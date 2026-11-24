Foto: Școala de dans Chirilă Alba Iulia, nouă clasări pe podium la European Grand Prix, la Timișoara
Școala de dans Chirilă Alba Iulia, nouă clasări pe podium la European Grand Prix, la Timișoara!
Școala de dans Chirilă a participat de curând la European Grand Prix, la Complex Senator Timișoara, unul dintre cele mai mari concursuri de dans din țară, cel puțin, cel mai mare din Transilvania.
Cu o participare internațională a șase țări europene, competiția a adunat peste 3000 de participanți din 56 de cluburi de profil. Școala Chirilă a participat cu două echipe, în formulă complet nouă, Spirit Liber la categoria junior, 12-15 ani și Gymnastic Queens la categoria Juvenile, 8-11 ani.
Dintre cele zece coregrafii în concurs, cinci au fost finalizate recent, fiind prezentate în premieră într-o competiție. Rezultatele au fost următoarele: patru locuri I, Spirit Liber- Made me a monster, duo Maria Andreica și Paula Stoica, duo Miruna Barbu și Ariana Cosma, duo Sofia Avram și Olivia Ciucă, patru locuri II, Spirit liber Dia de los muertos, Gymnastic Queens Angel by the wind și Snow white, Maria Andreica solo, un loc III Iarina Barbu solo și un loc V, Alexandra Simpetru solo.
„Această competiție mi-a adus o satisfacție deosebită, pe lângă rezultatele remarcabile ale celor 22 de sportive pe care le pregătesc temeinic, o nouă prezență în juriu. Având în vedere nivelul competițional, atât solicitarea mea în calitate de jurat cât și rezultatele, mă fac mândră și extrem de fericită”, a transmis Bianca Chirilă, instructorul Școlii de dans.
Cristina GANGA
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