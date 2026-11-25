Pensii în România: Presiunea asupra sistemului public ar putea crește în următorii ani, pe fondul îmbătrânirii populației / Expert: „Este esențial ca politicile publice să fie fundamentate pe date statistice real”
Pensii în România: Presiunea asupra sistemului public ar putea crește în următorii ani, pe fondul îmbătrânirii populației / Expert: „Este esențial ca politicile publice să fie fundamentate pe date statistice real”
Sistemele de pensii, sănătate și protecție socială din România s-ar putea confrunta cu presiuni tot mai mari în următorii ani, pe fondul îmbătrânirii populației și al creșterii numărului persoanelor vârstnice. Avertismentul a fost lansat de vicepreședintele Institutului Național de Statistică (INS), Ioan-Silviu Vîrva, care atrage atenția asupra necesității unor politici publice construite pe date statistice concrete, astfel încât autoritățile să poată anticipa evoluțiile demografice și nevoile sociale.
„În acest context, presiunea asupra sistemelor de pensii, sănătate și protecție socială poate deveni tot mai mare în următorii ani. De aceea, este esențial ca politicile publice să fie fundamentate pe date statistice reale, actuale și relevante, care să permită identificarea nevoilor, anticiparea evoluțiilor demografice și evaluarea eficienței măsurilor adoptate”, a declarat Ioan-Silviu Vîrva, marți, 24 noiembrie 2026 la Congresul Național de Îmbătrânire Activă, organizat la Palatul Parlamentului.
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Potrivit datelor prezentate de reprezentantul INS, populația României este într-un proces accentuat de îmbătrânire. Ponderea persoanelor cu vârsta de 65 de ani și peste în totalul populației rezidente a crescut de la 18,9% în 2020 la 20,5% în 2026.
În plus, situația economică a unei părți importante dintre seniori rămâne vulnerabilă. În 2025, aproximativ 28% dintre persoanele vârstnice din România se aflau în risc de sărăcie sau excluziune socială, iar rata deprivării materiale și sociale severe era de 19,2%. Prin comparație, la nivelul Uniunii Europene, riscul de sărăcie sau excluziune socială în rândul populației de peste 65 de ani era de 18,8%.
„Aceste diferențe evidențiază faptul că, dincolo de creșterea speranței de viață și de capacitatea de adaptare a seniorilor, persistă vulnerabilități care necesită atenție și intervenții adecvate”, a explicat vicepreședintele INS.
Oficialul consideră că îmbătrânirea populației trebuie privită dintr-o perspectivă mai amplă, care să nu se limiteze la problemele de sănătate, dependență sau nevoia de sprijin financiar. Persoanele vârstnice pot continua să contribuie la societate, iar experiența și competențele lor trebuie valorificate.
„Îmbătrânirea populației presupune două direcții care trebuie abordate simultan. Pe de o parte, valorificarea potențialului, experienței și autonomiei persoanelor vârstnice, iar pe de altă parte, identificarea și sprijinirea celor care se confruntă cu dificultăți economice, sociale sau de sănătate”, a subliniat Ioan-Silviu Vîrva.
Acesta a evidențiat și evoluția speranței de viață sănătoase după vârsta de 65 de ani. Conform datelor INS, indicatorul a crescut de la 5,9 ani în 2020 la aproximativ șapte ani în 2024.
„Acest indicator exprimă numărul mediu de ani pe care o persoană care a împlinit vârsta de 65 de ani se poate aștepta să îi trăiască în continuare fără limitări de activitate cauzate de probleme de sănătate”, a precizat reprezentantul INS, care a subliniat importanța prevenției și a accesului la servicii medicale.
Un alt aspect remarcat de statisticieni este adaptarea persoanelor vârstnice la mediul digital. În perioada ianuarie-martie 2025, aproximativ 78% dintre românii cu vârste între 65 și 74 de ani au utilizat internetul.
Printre activitățile desfășurate online se numără comunicarea prin apeluri telefonice și video, utilizarea serviciilor de mesagerie, citirea știrilor și căutarea informațiilor medicale. Potrivit datelor prezentate de Vîrva, 55% dintre utilizatori au citit știri pe internet, iar 46,9% au căutat informații despre sănătate.
„Aceste date ne oferă o perspectivă diferită asupra populației vârstnice și ne ajută să reconsiderăm anumite stereotipuri legate de capacitatea de adaptare a seniorilor. Vârsta nu reprezintă o barieră în calea utilizării tehnologiei, a informării sau a participării la schimbările din societate. Dimpotrivă, tot mai multe persoane vârstnice demonstrează interes și disponibilitate pentru învățare și adaptare”, a menționat vicepreședintele INS.
În final, Ioan-Silviu Vîrva și-a exprimat disponibilitatea de a facilita accesul la datele statistice oficiale, pentru ca acestea să fie utilizate în elaborarea și evaluarea politicilor publice destinate persoanelor vârstnice.
Cea de-a IV-a ediție a Congresului Național de Îmbătrânire Activă are loc în perioada 24-25 noiembrie 2026, la Palatul Parlamentului, fiind organizată de Asociația Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă, sub Înaltul Patronaj al președintelui Camerei Deputaților.
sursa: Agerpres
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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