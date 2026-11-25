Florin Poenariu, „Tezaur Uman Viu” și păstrător al tradiției iconarilor din Laz, în zi aniversară

La 25 noiembrie 2026, meșterul iconar Florin Nicolae Poenariu din satul Laz, comuna Săsciori, împlinește 53 de ani. Descendent al unei familii cu o tradiție de peste două secole în pictura icoanelor pe sticlă, artistul reprezintă una dintre personalitățile importante ale patrimoniului cultural tradițional din județul Alba.

Născut la 25 noiembrie 1973, la Cugir, Florin Poenariu și-a legat destinul artistic de satul Laz, loc emblematic pentru pictura populară pe sticlă din Transilvania. Aici, generații întregi ale familiei Poenariu au păstrat și au transmis un meșteșug care a devenit, în timp, un reper al identității culturale de pe Valea Sebeșului.

Ziua sa de naștere este un prilej de a readuce în atenție nu doar activitatea unui artist contemporan, ci și povestea unei familii care a reușit să păstreze vie o tradiție artistică rară.

Continuatorul unei tradiții cu valoare patrimonială deosebită

Povestea artistică a lui Florin Poenariu este strâns legată de cea a înaintașilor săi. Familia Poenarilor este cunoscută pentru activitatea sa de zugravi de icoane, începută în secolul al XVIII-lea, iar numele lui Savu Poenaru (1777–1829) este asociat cu întemeierea acestui important centru de pictură religioasă.

Un moment esențial în devenirea sa artistică a fost întâlnirea cu mătușa sa, Maria Deac Poenariu (1923–2015), cunoscută zugrăviță de icoane. Aceasta i-a remarcat îndemânarea în realizarea ramelor din lemn și l-a încurajat să descopere pictura pe sticlă.

Deși a început să picteze relativ târziu, în iarna anului 2007, Florin Poenariu a recuperat cu perseverență tehnicile și modelele familiei, devenind continuatorul unei tradiții de o valoare patrimonială deosebită.

O artă în care tradiția și sensibilitatea personală se întâlnesc

Icoanele realizate de Florin Poenariu păstrează caracteristicile școlii de pictură de la Laz, dar poartă și amprenta personalității sale artistice.

Artistul utilizează sticlă manufacturată, culori calde, foiță de aur și motive decorative inspirate din vechile izvoade iconografice. Un element distinctiv îl reprezintă ramele din lemn, pe care le realizează și le decorează manual, folosind motive specifice sculpturii populare românești.

Prin această îmbinare a picturii cu prelucrarea lemnului, lucrările sale devin mărturii ale unui meșteșug complex, în care fiecare detaliu contribuie la valoarea artistică și spirituală a icoanei.

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia a evidențiat această particularitate în cadrul expoziției „Tezaur Uman Viu. Florin Poenariu. Un iconar al Lazului”, organizată în 2022 la Museikon. Instituția a subliniat fidelitatea artistului față de tradiția locală și capacitatea sa de a îmbogăți repertoriul iconografic și decorativ.

„Tezaur Uman Viu” – recunoașterea unei moșteniri culturale

Unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale a fost obținerea, în anul 2020, a titlului de „Tezaur Uman Viu”, acordat de Ministerul Culturii.

Distincția reprezintă recunoașterea contribuției sale la păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial, prin practicarea și continuarea artei tradiționale a picturii icoanelor pe sticlă.

Potrivit informațiilor prezentate de Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, muzeul din Orăștie a avut un rol important în inițierea documentației care a stat la baza acordării titlului.

Această recunoaștere nu onorează doar talentul unui artist, ci și continuitatea unei tradiții familiale care a traversat mai bine de două secole.

Expoziții și premii: o carieră construită prin perseverență

Debutul expozițional al lui Florin Poenariu a avut loc în 2008, la Salonul Național de Icoane de la Aiud. Au urmat participări la expoziții de grup și personale în numeroase centre culturale din România.

Printre localitățile în care și-a prezentat creațiile se numără Alba Iulia, Sebeș, Câlnic, Orăștie, Cluj-Napoca, Sibiu, București, Galați și Timișoara.

Activitatea sa artistică a depășit și granițele țării, lucrările sale fiind prezentate inclusiv la Potsdam, în Germania, în 2024.

De-a lungul timpului, a obținut mai multe distincții importante:

*Premiul al II-lea la concursul național „Icoana ortodoxă – Lumina credinței”, organizat de Patriarhia Română, în 2017;

*Premiul I la expoziția națională „Icoana – credință și tradiție”, organizată de Institutul Național al Patrimoniului, în 2018;

*Medalia „Omagiu Satului Românesc”, acordată de Patriarhia Română în 2019;

*Titlul „Tezaur Uman Viu”, în 2020.

„Trepte spre lumină” – un nou capitol artistic

Un reper mai recent al activității sale a fost expoziția personală „Trepte spre lumină”, vernisată la 15 aprilie 2025, în spațiul expozițional al Primăriei Municipiului Sebeș, cu sprijinul Centrului Cultural „Lucian Blaga”.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației locale, specialiști din instituțiile muzeale și personalități ale culturii.

Academicianul Marius Porumb a conturat cu acest prilej portretul lui Florin Poenariu, evidențiindu-i locul în peisajul actual al iconografiei tradiționale.

Expoziția a reprezentat încă o confirmare a interesului pe care creația sa îl suscită în rândul specialiștilor și al publicului iubitor de artă tradițională.

La ceas aniversar, gânduri de apreciere pentru un păstrător al identității românești

La împlinirea vârstei de 53 de ani, Florin Nicolae Poenariu merită să fie evocat nu doar ca artist și meșter iconar, ci și ca unul dintre oamenii care contribuie, prin munca lor, la păstrarea memoriei culturale a județului Alba.

Într-o perioadă în care numeroase meșteșuguri tradiționale riscă să dispară, activitatea sa demonstrează că patrimoniul nu înseamnă doar obiecte păstrate în muzee, ci și oameni care continuă să creeze, să învețe și să transmită mai departe ceea ce au primit de la generațiile anterioare.

În atelierul din Laz, icoanele nu sunt doar lucrări de artă. Ele reprezintă legătura dintre generații, mărturia unei familii care și-a transformat talentul într-o moștenire culturală și expresia unei tradiții care refuză să se stingă.

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