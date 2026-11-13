Nicolae Stanciu și povestea fabuloasă din China, campion și cel mai bun jucător! „Mi-aș dori să fiu amintit ca un om bun, iar ca fotbalist și carieră – drept cineva care prin munca, responsabilitate si disciplină a reușit!”, spune căpitanul României! Nicolae Stanciu, cel mai bun jucător din istoria Albei, a realizat o performanță senzațională în China, devenind campion și fiind desemnat cel mai bun fotbalist din campionat! Albaiulianul, căpitanul României, a cucerit 15 trofee în carieră, dintre care 7 campionate, adjudecate în 4 țări diferite, România, Belgia, Cehia și China Un articol realizat de We Love Sport, pe care-l redăm în ceea ce urmează Nicolae Stanciu este clar performerul finalului de an în fotbalul românesc. Ajuns la 33 de ani, Stanciu obține un nou titlu de campion în al patrulea campionat, China, cu Dalian Yingbo, după cel cu Wuhan din urmă cu 3 ani, și cele din România (FCSB în 2014 și 2015), Belgia (Anderlecht în 2017) și Cehia (Slavia Praga în 2020 și 2021). Trofeul din China – la care se adaugă și titlul de cel mai bun jucător al campionatului chinez – vine chiar în pragul a două meciuri ale naționalei României, la care Stanciu ar fi fost cel mai experimentat jucător (90 de selecții) și, probabil, căpitan, dacă o accidentare nu l-ar fi oprit să onoreze convocarea. Nu fără discuții în jurul acestei situații – mulți s-au întrebat cum a fost posibil să joace 86 de minute pentru Dalian pe 8 noiembrie, dar să nu poate onora convocarea la națională o săptămână mai târziu? „Nu cred că s-a mai întâmplat așa ceva în istoria fotbalului” Am stat de vorbă despre aceste subiecte însă, cel mai bine, chiar cu Nicolae Stanciu. Abia aterizase în România, după povestea fabuloasă a trofeului din China. Pentru cine nu știe, Dalian a recuperat 14 puncte în ultimele 5 etape! A avut 5 victorii consecutive, inclusiv un 3-1 în ultima etapă, în timp ce Chengdu Roncheng a reușit contraperformanța să termine cu un egal și patru înfrângeri sezonul, inclusiv un 2-3 în ultima etapă cu Shandong Taishan. În meciul direct din penultima etapă, Stanciu a pasat decisiv la unicul gol, iar gazdele au avut un penalty ratat și un gol anulat de VAR! „Într-adevăr, a fost ceva incredibil. Nu cred ca s-a mai întâmplat așa ceva în istoria fotbalului, la un moment dat aveau chiar 18 puncte avans! Am simțit o ușurare pentru că mi-am dorit enorm de mult să câștig un trofeu pentru Dalian și toți oamenii de acolo! Nimic din toate astea nu ar fi fost însă posibile fără Dumnezeu!”, au fost primele vorbe ale lui Stanciu pentru We Love Sport.

