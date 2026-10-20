31 octombrie – 1 noiembrie 2026 | Motocicliștii Lupii Sigidavei, ,,Împreună pentru Noah” – Eveniment caritabil la Cugir pentru a strânge bani pentru terapiile băiețelului născut prematur. ,,Micuțul merită o copilărie frumoasă”
31 octombrie – 1 noiembrie 2026 | Motocicliștii Lupii Sigidavei, ,,Împreună pentru Noah” – Eveniment caritabil la Cugir pentru a strânge bani pentru terapiile băiețelului născut prematur. ,,Micuțul merită o copilărie frumoasă”
Noah, un băiețel din Cugir născut prematur și care a trecut prin multe probleme de sănătate și intervenții chirurgicale, are mare nevoie de ajutor financiar pentru terapiile care îi pot oferi șansa la o copilărie normală. Pentru a-l ajuta de micuț, motocicliștii Lupii Sigidavei s-au mobilizat și organizează un weekend caritabil, cu seară de film, muzică și alte activități în aer liber.
Noah nu este singur, Lupii Sigidavei primindu-l cu brațele deschise în haită pe acest mic luptător, născut la doar 25 de săptămâni, cu o greutate de numai 690 de grame.
Noah a luptat încă din prima clipă pentru viața lui. A trecut prin probleme respiratorii, infecții, transfuzii și intervenții chirurgicale. Astăzi, are în continuare nevoie de terapii costisitoare pentru a putea progresa și pentru a avea șansa la o copilărie cât mai frumoasă.
,,Vrem să-i arătăm că are alături o întreagă comunitate, dar avem nevoie de voi! Facem apel la comunitatea moto și la toți oamenii cu suflet mare să ne unim pentru Noah. Orice donație, oricât de mică, poate contribui la terapiile de care are nevoie şi automat la o viață normală pentru Noah.
În weekendul 31 octombrie – 1 noiembrie, pregătim un eveniment caritabil pentru Noah! Împreună pentru Noah, pentru că micuțul merită o copilărie frumoasă, plină de zâmbete și momente de neuitat.
Orice ajutor contează și poate face o diferență în drumul lui. Organizăm o seară de film la Centrul Cultural și un eveniment în aer liber, cu muzică, popcorn, snack-uri, mâncare, băuturi și alte activități, toate cu un singur scop: să strângem fondurile necesare pentru terapiile lui Noah.
Vom reveni în curând cu toate detaliile. Până atunci, poți contribui printr-o donație în unul dintre conturile de mai jos. Dacă nu poți dona, distribuie această postare. Și asta contează!
BT IBAN: RO76BTRLRONCRT0368801601
REVOLUT IBAN: RO96REVO0000184304798361
BT PAY 0752952800
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