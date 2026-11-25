Alba, în top 10 în România în cursa pentru finanțări pentru energie verde: 98 de proiecte și 34,4 milioane de euro solicitate de entitățile publice

Județul Alba se clasează pe locul 5 la valoarea cererilor și pe locul 7 la numărul de proiecte depuse pentru investiții în producerea și stocarea energiei din surse solare. Interesul național a depășit cu 40% alocarea inițială.

Județul Alba se numără printre cele mai active zone din țară în accesarea fondurilor europene pentru energie regenerabilă, potrivit datelor finale ale AFIR, după încheierea sesiunii de depunere din 20 noiembrie 2026, ora 23:59. Entitățile publice din județ au depus 98 de proiecte (locul 7 la nivel național), cu o valoare a finanțării nerambursabile solicitate de 34,4 milioane de euro (locul 5).

Alba, în prim-plan la autoconsum

La apelul pentru energie solară cu stocare integrată destinată autoconsumului, Alba a depus 63 de cereri, în valoare de 24,6 milioane de euro. Județul se află pe locul 8 la număr de proiecte, la egalitate cu Argeșul, și pe locul 4 la valoare, după Maramureș, Cluj și Bihor.

Stocare: 35 de proiecte, 9,8 milioane de euro

Pentru noile capacități de stocare a energiei electrice, entitățile publice din Alba au depus 35 de proiecte, însumând 9,8 milioane de euro. La număr de proiecte, Alba este pe locul 7, la egalitate cu Clujul.

Interes național mult peste alocare

La nivel național, au fost depuse 3.033 de proiecte, cu o valoare totală a finanțării nerambursabile solicitate de 912,9 milioane de euro, adică 140% din alocarea inițială de 650 de milioane de euro. Față de situația din 2 octombrie, numărul cererilor a crescut cu 1.151, iar valoarea solicitată cu 318,3 milioane de euro.

*Autoconsum (solar cu stocare integrată): 2.017 cereri, 581,6 milioane de euro solicitate, la o alocare de 500 de milioane de euro (grad de acoperire 116%).

*Stocare: 1.016 proiecte, 331,3 milioane de euro solicitate, la un buget de 150 de milioane de euro (grad de acoperire 221%).

În topul național la număr total de proiecte se află Bihor (139), Maramureș (132) și Suceava (125), urmate de Timiș (112), Cluj (103), Iași (102) și Alba (98). La valoare, primele locuri sunt ocupate de Maramureș (48,9 milioane de euro), Bihor (46,9 milioane), Cluj (45,9 milioane) și Timiș (37,7 milioane), Alba urmând cu 34,4 milioane de euro.

„O confirmare clară a nevoii din comunități“

Potrivit lui Adrian Chesnoiu, director general AFIR, primării, spitale, școli, unități militare, unități de cult și alte instituții publice au văzut în aceste apeluri o oportunitate concretă de a investi în energie verde, de a-și reduce costurile și de a obține, pe termen lung, o mai mare independență energetică.

„Avem, așadar, o confirmare clară că aceste finanțări răspund unei nevoi concrete și că există un potențial foarte mare de implementare a unor investiții cu impact direct asupra comunităților“, a declarat directorul general al AFIR.

Se caută soluții pentru suplimentarea fondurilor

Având în vedere cererea ridicată, Adrian Chesnoiu a anunțat că va urmări cu prioritate identificarea unor soluții de suplimentare a alocării inițiale de 650 de milioane de euro, în limita fondurilor disponibile la nivelul Fondului pentru Modernizare și în conformitate cu deciziile Ministerului Energiei. „Obiectivul nostru este să valorificăm cât mai bine interesul manifestat și să oferim posibilitatea finanțării unui număr cât mai mare de proiecte eligibile“, a precizat acesta.

Finanțarea este disponibilă prin Fondul pentru Modernizare, Programul cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, gestionat de Ministerul Energiei. AFIR asigură primirea și evaluarea cererilor, precum și implementarea proiectelor, în cooperare cu Banca Europeană de Investiții și Comisia Europeană.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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