Antrenorul Alexandru Kalanyos: „Nicolae Stanciu, atac direct la titlu cu U Cluj”! Întoarcerea căpitanului României, speranțe pentru „șepcile roșii”
Alexandru Stanciu, antrenorul care l-a descoperit pe Nicolae Stanciu, căpitanul României, este ferm în privința revenirii fotbalistului din Alba în Superliga: „S-a întors Stanciu, atac direct la titlu”
„Ar trebui să-l facem președinte de Onoare la Unirea Alba Iulia”, spune Alexandru Kalanyos, antrenorul care l-a crescut pe Nicolae Stanciu, radiografiază impactul pe care-l va avea în fotbalul românesc întoarcerea acasă a mijlocașului în vârstă de 33 de ani.
Săptămâna trecută, Nicolae Stanciu a fost prezent, împreună cu Alexandru Giurgiu, la aniversarea antrenorului în vârstă de 52 de ani
În cele ce urmează vă prezentăm un interviu pentru Gazeta Sporturilor, oferit de antrenorului de la CSM Unirea Alba Iulia.
Avertizează că jucătorul va viza direct titlul cu U Cluj și redeschide subtil discuția vizavi de statutul lui Ianis Hagi la prima reprezentativă
Alexandru Kalanyos a lucrat cu Nicolae Stanciu de când era un pici la Alba Iulia și-i cunoaște fiecare mișcare pe teren ori felul de a gândi. Antrenorul din Alba Iulia e entuziasmat de revenirea în Liga 1 a fostului său elev, cu care are o relație foarte specială.
Iar într-un dialog cu GSP analizează ce va însemna pentru fotbalul românesc revenirea lui Stanciu în campionatul intern și faptul că va juca etapă de etapă sub ochii selecționerului Gheorghe Hagi.
Alexandru Kalanyos: „Stanciu poate trage după el toată echipa spre un obiectiv mare”
– Domnule Kalanyos, ce impact credeți că va avea în România revenirea lui Stanciu în campionatul intern?
– Haideți să vă spun ceva! Știind ce stofă are băiatul ăsta, am spus de pe când avea 13 ani că va ajunge fotbalist de top. Am avut dreptate! Am afirmat, la 19 ani, că va deveni decarul și căpitanul naționalei. Iar am avut dreptate! Acum vă avertizez cu un singur lucru: atenție, s-a întors Stanciu, va fi atac direct la titlu! La ce experiență și caracter puternic are, plus ambiția și felul exemplar în care se pregătește, cred că nu poate exista alt gând!
– Glumind, puneți deja presiune pe el, pe club!
– Nu e vorba despre asta. Dar Stanciu e genul de jucător care poate trage singur echipa după el către un asemenea obiectiv. Amintiți-vă ultimul titlu câștigat cu FCSB în 2015, când a bătut de unul singur pe Dinamo, 3-1 parcă, și, în general, a avut aport de peste 50 la sută la cucerirea campionatului! Au luat tot atunci, inclusiv Cupa României și Cupa Ligii. Universitatea Cluj stă bine acum, iar odată cu venirea lui Stanciu lucrurile vor fi și mai solide.
Știe că transferul lui Stanciu la U Cluj va răsturna polii de putere: „Atenție!” » Îi aruncă mănușa lui Ianis Hagi: „El e unicul decar și căpitan al naționalei”
„Nu i se poate pune acum în discuție lui Stanciu statutul de lider al naționalei”
– Va intra însă abia în ianuarie, mai sunt ceva etape de disputat, depinde cum va naviga echipa până atunci.
– Dacă ne uităm acum pe clasament, vom vedea că între U Cluj și lider, Craiova, e o diferență de șapte puncte după 16 etape. La înjumătățire acum, s-ar ajunge la trei puncte distanță, cu rotunjire. Adică o victorie, poate chiar în meciul direct. Sunt convins că vor reuși cei de la Cluj să țină ritmul până la intrarea lui Nicușor, astfel încât să avem parte de un play-off pasionant.
– Cum e cu partea medicală?
– Va fi bine până în ianuarie. Merge zilnic la kineto vreme de două-trei ore la o clinică aproape de el, aici, în Alba Iulia. Își revine, își revine! Are calculați toți pașii. Credeți-mă că e deja focusat pe titlu cu Univeristatea Cluj! Vă spun din nou: Atenție, s-a întors Stanciu! Nu are rost să mai spunem ce important va fi și pentru echipa națională. E numărul 10 și căpitanul naționalei, ce să mai discutăm?!
Știe că transferul lui Stanciu la U Cluj va răsturna polii de putere: „Atenție!” » Îi aruncă mănușa lui Ianis Hagi: „El e unicul decar și căpitan al naționalei”
– Asta e o mențiune către Ianis Hagi! Credeți că va fi o problemă în continuare?
