Ce bani primesc pensionarii cu venituri mici în decembrie 2026: Ajutoare de până la 500 de lei, tichete de energie și sprijin pentru încălzire

Luna decembrie 2026 vine cu un sprijin financiar important pentru milioane de pensionari din România. Persoanele cu venituri lunare de până la 3.000 de lei urmează să primească a doua tranșă a ajutorului acordat de stat, în valoare de până la 500 de lei. În plus, pensionarii cu venituri reduse pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței, supliment pentru energie și, în anumite condiții, de tichetul de energie în valoare de 50 de lei.

Cine sunt beneficiarii, ce sume pot încasa și ce trebuie să facă pentru a nu pierde aceste drepturi?

Ajutor de până la 500 de lei în decembrie 2026. Cine primește banii?

Cea mai importantă măsură de sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici, programată pentru luna decembrie, este a doua tranșă a ajutorului acordat în baza OUG nr. 23/2026.

Potrivit actului normativ, sprijinul financiar se acordă pensionarilor din sistemul public și celor din sistemul pensiilor militare de stat, ale căror venituri lunare cumulate nu depășesc 3.000 de lei.

Sumele sunt diferențiate în funcție de veniturile beneficiarilor:

*500 de lei pentru pensionarii cu venituri lunare de până la 1.500 de lei inclusiv;

*400 de lei pentru cei cu venituri cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv;

*300 de lei pentru pensionarii care încasează între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv.

Ajutorul total acordat în 2026 este de 1.000, 800 sau 600 de lei, în funcție de categoria de venit. Prima tranșă a fost plătită în luna mai, iar cea de-a doua este programată pentru decembrie.

Un aspect important este că banii se acordă din oficiu, prin intermediul caselor de pensii. Pensionarii eligibili nu trebuie să depună o cerere separată pentru a primi acest sprijin.

Pentru stabilirea eligibilității în vederea plății din decembrie sunt luate în calcul veniturile aferente lunii noiembrie 2026.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a dat asigurări că fondurile necesare pentru plata celei de-a doua tranșe sunt prevăzute în buget și că nu există motive de îngrijorare privind acordarea banilor.

Potrivit declarațiilor ministrului, aproximativ 2,8 milioane de pensionari ar urma să beneficieze de această măsură.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței: sprijin pentru pensionarii cu venituri reduse

Pe lângă ajutorul financiar acordat în decembrie, pensionarii pot solicita și sprijin pentru plata încălzirii locuinței în sezonul rece 2026-2027.

Ajutorul pentru încălzire se acordă în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027 și este destinat persoanelor singure și familiilor cu venituri reduse, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 226/2021.

Sprijinul se acordă în funcție de veniturile nete, componența gospodăriei, sistemul de încălzire utilizat și bunurile deținute.

Sunt eligibile, în condițiile legii, gospodăriile care utilizează:

*energie termică furnizată în sistem centralizat;

*gaze naturale;

*energie electrică;

*combustibili solizi și/sau petrolieri.

În cazul încălzirii cu lemne, cărbuni sau alți combustibili solizi, ajutorul aferent sezonului rece sau lunilor rămase din sezon poate fi acordat într-o singură tranșă, în luna decembrie.

Cererile se depun la primăria localității de domiciliu, împreună cu documentele justificative. Potrivit informațiilor transmise de ANPIS, solicitările depuse după 20 noiembrie pot fi luate în considerare pentru acordarea sprijinului începând cu luna decembrie 2026.

Prin urmare, pensionarii care nu au solicitat încă acest ajutor ar trebui să se adreseze primăriei pentru a verifica posibilitatea depunerii dosarului.

Tichetul de energie de 50 de lei pe lună. Cine îl mai poate primi?

O altă formă de sprijin disponibilă până la 31 decembrie 2026 este tichetul de energie, în valoare de 50 de lei lunar.

Acesta este destinat persoanelor vulnerabile și poate fi utilizat exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică.

Condițiile de venit sunt:

*maximum 1.940 de lei venit net lunar pentru persoanele singure;

*maximum 1.784 de lei venit net lunar pentru fiecare membru al familiei.

Tichetul nu reprezintă bani virați în contul bancar și nici numerar acordat beneficiarului. Suma este folosită pentru plata facturii de electricitate, prin mecanismul prevăzut de program.

Solicitările pot fi transmise prin platforma electronică EPIDS sau depuse la primărie.

Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt introduși automat în sistem, potrivit regulilor programului.

Este important de precizat că acest sprijin este diferit de ajutorul pentru încălzirea locuinței și de suplimentul pentru energie. Prin urmare, o persoană care îndeplinește condițiile legale poate beneficia de mai multe forme de sprijin, în paralel.

Indemnizația socială pentru pensionari: cât este pensia minimă în 2026?

Pensionarii cu venituri foarte mici pot beneficia și de indemnizația socială pentru pensionari, cunoscută în limbajul obișnuit drept pensie minimă garantată.

În 2026, nivelul de referință al indemnizației sociale este de 1.281 de lei.

Aceasta completează veniturile din pensie ale persoanelor eligibile până la nivelul prevăzut de lege. Nu reprezintă însă un ajutor suplimentar acordat tuturor pensionarilor și nici o sumă care se adaugă automat peste o pensie mai mare decât acest prag.

Persoanele care consideră că se încadrează în condițiile de acordare, dar nu beneficiază de indemnizația corespunzătoare, pot solicita verificări la casa teritorială de pensii.

Se prelungește tichetul de energie și în 2027?

O întrebare importantă pentru pensionarii cu venituri mici este dacă sprijinul pentru plata energiei electrice va continua și după 31 decembrie 2026.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat în noiembrie 2026 că intenționează să propună prelungirea tichetelor de energie și în lunile de iarnă care urmează.

Deocamdată, această posibilitate reprezintă o propunere, nu o măsură definitiv adoptată. Valoarea sprijinului și eventualele plafoane de venit pentru 2027 nu trebuie considerate stabilite până la publicarea unui act normativ.

Totodată, ministrul a vorbit despre perspectiva unei indexări a pensiilor în 2027, indicând o posibilă majorare de 7,3%, calculată pe baza indicatorilor economici prevăzuți de lege. Procentul trebuie însă privit ca o estimare prezentată în declarațiile oficiale, nu ca o majorare deja plătită sau garantată printr-o decizie finală.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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