Conducta de apă potabilă a unui oraș de munte din Alba, înnoită după aproape o jumătate de secol: Undă verde pentru proiect
Conducta de apă potabilă a unui oraș de munte din Alba, înnoită după aproape o jumătate de secol: Undă verde pentru proiect
Orașul Abrud, din zona de munte a județului Alba, primește apa potabilă printr-o conductă instalată în 1980. Direcția Județeană de Mediu (DJM) Alba a publicat proiectul deciziei etapei de încadrare pentru înlocuirea ei, iar concluzia este că lucrarea nu trebuie să treacă prin procedura completă de evaluare a impactului asupra mediului.
Ce se va construi
Solicitarea a fost depusă de APA CTTA SA Alba (înregistrată la DJM Alba cu nr. 7987 din 10.08.2026). Proiectul face parte din programul „Reabilitare conducta de transport apă brută și apă tratată în sistemele zonale de alimentare cu apă Alba, Apuseni și Cugir, județul Alba”.
Pe teritoriul Abrudului este vorba despre aducțiunea de apă tratată, de aproximativ 1.380 de metri, care leagă stația de tratare de cele două rezervoare de 1.000 de metri cubi fiecare de pe dealul Știurț.
Conducta nouă va fi făcută din fontă ductilă Dn 250 mm pe aproximativ 1.361 m. Pe 19 m, la subtraversarea unui drum, se va folosi polietilenă de înaltă densitate (PEID De 280 mm), introdusă într-o conductă de protecție De 450 mm.
Traseul va avea cămine de vane, de golire și de aerisire/dezaerisire. Lucrările se fac în intravilanul orașului, pe strada Decebal, pe terenuri care sunt acum străzi, drum de exploatare și fânețe.
foto: arhivă
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