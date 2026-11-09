Pensionarii primesc bani în plus în decembrie 2026! Cine încasează 500 de lei înainte de Crăciun și ce sume intră pe lângă pensie

Vești importante pentru milioane de pensionari din România! Luna decembrie 2026 vine cu bani în plus pentru persoanele cu venituri de până la 3.000 de lei. Statul acordă a doua tranșă a ajutorului financiar stabilit prin OUG nr. 23/2026, iar sumele ajung la beneficiari odată cu plățile aferente lunii decembrie.

Ajutorul este diferențiat în funcție de veniturile pensionarilor și poate ajunge la 500 de lei pentru cei cu venituri lunare cumulate de maximum 1.500 de lei. Pentru persoanele care se încadrează în celelalte două categorii de venit, sprijinul este de 400, respectiv 300 de lei.

Câți bani primesc pensionarii în decembrie 2026

A doua tranșă a ajutorului financiar este de 500 de lei pentru pensionarii cu venituri lunare cumulate de până la 1.500 de lei. Cei care au venituri între 1.501 și 2.000 de lei primesc 400 de lei, în timp ce pensionarii cu venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei beneficiază de un ajutor de 300 de lei.

Ajutorul face parte dintr-un sprijin financiar total de 1.000, 800 sau 600 de lei, în funcție de categoria de venit. Prima tranșă a fost achitată în luna mai, iar cea de-a doua este programată pentru decembrie.

Banii se acordă automat, fără ca pensionarii să depună cereri la casele teritoriale de pensii. Plata este realizată prin intermediul sistemului de pensii, în funcție de modalitatea prin care beneficiarul își primește drepturile lunare.

Cine beneficiază de ajutorul de sărbători

Sprijinul se adresează pensionarilor din sistemul public și celor din sistemul pensiilor militare de stat, care îndeplinesc condițiile de venit prevăzute de lege.

În calcul intră veniturile eligibile stabilite prin OUG nr. 23/2026, inclusiv pensiile și indemnizația socială pentru pensionari. Pentru tranșa din decembrie, încadrarea se stabilește potrivit regulilor referitoare la veniturile din luna noiembrie.

De asemenea, pensionarii care beneficiază de pensie de urmaș pot primi ajutorul în condițiile prevăzute de actul normativ.

Când se plătesc pensiile în decembrie

Pensiile aferente lunii decembrie sunt distribuite prin Poșta Română începând cu 2 decembrie, după Ziua Națională, distribuirea urmând să se încheie până la 16 decembrie.

Pentru pensionarii care au ales plata pe card, viramentele sunt programate în jurul datei de 12-13 ale lunii, cu adaptările necesare în condițiile în care aceste zile sunt nelucrătoare în 2026.

Astfel, pensionarii își vor putea organiza cheltuielile pentru sărbătorile de iarnă în funcție de calendarul de distribuire și de modalitatea de plată.

Guvernul asigură fondurile pentru plata pensiilor și ajutoarelor

Ministerul Muncii a dat asigurări, la sfârșitul lunii octombrie, că există fondurile necesare pentru plata pensiilor și a ajutoarelor financiare în decembrie.

Asigurarea finanțării este importantă în condițiile în care milioane de pensionari așteaptă aceste venituri pentru achitarea facturilor, cumpărarea alimentelor și procurarea medicamentelor.

Ajutorul acordat în decembrie nu reprezintă însă o majorare permanentă a pensiei. Este o sumă suplimentară, acordată o singură dată, în funcție de categoria de venit în care se încadrează beneficiarul.

Ce trebuie să știe pensionarii înainte de Crăciun

Un pensionar care are o pensie de 1.400 de lei și se încadrează în condițiile legale va încasa în decembrie 1.900 de lei, prin adăugarea ajutorului de 500 de lei.

Un pensionar cu venituri eligibile de 1.800 de lei va primi 400 de lei în plus, iar unul cu venituri de 2.500 de lei va beneficia de un supliment de 300 de lei.

Pentru cei care depășesc plafonul de 3.000 de lei nu este prevăzut acest ajutor.

Așadar, pensionarii cu venituri mici primesc bani în plus în decembrie 2026, fără să depună solicitări și fără să fie necesară prezentarea la ghișee. Pentru milioane de vârstnici, cei 300, 400 sau 500 de lei reprezintă un sprijin concret înaintea sărbătorilor de iarnă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal