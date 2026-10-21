Video | Puhoi de lume la moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia
Puhoi de lume la moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia
Sute de persoane erau prezente, miercuri, 21 octombrie 2026, la prânz, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia, pentru a se închina la moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul.
Marți, 20 octombrie 2026, la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, a avut loc procesiunea de primire a cinstitelor moaște ale Sfântului Gheorghe Pelerinul, care au fost aduse spre închinare cu prilejul sărbătorii Sfinților Mărturisitori Ardeleni. La ora 17.00, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu, înconjurat de un numeros de clerici, a întâmpinat delegația care a însoțit racla cu cinstitele moaște ale Sfântului Gheorghe Pelerinul, în prezența a numeroși credincioși, elevi seminariști și militari și studenți teologi. Relicvele au fost aduse spre închinare de la Mănăstirea Văratec, județul Neamț, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
Din delegație au făcut parte Stavrofora Iosefina Giosanu, stareța vetrei monahale, părintele protosinghel Lucian Demian, duhovnic al așezământului, precum și alte două monahii.
În continuare, pe scena special amenajată în fața Catedralei eparhiale, a fost oficiată slujba Vecerniei mari cu Litie de către un numeros sobor de preoți și diaconi, după care a fost citit Acatistul Sfântului Gheorghe Pelerinul. În tot acest timp, numeroșii credincioși prezenți s-au închinat raclei cu moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul, odor așezat spre venerare în galeria (culoarul) de pe latura de sud a ansamblului Catedralei arhiepiscopale din vechiul Bălgrad. Racla cu sfintele moaște va rămâne spre închinare în municipiul Alba Iulia până joi dimineața (22 octombrie 2026), la ora 10.00, când delegația condusă de către maica stareță Stavrofora Iosefina Giosanu se va întoarce cu cinstitul odor la Mănăstirea Văratec.
Cinstitele moaște vor fi duse, preț de câteva ore, la biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Șugag, localitatea natală a Sfântului Gheorghe Pelerinul.
„Astăzi suntem prezenți la Catedrala Reîntregirii din municipiul Alba Iulia, unde asigurăm măsurile de ordine și siguranță publică pe durata manifestărilor religioase dedicate Sfinților Mărturisitori Ardeleni.
Pentru ca această sărbătoare să se desfășoare în condiții de siguranță, colegii noștri sunt alături de credincioșii veniți să participe la slujbele religioase, acordând o atenție deosebită prevenirii incidentelor și gestionării fluxurilor de persoane.
Recomandăm tuturor participanților să respecte indicațiile forțelor de ordine, să manifeste răbdare în zonele aglomerate și să acorde o atenție sporită bunurilor personale.
Le dorim tuturor credincioșilor o zi binecuvântată, plină de liniște sufletească și pace!”, se arată într-un comunicat al Jandarmeriei Alba.
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