– Nu vreau să comentez. Sunt prieteni. Dar eu spun că nu i se pot pune la îndoială lui Nicușor calitățile de decar și căpitan la zi al naționalei. Dacă ne uităm la goluri, selecții, experiență, avem răspunsul. Poate și asta a contat în decizia lui, să fie mai aproape de națională, să pună umărul la barajul cu Estonia și la preliminariile pentru Euro.
Am citit în presă că îi ofereau chinezii în jur de 3 milioane de euro ca să continue acolo. Dacă a ales Clujul, asta spune ceva despre caracterul și ambițiile lui Stanciu. Câți jucători ar fi dat cu piciorul la asemenea contract?
Alexandru Kalanyos, primul antrenor al lui Nicolae Stanciu
„Ar fi fantastic să-și încheie cariera la Alba Iulia. Ar trebui să-l facem deja președinte de onoare”
Știe că transferul lui Stanciu la U Cluj va răsturna polii de putere: „Atenție!” » Îi aruncă mănușa lui Ianis Hagi: „El e unicul decar și căpitan al naționalei”
– Cum traduceți faptul că a refuzat un contract generos în China pentru a reveni în România?
– Dragoste pentru familie, în primul rând. Fata cea mare a început și clasa pregătitoare, îi e mai simplu aici cu școala. Și, ceea ce vă spuneam și mai devreme, ambiția de a câștiga în țară și cu U Cluj, aproape de casa lui.
– Vă așteptați să apară o emulație deosebită în jurul transferului lui Stanciu la nivel de public, de sponsori, de marketing?
– Cu certitudine! O să vedeți, probabil, ce importantă e venirea lui și prin prisma altor transferuri. Nicușor va reprezenta un magnet și la acest capitol. Dar aici mai ridic o problemă. Trebuie să-i oferim neapărat un loc onorific la Unirea Alba Iulia, de unde a plecat spre vârf. Președinte de onoare sau ceva de genul acesta, ca să-l ținem aproape de oraș și să-l atragem către noi.
– În ce sens?
– Sunt șanse mari ca Unirea să promoveze în liga secundă. Dacă dă Dumnezeu, echipa se va stabiliza și, după ce Nicu va termina contractul cu U Cluj, poate-l aducem la Alba Iulia. Să-și încheie cariera frumos, acasă. Când a jucat ultimul meci pentru Unirea, înainte de transferul la Vaslui, avea 18 ani, era deja căpitanul echipei și component al naționalei U19. A dat și gol atunci. Ar fi grozav să se întoarcă înainte de a pune ghetele în cui.
„Față de mine a fost mereu un băiat pâinea lui Dumnezeu”
– Ne întoarcem la campionat: mizați pe un sezon serios dinamizat din ianuarie încolo prin prisma transferului lui Stanciu?
– Va da un impuls general clubului. Și un plus de încredere printre colegi și la nivelul staff-ului tehnic. Au mai revenit în Liga 1 jucători precum Alibec, Chiricheș, Tănase. N-au mai reușit să aibă impactul scontat. Dar aici vorbim despre Nicolae Stanciu, numărul unu. Abia aștept să-i revăd execuțiile de pe 16 metri și fazele pe care le inventează când te aștepți mai puțin. Lucrurile vor sta altfel, fiindcă vine într-un mediu serios, cu foame de performanță.
Știe că transferul lui Stanciu la U Cluj va răsturna polii de putere: „Atenție!” » Îi aruncă mănușa lui Ianis Hagi: „El e unicul decar și căpitan al naționalei”
– Știu că a participat recent la ziua dumneavoastră, la Alba Iulia. Ce cadou v-a făcut?
– Cel mai frumos cadou – a câștigat titlul în China. Vă asigur că, față de mine, a fost mereu un băiat pâinea lui Dumnezeu. Și acum, la aniversare, a luat cuvântul și a spus că eu fac parte din cariera lui, ceea ce m-a mișcat foarte tare. S-a comportat mereu nu de nota 10, ci de nota 20! Mi-aduc aminte chiar de un episod emoționant de când avea numai 15 ani.
– Ni-l povestiți?
– A mers în primul cantonament cu Unirea, în liga secundă și, când s-a întors, mi-a dat un telefon și m-a rugat să cobor puțin, fiindcă vrea să vorbească ceva cu mine. Mi-a adus un tricou Zara, luat din bănuții puțini pe care-i avea atunci. Evident, nu știa unde-l va purta viața, dar a simțit nevoia acelui gest de copil. Ăsta e Nicușor Stanciu!
Sursa: Gazeta Sporturilor
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