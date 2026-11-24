Peste 3.100 de cazuri de viroze și pneumonii în Alba, într-o singură săptămână. Câte cazuri de gripă au fost raportate în perioada 16-21 noiembrie 2026

Numărul infecțiilor respiratorii continuă să fie ridicat în județul Alba. Potrivit celei mai recente raportări transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba, în perioada 16–21 noiembrie 2026 au fost înregistrate 2.727 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare și 378 de cazuri de pneumonie.

Datele DSP Alba arată o creștere a numărului de viroze respiratorii cu 4,76% față de săptămâna precedentă. Dintre cele 2.727 de persoane diagnosticate, 22 au avut nevoie de internare.

În ceea ce privește pneumoniile, au fost raportate 378 de cazuri, cu 3,57% mai puține comparativ cu săptămâna anterioară. Cu toate acestea, numărul internărilor rămâne ridicat: 110 pacienți au necesitat îngrijiri medicale în spital.

La capitolul gripă, în aceeași perioadă au fost confirmate 3 cazuri, fără ca vreunul dintre pacienți să necesite internarea.

Bilanțul infecțiilor respiratorii în județul Alba, în perioada 16–21 noiembrie 2026:

*Gripă: 3 cazuri, niciunul internat;

*Infecții acute ale căilor respiratorii superioare: 2.727 de cazuri, dintre care 22 internate;

*Pneumonii: 378 de cazuri, dintre care 110 internate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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