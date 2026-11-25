25 noiembrie: Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Dincolo de statistici, mii de femei continuă să trăiască în frică, abuz și tăcere

Violența împotriva femeilor rămâne una dintre cele mai grave probleme sociale și de sănătate publică, afectând milioane de femei, indiferent de vârstă, educație, statut social sau mediu de proveniență. În fiecare an, la 25 noiembrie, comunitatea internațională marchează Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, un moment dedicat conștientizării, solidarității și responsabilizării instituțiilor și societății.

Dincolo de campaniile publice și mesajele de solidaritate, realitatea este una îngrijorătoare: violența nu se manifestă doar prin lovituri și agresiuni fizice. Ea poate începe cu o jignire, o amenințare, o umilire, controlul permanent al partenerului sau restricționarea libertății și poate evolua către forme grave de abuz, inclusiv violență sexuală și femicid.

O femeie din trei, afectată de violență la nivel mondial

Cele mai recente estimări globale publicate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), în noiembrie 2025, conturează dimensiunea fenomenului.

Potrivit raportului realizat împreună cu agențiile ONU, aproximativ 840 de milioane de femei – aproape una din trei la nivel mondial – au trecut, de-a lungul vieții, prin violență fizică sau sexuală din partea unui partener ori prin violență sexuală din partea unei alte persoane.

Alte date relevante:

*316 milioane de femei au fost victime ale violenței fizice sau sexuale din partea partenerului intim în ultimele 12 luni analizate.

*263 de milioane de femei au experimentat violență sexuală din partea unei persoane care nu le-a fost partener, începând cu vârsta de 15 ani.

*Peste una din cinci adolescente cu vârste între 15 și 19 ani, care au avut o relație, a experimentat deja violență fizică sau sexuală din partea partenerului.

OMS atrage atenția că progresul este extrem de lent: în ultimele două decenii, prevalența violenței din partea partenerului intim a scăzut, în medie, cu numai 0,2% anual.

Mai mult, specialiștii avertizează că cifrele reale ar putea fi considerabil mai mari, deoarece multe victime nu raportează abuzurile din cauza fricii, rușinii, dependenței economice sau presiunilor familiale și sociale.

România: Peste 138.000 de intervenții ale poliției în cazuri de violență domestică în 2025

Nici România nu este ocolită de acest fenomen. Datele instituționale arată că violența domestică rămâne o problemă majoră, care necesită intervenție constantă din partea autorităților și servicii specializate pentru victime.

Potrivit datelor comunicate de Poliția Română, în anul 2025:

*Polițiștii au intervenit la 138.385 de semnalări în contextul violenței domestice.

*67.010 intervenții au fost înregistrate în mediul urban.

*71.335 de intervenții au fost înregistrate în mediul rural.

*Au fost înregistrate 49.660 de fapte penale în domeniul violenței domestice, cu 16,3% mai puține decât în 2024.

Scăderea numărului de infracțiuni înregistrate nu trebuie interpretată automat ca o diminuare proporțională a fenomenului. Numărul intervențiilor arată că autoritățile continuă să fie solicitate într-un volum foarte mare de situații de violență.

Violența nu înseamnă doar agresiune fizică

Una dintre cele mai mari probleme în combaterea violenței împotriva femeilor este identificarea timpurie a abuzului.

De multe ori, societatea asociază violența exclusiv cu agresiunea fizică, ignorând formele psihologice, emoționale, economice și sexuale ale abuzului.

Printre cele mai frecvente forme se numără:

*Violența fizică: lovire, împingere, strangulare, ardere sau orice act care provoacă suferință corporală.

*Violența psihologică: amenințări, intimidare, umilire, șantaj emoțional, intimidare și control permanent.

*Violența verbală: insulte, jigniri, înjosire și limbaj agresiv repetat.

*Violența economică: interzicerea accesului la bani, controlul veniturilor și împiedicarea victimei să muncească.

*Violența sexuală: orice act sexual impus fără consimțământ.

*Violența socială: izolarea victimei de familie, prieteni și comunitate.

*Violența digitală: urmărirea prin intermediul tehnologiei, accesarea fără drept a conturilor personale, amenințările și hărțuirea online.

În multe situații, aceste forme de abuz se suprapun și se agravează în timp.

5.437 de apeluri la linia națională de sprijin în primele șase luni ale anului 2026

Un indicator important al nevoii de sprijin îl reprezintă apelurile primite la linia telefonică națională gratuită 0800 500 333, gestionată de ANES.

Potrivit datelor publicate de instituție, în primul semestru al anului 2026 au fost înregistrate 5.437 de apeluri, cu aproximativ 40% mai multe decât în aceeași perioadă a anului precedent.

Dintre acestea:

*4.328 au fost apeluri preluate;

*808 au fost apeluri scurte;

*301 au fost apeluri pierdute;

*1.073 de apeluri din domeniul violenței domestice au fost efectuate direct de victime;

*334 de apeluri au venit din partea martorilor.

Creșterea numărului de apeluri poate indica atât persistența fenomenului, cât și o mai bună informare și disponibilitate de a solicita ajutor.

De ce este marcată ziua de 25 noiembrie?

Data de 25 noiembrie are o semnificație istorică profundă.

Aceasta comemorează asasinarea, în anul 1960, a celor trei surori Mirabal – Patria, Minerva și María Teresa –, activiste politice din Republica Dominicană, ucise în timpul dictaturii lui Rafael Trujillo.

Începând cu anul 1981, activistele pentru drepturile femeilor au folosit această dată ca simbol al luptei împotriva violenței asupra femeilor.

Ulterior, în 2000, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a stabilit oficial, prin Rezoluția 54/134, data de 25 noiembrie drept Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor.

Ziua marchează și începutul campaniei internaționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen”, care se încheie pe 10 decembrie, de Ziua Internațională a Drepturilor Omului.

Simbolul campaniei este culoarea portocalie, asociată speranței pentru o lume în care femeile și fetele să poată trăi fără violență și discriminare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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