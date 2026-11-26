Pensii în 2027: Majorarea de peste 7%, pusă sub semnul întrebării? / „Indexarea trebuie făcută, dar să fie prudentă”

Indexarea pensiilor în 2027 ar putea fi mai mică decât procentul de peste 7% luat în calcul de Guvern. Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, avertizează că România are un spațiu bugetar extrem de limitat și că o majorare prea mare a pensiilor ar putea pune presiune suplimentară asupra deficitului. În opinia sa, veniturile pensionarilor trebuie majorate, însă orice indexare trebuie făcută cu prudență, în funcție de posibilitățile reale ale bugetului.

„Eu sunt de acord că trebuie să fie făcută o indexare a pensiilor, dar să fie prudentă”, a declarat Daniel Dăianu, marți, 24 noiembrie 2026 în cadrul unui eveniment organizat la Banca Națională a României.

Șeful Consiliului Fiscal nu a avansat un procent concret pentru majorarea pensiilor, precizând că această decizie aparține autorităților guvernamentale. El a atras însă atenția că o indexare care depășește posibilitățile financiare ale statului ar putea agrava dezechilibrele bugetare și ar crește riscul unei retrogradări a ratingului de țară.

Pensii 2027. Daniel Dăianu: „Spațiul este foarte limitat”

Întrebat dacă România își permite atât indexarea pensiilor, cât și acordarea unor facilități în domeniul energiei, Daniel Dăianu a fost categoric: resursele disponibile sunt foarte reduse.

„Nu, spațiul este foarte limitat. Și să știți că în economie, în general, nu că-ți spune știința economică, te forțează realitatea să faci compromisuri”, a explicat președintele Consiliului Fiscal, potrivit România TV.

Acesta a subliniat că, în cazul în care Guvernul decide să aloce mai mulți bani pentru anumite categorii de cheltuieli, va trebui să identifice economii în alte domenii. Cu alte cuvinte, orice majorare de pensii trebuie susținută de resurse financiare concrete, nu doar de promisiuni.

Majorarea pensiilor, în pericol din cauza deficitului bugetar

Un alt argument invocat de Daniel Dăianu este dependența României de împrumuturile de pe piețele financiare internaționale. Statul are nevoie de acces constant la finanțare, iar instabilitatea politică și dezechilibrele bugetare pot îngreuna împrumuturile și pot crește costurile acestora.

Economistul a avertizat că o eventuală retrogradare a ratingului suveran ar avea consecințe importante asupra economiei, prin efectele negative asupra finanțării țării.

În aceste condiții, România trebuie să evite cheltuielile care nu pot fi susținute pe termen lung și să adopte o politică bugetară prudentă.

Ce se întâmplă cu pensiile în 2027

Deocamdată, procentul final de indexare a pensiilor pentru 2027 nu este stabilit. Deși în discuțiile guvernamentale a fost vehiculată o majorare de peste 7%, avertismentul Consiliului Fiscal arată că aplicarea unei creșteri de această amploare ar putea întâmpina dificultăți.

Daniel Dăianu consideră că indexarea trebuie realizată în limitele resurselor bugetare, mai ales că și anul 2027 se anunță dificil din punct de vedere financiar.

Totodată, acesta a apreciat că economia României ar putea încheia anul 2026 în apropierea stagnării, existând chiar posibilitatea unei recesiuni foarte ușoare.

Pentru pensionari, rămâne astfel o întrebare importantă: cu cât vor crește pensiile de la 1 ianuarie 2027 și dacă Guvernul va putea susține procentul de indexare de peste 7% luat în calcul inițial.

sursa: romaniatv.net

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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