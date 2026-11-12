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CFR Călători modifică perioada de cumpărare a biletelor în avans pentru luna decembrie 2026. De când se pot face rezervări

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 minute

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CFR Călători modifică perioada de cumpărare a biletelor în avans pentru luna decembrie 2026. De când se pot face rezervări

CFR Călători a anunțat că perioada standard de cumpărare a biletelor în avans va fi redusă temporar, în contextul pregătirii noului Plan de Mers al Trenurilor 2026/2027. Programul va intra în vigoare pe data de 13 decembrie 2026. Măsura vizează atât cursele interne, cât și pe cele internaționale.

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„Emiterea legitimațiilor de călătorie pentru trenurile cu plecare în datele de 11 și 12 decembrie 2026, precum şi pentru trenurile care vor circula conform noului Plan de Mers al Trenurilor 2026/2027, va fi posibilă, în traficul intern, începând cu data de 2 decembrie 2026, iar în traficul internațional, începând cu data de 16 noiembrie 2026”, a transmis CFR Călători.

Reprezentanții CFR precizează că de la calendarul pentru traficul internațional fac excepție rutele operate în colaborare cu administrațiile feroviare din Republica Moldova (CFM) și Ucraina (UZ).

„CFR Călători nu a primit încă programele de circulație aferente de la CFM și UZ și nu poate estima data emiterii biletelor pentru aceste rute”, explică operatorul feroviar.

Reprezentanții companiei au mai precizat că perioada de anticipație pentru cumpărarea legitimațiilor de călătorie ar putea suferi noi modificări, prin majorare sau reducere, în funcție de eventualele schimbări intervenite până la datele anunțate.

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