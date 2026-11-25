Primăria Alba Iulia a pierdut definitiv în instanță, noi plătim! Cum a ajuns o „economie” să coste peste 234.000 de lei

Pe baza unui audit extern de 25.000 de euro, în toamna anului 2021, Consiliul Local Alba Iulia a votat desființarea a două birouri de pază, cu 87 de posturi, și înlocuirea lor cu un compartiment de 51. De la 1 ianuarie 2022, 28 de oameni urmau să rămână fără loc de muncă.

Cine voia unul dintre noile posturi de „agent de securitate” dădea examen. Proba scrisă a avut loc pe 26 noiembrie 2021. Calendarul examenului afișat pe site-ul primăriei încă din 17 noiembrie, era limpede: pe 26 noiembrie – proba scrisă, pe 3 decembrie – rezultatele probei scrise, pe 6 decembrie – depunerea contestațiile și pe 7 decembrie – soluționarea contestațiilor și abia apoi rezultatele finale. Până pe 7 decembrie, nimeni nu putea ști cine rămâne și cine pleacă.

Primăria nu a așteptat

Luni, 6 decembrie, în timp ce candidații își depuneau contestațiile, primarul semna 28 de dispoziții de concediere. Rezultatele finale aveau să existe abia a doua zi, conform propriului calendar al Primăriei.

Graba are o explicație, scrisă chiar în articolul 2 al fiecărei dispoziții: „Acordă preaviz de 20 de zile lucrătoare, în intervalul 06.12.2021–31.12.2021 inclusiv.” Reorganizarea intra în vigoare la 1 ianuarie, iar între 6 și 31 decembrie sunt exact 20 de zile lucrătoare. O zi de așteptare ar fi împins preavizul în ianuarie, peste noua organigramă.

Numai că, pentru ca preavizul să curgă din 6 decembrie, dispoziția trebuia să ajungă la om chiar în ziua semnării. Pe 21 mai 2026, după mai bine de patru ani de proces, Tribunalul Alba a anulat concedierea R. Popa: primăria, o instituție cu direcție juridică și serviciu de resurse umane, nu a putut dovedi că i-a comunicat preavizul la timp, ci doar că i l-a comunicat pe 13.12.2021.

Sentința Tribunalului Alba era executorie și trebuia pusă în aplicare fără să se aștepte apelul. Pe 7 octombrie, primarul Gabriel Pleșa a semnat Dispoziția nr. 1606: R. Popa e reîncadrată de la 1 ianuarie 2022 și pensionată din oficiu de la 8 aprilie 2026, când a ajuns la vârsta de pensie.

Reangajată și pensionată cu aceeași semnătură

Nota de plată stă între cele două date: 228.168 de lei, adică salariile indexate, majorate și reactualizate până la pensionare. La plată se va adaugă inflația și dobânda penalizatoare.

Marți, 24 noiembrie, Curtea de Apel Alba Iulia a respins apelul primăriei. Decizia nr. 4142/2026 e definitivă. Cheltuielile de judecată: 2.380 de lei la fond, 3.630 în apel. Apelul făcut ca să apere bugetul a costat mai mult decât tot procesul de fond. Și s-a pierdut.

Peste 234.000 de lei, la care se adaugă inflația și dobânzile, pentru o singură dispoziție din cele 28 semnate pe 6 decembrie. Și nu e singurul dosar. Alte procese din același val își așteaptă soluțiile.

Trebuia să aducă economii. Deocamdată aduce facturi. Auditul de 25.000 de euro s-a plătit. Salariile se plătesc. Avocații se plătesc. Toate din bani publici. În niciun act nu apare vreo acțiune de recuperare a pagubei de la cei care au semnat pe 6 decembrie!

Economia s-a făcut, până la urmă. Doar că nu la buget, ci la răspundere!

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