Tenismena Paula Badosa, fost număr 2 mondial, pentru prima dată la Transylvania Open 2027, turneul programat la Cluj-Napoca, între 30 ianuarie și 6 februarie 2027

Biletele Regular pentru ediția din 2027 s-au pus în vânzare pe 24 noiembrie, ora 14:00. Paula Badosa, fost număr 2 mondial, câștigătoare a patru titluri WTA și desemnată Comeback Player of the Year în 2024, este prima jucătoare confirmată pentru Transylvania Open WTA 250.

Sportiva spaniolă va evolua pentru prima dată la turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, programat între 30 ianuarie și 6 februarie 2027, la BTarena. Printre cele mai importante performanțe ale carierei sale se numără titlul de la Indian Wells din 2021 și semifinala Australian Open din 2025, cea mai bună performanță a sa într-un turneu de Grand Slam.

Patrick Ciorcilă, directorul Transylvania Open WTA 250: ”Ne bucurăm că Paula Badosa a ales să joace la Transylvania Open. Este o jucătoare cu o carieră impresionantă, care a demonstrat nu doar că poate ajunge în vârful tenisului mondial, ci și că are puterea să revină după perioade dificile. Cred că publicul de la Cluj o va primi cu mult entuziasm și abia așteptăm să o vedem pe teren.

Pentru noi, fiecare ediție este o ocazie de a aduce în fața fanii tenisului din România jucătoare valoroase și de a construi o experiență cât mai frumoasă în jurul tenisului.”

În vârstă de 29 de ani, Badosa a atins cea mai înaltă poziție în clasamentul mondial în aprilie 2022. Palmaresul său include trofeele câștigate la Belgrad și Indian Wells (2021), Sydney (2022) și Washington (2024). După un sezon 2023 marcat de o accidentare la spate, care a obligat-o să își încheie prematur anul competițional, jucătoarea spaniolă a revenit în elita tenisului feminin, încheind anul 2024 pe locul 12 mondial. În 2025, parcursul până în semifinalele Australian Open a readus-o în Top 10, iar în 2026 a adăugat în palmares titlul WTA 125 de la Båstad, Suedia.

Pentru Paula Badosa, participarea din 2027 marchează și o întâlnire amânată cu publicul de la Cluj. Spaniola fusese anunțată încă de la prima ediție Transylvania Open, în 2021, însă s-a retras înaintea începerii competiției.

Biletele Regular pentru Transylvania Open 2027, disponibile din 24 noiembrie

Etapa de vânzare Regular pentru Transylvania Open 2027 a început din 24 noiembrie, ora 14:00. Fanii tenisului pot cumpăra bilete la prețuri cuprinse între 55 și 220 de lei, în funcție de ziua și sesiunea de meciuri aleasă. Pentru primele trei zile de pe tabloul principal, 1–3 februarie, biletele costă 75 de lei pentru întreaga zi sau 55 de lei pentru acces după ora 17:00. Prețul unui bilet este de 110 lei pentru ziua de 4 februarie, 130 de lei pentru 5 februarie și 220 de lei pentru ziua finalelor, 6 februarie. Abonamentul pentru întreaga competiție este disponibil la prețul de 560 de lei.

Biletele asigură locuri rezervate în tribunele Terenului Central, iar accesul la meciurile de pe Terenul 2 se face fără locuri alocate, în limita disponibilității.

Biletele pot fi achiziționate online, de pe transylvaniaopen.ro/ro/bilete/ și aceasta este singura sursă oficială de bilete. Cele pentru sesiunile de calificări din 30 și 31 ianuarie vor fi puse la dispoziția publicului în a doua parte a lunii ianuarie 2027.

Ediția 2027 va începe sâmbătă, 30 ianuarie, cu prima zi a calificărilor. Duminică, 31 ianuarie, se vor disputa ultimele meciuri din calificări, dar și primele partide din turul I al tabloului principal, care vor continua și luni, 1 februarie. Turul al doilea este programat în 2 și 3 februarie, sferturile de finală în 4 februarie, semifinalele în 5 februarie, iar finalele Transylvania Open 2027 vor avea loc sâmbătă, 6 februarie.

Despre Transylvania Open WTA 250

Transylvania Open WTA 250 este cel mai important turneu de tenis feminin organizat în România. Disputată pe hard indoor, la BTarena din Cluj-Napoca, competiția a fost desemnată de jucătoare drept cel mai bun turneu WTA 250 din lume în 2022 și 2023.

De-a lungul edițiilor sale, Transylvania Open a adus la Cluj-Napoca nume importante ale tenisului internațional, printre care Simona Halep, Sorana Cîrstea (câștigătoare 2026), Emma Răducanu, Anastasia Potapova (2025), Karolína Plíšková (2024), Tamara Korpatsch (2023), Anna Blinkova (2022), Anett Kontaveit (2021), Ana Bogdan, Eugénie Bouchard, Gabriela Ruse, Jaqueline Cristian, Jasmine Paolini.

Cea de-a șaptea ediție a turneului va avea loc în perioada 30 ianuarie–6 februarie 2027, la BTarena. Competiția face parte din circuitul profesionist feminin WTA și reunește anual jucătoare de top, fani ai tenisului și o comunitate construită în jurul spectacolului sportiv.

Secțiune Știri sub articolul principal