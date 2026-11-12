Foto | Cum va arăta după modernizare Scuarul Petöfi Șándor din Blaj: Din spațiu verde clasic, infrastructură verde-albastră. În ce etapă este proiectul

Cum va arăta după modernizare Scuarul Petöfi Șándor din Blaj: Din spațiu verde clasic, infrastructură verde-albastră. În ce etapă este proiectul

Primăria Blaj caută un constructor pentru reabilitarea Scuarului Petöfi Șándor. Valoarea estimată a contractului este de 3.697.884,82 lei, fără TVA, iar ofertele pot fi depuse până pe 27 noiembrie 2026.

Din spațiu verde clasic, infrastructură verde-albastră

Scuarul se află pe domeniul public, în zona centrală a orașului, pe un teren de 2.743 mp. Scopul proiectului este adaptarea spațiului la ploi torențiale, secetă și efectul de insulă de căldură. Aproximativ 96,7% din suprafață rămâne permeabilă, după cum arată nota privind respectarea principiului DNSH.

Ce se construiește

*Zone umede, rigole naturale deschise cu bio-retenție, straturi filtrante și sistem de recirculare a apei, plus irigații automatizate prin aspersie și picurare.

*Se plantează 29 de arbori (paltin de câmp, cireș japonez, tei și alte specii). Se adaugă circa 1.300 mp de pajiște de agrement, 520 mp de perene și graminee, 90 mp de arbuști și 40 mp de bulbi. Sunt eliminați 5 arbori, între care trei exemplare de Acer negundo, specie invazivă.

*Alei permeabile de 2,00 m și 1,20 m din nisip stabilizat, un pavilion deschis cu structură metalică, o cișmea cu fântână electronică și două mese de ping-pong cu pardoseală poliuretanică.

*22 de bănci, 5 coșuri de gunoi selectiv și două seturi de masă cu bănci. Iluminatul este cu LED, iar supravegherea video trebuie executată de un operator licențiat conform Legii nr. 333/2003.

Se demontează mobilierul urban, foișorul din lemn și trotuarele din prefabricate, cu sortarea materialelor pentru reutilizare sau reciclare. Pământul excavat rămâne în incintă, pentru modelări vegetate (movile artificiale).

Regulile de mediu, aspre

Constructorul trebuie să predea un Plan DNSH în cel mult 10 zile de la ordinul de începere. În cel mult 30 de zile de la semnarea contractului trebuie să aibă un contract cu un operator autorizat de deșeuri. Cel puțin 70% din deșeurile nepericuloase trebuie valorificate material. Arborii se taie doar în afara perioadei de cuibărit (1 martie – 31 iulie), iar lemnul din mobilier trebuie să aibă certificare FSC/PEFC sau echivalent. Raportările către autoritate sunt lunare.

Termene și garanții

Lucrările durează 12 luni de la ordinul de începere, iar plantările trebuie programate în sezonul de plantare (mijlocul lunii noiembrie – sfârșitul lunii aprilie). Garanția nu poate fi mai mică de 36 de luni de la recepție. Pentru plante, constructorul înlocuiește pe cheltuiala lui exemplarele uscate sau neprinse până la sfârșitul primului sezon complet de vegetație după recepție.

Cine poate construi

Ofertantul câștigător trebuie să aibă un manager de proiect și un șef de șantier cu studii superioare în construcții. Mai sunt necesari un responsabil tehnic cu execuția (RTE), un peisagist sau inginer horticol, un arborist certificat și responsabili SSM, de mediu/DNSH și de gestionare a deșeurilor. Specialiștii din a doua categorie și operatorul licențiat pentru video se nominalizează doar în ofertă, iar actele lor se depun la implementare.

Oferta se depune în SEAP, cu semnătură electronică extinsă. Toți ofertanții trebuie să includă o sumă fixă de 120.000 lei, fără TVA, la Capitolul 2 (utilități). Prețul se ajustează numai pe baza indicelui INS pentru materiale. Ofertele cu preț aparent neobișnuit de scăzut vor fi puse să se justifice.

Contractul depinde de fonduri europene

Procedura are o clauză suspensivă. Primăria vrea să depună o cerere de finanțare prin Programul Regiunea Centru 2021–2027 (Prioritatea 3, OS 2.7, Acțiunea 3.3, apel competitiv 2026), cu cofinanțare de la bugetul local. Contractul se semnează doar după ce primăria semnează contractul de finanțare cu autoritatea de management. Dacă finanțarea nu se obține, procedura poate fi anulată, iar autoritatea nu răspunde pentru prejudiciile ofertanților.

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