacanță care cuprinde două weekenduri, elevii beneficiază de o perioadă de pauză de la cursuri de peste o săptămână.

În total, anul școlar 2026-2027 cuprinde cinci perioade de vacanță pentru majoritatea elevilor. Una dintre acestea este vacanța mobilă din februarie, ale cărei date diferă în funcție de județ.

Când este următoarea vacanță din anul școlar 2026-2027

După vacanța de toamnă, următoarea perioadă de pauză este vacanța de iarnă, programată la finalul lunii decembrie 2026. Ulterior, elevii vor avea vacanța mobilă din februarie, cunoscută și drept vacanța de schi.

Aceasta va dura o săptămână, iar perioada exactă este stabilită de inspectoratele școlare județene și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Vacanța mobilă poate fi programată într-unul dintre următoarele intervale:

15-21 februarie 2027;

22-28 februarie 2027;

1-7 martie 2027.

Datele diferă de la un județ la altul, în funcție de decizia inspectoratelor școlare. După această vacanță, cursurile continuă până la începutul vacanței de primăvară, programată în aprilie 2027.

Potrivit calendarului școlar, anul de curs se încheie vineri, 18 iunie 2027, pentru majoritatea elevilor, când începe vacanța de vară.

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