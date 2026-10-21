Curier Județean

VIDEO | Accident rutier în Alba Iulia: O femeie a ajuns la spital după coliziunea dintre două mașini pe bl. Republicii

Ioana Oprean

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Accident rutier în Alba Iulia: O femeie a ajuns la spital după coliziunea dintre două mașini pe bl. Republicii

Un accident rutier a avut loc miercuri seara, în jurul orei 19.30, pe bl. Republicii din Alba Iulia. O femeie a ajuns la spital după coliziunea dintre două mașini.

Petrecerea Divorțaților

Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în Alba Iulia, Bd. Republicii.

In accident sunt 2 auto implicate, fara persoane incarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

Ca urmare a accidentului, o femeie va fi transportată la spital cu rani minore.

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