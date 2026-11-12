Universitatea din Alba Iulia cumpără echipamente de topografie și cadastru în valoare de aproximativ 2 milioane de lei

Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia a lansat o licitație deschisă pentru achiziția de echipamente și software de cadastru și topografie. Valoarea totală estimată este de 1.792.246,55 lei, fără TVA. Ofertele se depun până la 18 decembrie 2026.

Banii vin din fonduri europene

Achiziția face parte din proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a corpului H al Universității «1 Decembrie 1918» din Alba Iulia“. Proiectul este finanțat prin Programul Regiunea Centru 2021–2027. Implementarea se întinde între 29 iulie 2024 și 29 iulie 2027, iar Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru este autoritatea de management și organismul intermediar.

Proiectul urmărește extinderea spațiilor de învățământ de la 5.708,7 mp la 9.216,46 mp. Din această creștere, 417,76 mp revin corpului D prin extindere propriu-zisă, iar 3.090 mp corpului H prin dotare. Echipamentele achiziționate acum fac parte din Obiectul 3 al proiectului, adică dotarea centrului de învățământ și cercetare multidisciplinară din corpul H.

Patru loturi, de la stații totale la software de fotogrametrie

Achiziția este împărțită astfel:

*Lotul 1 – echipamente de cadastru și topografie: 1.641.866,50 lei. Cuprinde 17 poziții. Printre ele sunt multistația cu scanare și imaging, mai multe stații totale (inclusiv una motorizată cu scanare 3D și una pentru construcții), sisteme GNSS și receptoare rover RTK, controlere de teren și tablete, nivele electronice, digitale și laser rotative, o ecosondă pentru batimetrie, un distomat 3D, un echipament de achiziție de date GIS, un georadar pentru detectarea rețelelor subterane și un ultralocator de utilități. Cele mai scumpe echipamente sunt și cele mai pretențioase tehnic. De exemplu, multistația cere precizie unghiulară de cel mult 1″ și un grad de protecție IP65.

*Lotul 2 – software GIS profesional: 13.847,84 lei. Un pachet pentru 31 de calculatoare, cu analiză spațială, geostatistică, procesare de date LiDAR și rețele neuronale, modele digitale ale terenului și publicare de servicii geospațiale. Sunt acceptate licențe educaționale sau academice.

*Lotul 3 – software pentru prelucrarea datelor topografice, GNSS și de scanare 3D: 70.153,16 lei. Include un plug-in pentru nori de puncte în mediul CAD (3 licențe permanente), software de postprocesare GNSS și convențională (1 licență permanentă) și software pentru procesarea datelor de scanare laser terestră (1 licență, cu mentenanță și suport pe 36 de luni).

*Lotul 4 – software fotogrametric profesional: 66.379,05 lei. Pentru 31 de licențe, cu triangulație, ortomozaicuri, modele digitale ale suprafeței și terenului, suport pentru date de la drone și integrare LiDAR.

Livrare în 30 de zile, garanție de doi ani

Toate produsele se livrează la Alba Iulia, pe strada Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu nr. 3, corpul H, laboratorul L4 Topografie–Cadastru (P17–P18). Termenul de livrare este de 30 de zile de la semnarea contractului, sau mai scurt dacă ofertantul se angajează la asta. Garanția minimă este de 24 de luni și începe de la semnarea procesului-verbal de recepție finală. Pentru licențele software, garanția înseamnă remedierea defectelor și furnizarea de patch-uri fără costuri suplimentare.

Furnizorii trebuie să asigure și instalarea, punerea în funcțiune și testarea în condiții reale de utilizare, pe cheltuiala lor. Instruirea este pentru patru persoane din personalul universității. La Lotul 1 trebuie să dureze cel puțin trei zile și să se încheie cu cel puțin trei zile înainte de recepția finală. La loturile 2–4 se cer minimum patru ore pe lot, iar sesiunile se pot ține și online. Instruirea se face în limba română.

foto: arhivă

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