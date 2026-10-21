Reglementarea păcănelelor la Alba Iulia: Plângere prealabilă depusă de Loteria Română

Compania Națională „Loteria Română” S.A. a contestat Hotărârea Consiliului Local nr. 313 din 31 august 2026, prin care Alba Iulia și-a stabilit regimul activităților de jocuri de noroc. Executivul local consideră însă plângerea neîntemeiată și propune Consiliului Local să o respingă. Un proiect de hotărâre în acest sens va intra la aprobare în ședința ordinară de luni, 26 octombrie 2026.

Acuzațiile Companiei Naționale „Loteria Română” S.A.privesc aplicarea unei norme generale în afara sferei sale de incidență, ignorarea unui regim juridic special, depășirea limitelor competenței administrative și restrângerea unui drept conferit direct prin lege.

Compania Națională „Loteria Română” are un regim aparte. Potrivit art. 18 din OUG 77/2009, ea este unicul organizator, pe întreg teritoriul țării, al jocurilor loto și loto la distanță, beneficiază de licență și autorizație prin efectul legii (cu condiția achitării taxelor aferente) și poate organiza și alte jocuri de noroc, dar numai pe bază de licență și autorizație obținute potrivit ordonanței.

Răspunsul Primăriei

În raportul de specialitate aferent proiectului de hoărâre sunt respinse argumentele Loteriei Române pe două direcții:

*Hotărârea nu discriminează între tipurile de jocuri. Potrivit primăriei, HCL 313/2026 nu instituie o reglementare selectivă, ci permite desfășurarea tuturor tipurilor de jocuri de noroc reglementate de OUG 77/2009. Ca dovadă este invocat art. 1 din hotărâre, care vizează activitățile de jocuri de noroc în ansamblu.

*Mecanismul autorizării locale nu se aplică activității monopolizate a Loteriei. Executivul susține că tocmai art. 9 din hotărâre exclude activitatea pentru care Loteria Română este unic organizator din sfera mecanismului prevăzut de art. 18^1. Hotărârea, se afirmă în raportul de specialitate, nu interzice și nu impune companiei obținerea autorizației anuale de funcționare și nici plata taxei anuale pentru jocurile cuprinse la art. 18 alin. (1) din OUG 77/2009. Activitatea Loteriei este tratată distinct, în acord cu art. 18 din ordonanță.

Concluzia raportului este că nu există niciun viciu de legalitate: nu s-a aplicat o normă generală în afara sferei ei de incidență, nu s-a ignorat un regim juridic special, nu s-a depășit competența și nu s-au instituit măsuri echivalente cu restrângerea unui drept conferit prin lege.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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