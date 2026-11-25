Craiova are cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa: Record de voturi pentru orașul din România în clasamentul realizat de European Best Destinations

Târgul de Crăciun din Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa pentru 2027, ocupând primul loc în clasamentul realizat de European Best Destinations, în urma voturilor turiștilor din întreaga lume.

Pe următoarele poziții s-au clasat Riga, capitala Letoniei, și Sofia, capitala Bulgariei.

Clasamentul a fost realizat pe baza a 1.897.783 de voturi exprimate de cititori din întreaga lume. În competiție au intrat 27 de târguri de Crăciun, dintre care 20 au ajuns în clasamentul final.

Craiova a fost desemnată Best Christmas Market in Europe 2026–2027

„Craiova a fost desemnată Best Christmas Market in Europe 2026–2027, obținând cea mai mare recunoaștere din istoria competițiilor organizate de European Best Destinations, din 2009 până astăzi!

Și nu este doar o victorie. Este un RECORD ISTORIC!

542.821 de voturi pentru Craiova! Iar ediția din acest an a strâns 1.897.783 de voturi pentru toate destinațiile, exprimate de călători din 176 de țări, în doar 8 zile de competiție.

Craiova a reușit o performanță fără precedent, depășind inclusiv numărul cumulat de voturi obținut de Strasbourg în cele trei ediții câștigate, conform informaţiilor transmise de site-ul European Best Destinations.

În spatele acestor cifre se află mult mai mult decât un târg de Crăciun. Se află ani de muncă, viziune, ambiție, creativitate, curaj și, mai ales, o comunitate care a demonstrat că atunci când crede într-un vis, îl poate transforma în realitate.

Astăzi, Craiova nu câștigă doar un titlu. Câștigă vizibilitate internațională, recunoaștere și o oportunitate extraordinară de a atrage și mai mulți turiști din toate colțurile lumii.

Într-o Europă cu aproape 6.000 de târguri de Crăciun, Craiova ocupă primul loc între cele 20 de destinații recunoscute în competiție.

542.821 de voturi înseamnă 542.821 de motive de bucurie și mândrie! Mulțumim tuturor celor care au ales să creadă în Craiova!”, a scris Primăria Municipiului Craiova pe o rețea de socializare.

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