Chinezii nu doar că l-au desemnat cel mai bun jucător al sezonului, dar i-au și dedicat o coregrafie impresionantă în trecut. L-am întrebat ce crede că i-ar spune copilul care bătea mingea acasă, în Alba, în România, dacă i-ar arăta imaginile cu el ridicând trofeul în fața a mii de chinezi? „⁠⁠Că e mândru de omul care a devenit. Iar eu i-aș spune lui că va reuși să treacă peste orice încercare grea viața îi va scoate în cale și va deveni mai puternic decât a crezut vreodată”. „Cel mai greu a fost dorul de soție, fete, familie, România…” De altfel, în 2024, după o altă poveste de succes – cea a Generației de Suflet la Euro 2024 – am stat de vorbă cu Nicolae chiar la el acasă. Și își aducea și atunci aminte cât de greu i-a fost în prima perioadă în China, când a nimerit acolo chiar în timpul pandemiei. „M⁠omentul când am câștigat titlul cu Dalian este cel mai minunat. Iar cel mai greu a fost clar timpul petrecut departe de familie și pandemia. A⁠nul ăsta toată lumea din Dalian mi-a dăruit momente pe care nu le voi uita niciodată, n-am crezut ca pot trăi așa ceva, încă mi se pare de necrezut anul pe care l am avut și cum m-au tratat 8 milioane de oameni! În plus, aș prefera să avem și noi siguranța care e acolo”, ne-a explicat Stanciu. Dar ce i-a lipsit cel mai mult acolo, departe?⁠ „⁠⁠Doar dorul de soție, fete, familie. Dorul de România! ⁠⁠Faptul ca n-am fost lângă soție când a născut-o pe fetița cea mică a noastră, Zoe. Enorm de multe”. Dalian este un oraș cu aproape 8 milioane de locuitori, situat în capătul peninsulei Liaodong, aflată în est, aproape de Coreea de Nord. Nu este în Top 20 orașe din China însă. Dalian Yingbo Football Club este fondat în urmă cu doar cinci ani de foști jucători de la mai cunoscutul Dalian Shide FC, club desființat însă în 2012 din cauza problemelor financiare. Dalian Yingbo n-a fost scutită la rându-i de probleme, în 2024 fiind preluată de alți proprietari, an la finalul căruia a și promovat în Superliga Chinei, după ce în League One înregistrase recordul de spectatori. În doar al doilea sezon în prima ligă a câștigat, dramatic, titlul după ce rivala nu a reușit decât un punct în ultimele cinci etape, Beijing Guoan și Shandong Taishan au fost depunctate pentru meciuri trucate. Stadionul echipei are aproximativ 63.000 de locuri.

„Echipa națională e totul pentru mine!” Evident că nu putem evita subiectul echipei naționale. Vizibil deranjat de tevatura iscată în țară, Stanciu publicase pe Instagram și verdictul medical care dovedea că nu este apt să răspundă convocării. În dialogul nostru a insistat că nu există niciun alt motiv al absenței! „⁠Echipa națională e totul pentru mine și îmi pare rău ca nu pot fi acolo din cauza accidentării. Cred că aș fi ultima persoană de care lumea să se îndoiască ca n-aș vrea să vin la lot! Am venit din China în perioada Covid-ului chiar dacă atunci când m-am întors a trebuit sa fac carantină iarăși. Familia mi-a zis că sunt nebun să trec din nou prin asta! N-am considerat niciodată că sunt indispensabil naționalei sau vreun jucător special, dar naționala întotdeauna a fost pe primul loc pentru mine!”.

Stanciu transmite și un mesaj de încurajare prin intermediul We Love Sport: „⁠Îmi doresc ca băieții să câștige aceste două meciuri rămase, pentru moralul nostru și pentru fani. Cred că trebuie să avem încredere și să fim toți împreună, pentru că doar așa putem avea succes și ne putem califica la Campionatul European!”. La 33 de ani, Stanciu a dovedit că mai poate juca fotbal la nivel foarte bun. Dar, inevitabil, cariera de fotbalist se apropie de sfârșit. Mai are contract până în 31 decembrie în China și, deocamdată, nu vorbește despre alte variante, din România sau de altundeva. Dar l-am rugat să ne spună ce crede că va lăsa în urmă, ce a însemnat pentru fotbalul românesc? Ce vor învăța fetițele lui despre fotbalistul Nicolae Stanciu? „⁠⁠Nu am nevoie să spună ceva despre mine, nu-mi datorează nimic, în schimb eu le datorez totul lor. Îmi doresc doar să fiu un tată bun pentru ele și să le îndrum și ajut cât de bine pot! Mi-aș dori să fiu amintit ca un om bun, iar ca fotbalist și carieră – drept cineva care prin munca, responsabilitate si disciplină a reușit!” sursa: We Love Sport

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